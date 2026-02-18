Ινδονησία: Κροκόδειλος 4 μέτρων κατασπάραξε 35χρονη που μάζευε μύδια σε ποτάμι - Σκληρά πλάνα

Νέα φονική επίθεση κροκόδειλου καταγράφηκε στην Ινδονησία

Το τραγικό περιστατικό σημειώθηκε στο Simeulue, όταν ένας κροκόδειλος περίπου τεσσάρων μέτρων αναδύθηκε από τον ποταμό Luan Boya με το σώμα μιας γυναίκας στα σαγόνια του μπροστά στα μάτια δεκάδων ανθρώπων.

Wanita Maut Diserang Buaya Muara Ketika Mencari Lokan Di Simeulue



SIMEULUE, INDONESIA – Seorang wanita dilaporkan maut selepas diserang seekor buaya muara ketika sedang mencari lokan di kawasan muara sungai di Desa Buluh Hadek, Kecamatan Teluk Dalam, Kabupaten Simeulue, pada… pic.twitter.com/YStwybWjov — MYNEWSHUB (@mynewshub) February 16, 2026

Το θύμα, η 35χρονη Jusmitawati, δέχθηκε επίθεση την Κυριακή το πρωί όταν πήγε στο ποτάμι με μία φίλη της για να μαζέψει μύδια, μια κοινή δραστηριότητα μεταξύ των γυναικών της περιοχής για βιοποριστικούς λόγους.

Η γυναίκα μπήκε στο νερό και μέσα σε δευτερόλεπτα εξαφανίστηκε. Η φίλη της, που ήταν στην όχθη, ειδοποίησε άμεσα για βοήθεια.

Οργανώθηκε έρευνα στην οποία συμμετείχαν δεκάδες κάτοικοι, αστυνομικοί και μέλη του τοπικού στρατού.

Βίντεο που τραβήχτηκαν τις στιγμές μετά την επίθεση δείχνουν ένα πλήθος κατοίκων να περιφέρεται στην όχθη του ποταμού και να παρακολουθεί το νερό, καθώς η ένταση και η απόγνωση ήταν εμφανείς σε κάθε προσπάθεια εντοπισμού της γυναίκας.

Η επίθεση και η επιχείρηση διάσωσης

Σύμφωνα με το SerambiNews και μάρτυρες, ο κροκόδειλος εμφανίστηκε σε αρκετές περιπτώσεις με το σώμα της Jusmitawati παγιδευμένο ανάμεσα στα σαγόνια του. Οι γείτονες προσπάθησαν να αναγκάσουν το ζώο να το απελευθερώσει χρησιμοποιώντας ραβδιά μπαμπού και σχοινιά, αλλά οι προσπάθειες ήταν ανεπιτυχείς λόγω της δύναμης και του μεγέθους του ερπετού.

Η ένταση αυξήθηκε όταν ο κροκόδειλος εμφανίστηκε ξανά σε άλλη περιοχή του ποταμού, ενώ το πλήθος τον ακολούθησε κατά μήκος της όχθης και κάποιοι άνδρες προσπάθησαν να τον πλησιάσουν μέσα από τη βλάστηση.

Τελικά, μετά από μια σειρά ριψοκίνδυνων ελιγμών, οι κάτοικοι κατάφεραν να απεγκλωβίσουν το σώμα της γυναίκας από τα σαγόνια του κροκόδειλου.

Εν τω μεταξύ, πολλοί κάτοικοι συμμετείχαν για να βγάλουν το ζώο από το νερό, έργο που απαιτούσε μεγάλη προσπάθεια λόγω του μεγέθους και της δύναμης του κροκόδειλου.

Μόλις το έβγαλαν στη στεριά, οργισμένοι κάτοικοι, χτύπησαν το κεφάλι του ερπετού προτού παρέμβουν οι αρχές για να συντονίσουν τη διαχείρισή του μαζί με την Υπηρεσία Διατήρησης Φυσικών Πόρων του Aceh (BKSDA).

Οι αρχές προτρέπουν τον πληθυσμό να «αποφεύγει να πλησιάζει επικίνδυνα ποτάμια» και να λαμβάνει ακραίες προφυλάξεις κατά τη διάρκεια δραστηριοτήτων όπως το ψάρεμα, το μπάνιο ή η συλλογή οστρακοειδών» για να αποφευχθούν παρόμοιες τραγωδίες.

Το υδάτινο περιβάλλον του Simeulue έχει αποτελέσει το σκηνικό άλλων επικίνδυνων συναντήσεων με κροκόδειλους σε κοντινά χωριά, ανέφερε το SerambiNews, υπογραμμίζοντας τις δυσκολίες συνύπαρξης μεταξύ του πληθυσμού και των μεγάλων ερπετών σε περιοχές όπου οι οικονομικές δραστηριότητες εξαρτώνται σχεδόν αποκλειστικά από τους φυσικούς πόρους του ποταμού.