Βιολάντα: Ξεσπά ο γιος της Αγάπης για το χειροκρότημα στον ιδιοκτήτη - «Από τύχη δεν ήταν θύματα»

«Τα μάτια τους κάποια στιγμή θα συναντηθούν με τα μάτια των οικογενειών των θυμάτων», λέει ο γιος της Αγάπης Μπουνόβα

Επιμέλεια - Ζωή Μακρυγιάννη

Snapshot
  • Ο γιος της Αγάπης Μπουνόβα ξεσπά για τις συγκεντρώσεις στήριξης στον ιδιοκτήτη της «Βιολάντα», καθώς πέντε γυναίκες έχασαν τη ζωή τους στη φονική έκρηξη.
  • Μίλησε για την αναβάθμιση της κατηγορίας σε δολοφονία με ενδεχόμενο δόλο, για το κλείσιμο και άλλου εργοστασίου λόγω κενών αφαλείας και για την καταπίεση συνδικαλιστών.
  • Περαστική διαμαρτυρήθηκε έντονα σε συγκέντρωση εργαζομένων που στήριζαν τον ιδιοκτήτη, επισημαίνοντας την απώλεια πέντε γυναικών και καταγγέλλοντας τη συμπεριφορά τους ως ντροπιαστική.
Snapshot powered by AI

Ξεσπά ο γιος της Αγάπης Μπουνόβα, μίας εκ των πέντε γυναικών που έχασαν τη ζωή τους από τη φονική έκρηξη στη «Βιολάντα», με αφορμή τις συγκεντρώσεις που πραγματοποιούνται τις τελευταίες μέρες από μερίδα εργαζομένων σε ένδειξη στήριξης στον ιδιοκτήτη της επιχείρησης.

«Εγώ ξέρω ότι η μητέρα μου Αγάπη Μπουνόβα, η Έλενα Κατσαρού, η Βασιλική Σκαμπαρδώνη, η Βούλα Μπουκουβάλα και η Αναστασία Νάσιου έχουν τιναχτεί στον αέρα ενώ εργάζονταν βραδινή βάρδια μέσα στο εργοστάσιο», λέει ο γιος της Αγάπης και αναφερόμενος στις συγκεντρώσεις, αναφέρει: «Ξέρω ότι από καθαρή τύχη δεν ήταν κι αυτοί στη θέση των θυμάτων. Ξέρω τα στοιχεία που έχουν βγει στο φως από τόσες διαφορετικές πηγές με τόσος διαφορετικούς τρόπους. Πυροσβεστική, μάρτυρες, εμπειρογνώμονες, εργαζόμενες».

Και προσθέτει: «Ξέρω ότι έγινε αναβάθμιση της κατηγορίας και πλέον μιλάμε για δολοφονία με ενδεχόμενο δόλο. Ξέρω ότι πια μιλάμε για κακουργηματικές κατηγορίες. Ξέρω ότι έκλεισε κι άλλο εργοστάσιο του συγκεκριμένου γιατί σύμφωνα με την Περιφέρεια Θεσσαλίας, όπως αναφέρεται στο σχετικό έγγραφο, ‘κρίνουμε ότι προκαλείται άμεσος κίνδυνος για την ασφάλεια των εγκαταστάσεων και των εργαζομένων λόγω μη ύπαρξης πιστοποιητικών ελέγχου δεξαμενών σε ισχύ και μη ύπαρξης πιστοποιητικού πυροπροστασίας ή αποδεικτικού αρχειοθέτησης μελέτης πυροπροστασίας.

Ξέρω κι έχω δει βίντεο για το πώς αντιμετώπιζε η συγκεκριμένη εργοδοσία τους συνδικαλιστές και με τι όρους κι απειλές εξασφάλιζε ότι οι εργαζόμενοι θα συμπεριφέρονταν όπως ήθελε αυτή.

Ξέρω ότι ο τόπος είναι μικρός και τα μάτια τους κάποια στιγμή θα συναντηθούν με τα μάτια των οικογενειών των θυμάτων. Των ορφανών, των χήρων, των γονιών που έχασαν τα παιδιά τους. Ξέρω ότι κάποια στιγμή θα περάσουν μπροστά από τους τάφους των συναδέλφων τους που θα μπορούσε να είναι κι ο δικός τους».

Το χειροκρότημα μερίδας εργαζομένων στον ιδιοκτήτη

Με πανό, χειροκροτήματα κι επευφημίες, αποχώρησε χθες, Τρίτη, από τα δικαστήρια Τρικάλων ο ιδιοκτήτης της Βιολάντα.

Στα πανό που κρατούσαν αναγράφονταν τα συνθήματα «Η αξιοπρέπεια δεν συκοφαντείται» και «Όχι στη λάσπη, ναι στην αλήθεια», ενώ όταν βγήκε ο επιχειρηματίας από το δικαστικό μέγαρο επικράτησε κύμα ενθουσιασμού.

Αλγεινή εντύπωση προκάλεσε το γεγονός ότι οι συγκεντρωμένοι φώναζαν «μπράβο» στον επιχειρηματία.

«Δεν ντρέπεστε λίγο - Πέντε νεκρές γυναίκες»

Χθες, μάλιστα, και ενώ ορισμένοι εργαζόμενοι βρίσκονταν έξω από τα δικαστήρια Τρικάλων για να συμπαρασταθούν στον ιδιοκτήτη, μία γυναίκα που περνούσε από το σημείο, βγήκε από το αυτοκίνητό της για να τους πει: «Δεν ντρέπεστε λίγο – Πέντε νεκρές γυναίκες». Το περιστατικό έγινε γνωστό μέσω ανάρτησης στα κοινωνικά δίκτυα.

Αναλυτικά η ανάρτηση

«Δεν ντρέπεστε λίγο – Πέντε νεκρές γυναίκες»

Η Κυρία Στέλλα με περίσσιο θάρρος και έκανε την διαφορά. Και αυτά είναι τα δικά της λόγια

“Εν θερμώ

Περνώντας με αυτοκίνητο από τα Δικαστήρια Τρικάλων, κοντά στο σπίτι μου, έπεσα πάνω σε συγκέντρωση 80 ατόμων με πανό που έγραφαν ντροπή, αξιοπρέπεια κ.ά. Οι εργαζόμενοι της Βιολάντα, νέα παιδιά οι περισσότεροι συμπαραστέκονταν στο αφεντικό τους που κατέθετε. Τι ντροπή. Κατέβηκα και άρχισα να τους φωνάζω. Ένας κάμεραμαν μου είπε να φύγω γιατί θα με δείρουν. Οι μπάτσοι χλιαροί.

“Ντράπηκε και η ντροπή, λακέδες των αφεντικών, πάνω στα πτώματα 5 γυναικών, δουλεύετε και νομίζετε ότι σας κάνουν χάρη, θα ζήσετε σαν δούλοι, πώς θα αντικρίσετε τα παιδιά σας”, τέτοια. Έμειναν παγωμένοι σαν να τα άκουγαν πρώτη φορά. Στο τέλος ένας-δύο κινήθηκαν προς το μέρος μου, αλλά ήμουν σαν να γύριζα από μάθημα πολεμικών τεχνών. Ένιωσα ότι αν δεν μίλαγα θα γύριζα σπίτι και θα έφτυνα στον καθρέφτη.

Να μιλάμε, παιδιά. Να υπάρχουμε παντού και με όλους τους τρόπους. Ειδικά σ’ αυτές τις σκοτεινές εποχές”».

