Βιολάντα: Σε εξέλιξη η απολογία του Τζιωρτζιώτη - Ξανά στο πλευρό του αλληλέγγυοι εργαζόμενοι

Εδώ και περίπου μία ώρα βρίσκεται στο γραφείο του ανακριτή όπου δίνει την κατάθεσή του για τις συνθήκες του εργατικού δυστυχήματος

Απολογία στον ανακριτή Τρικάλων του ιδιοκτήτη της βιομηχανίας Βιολάντα, Κωνσταντίνου Τζιωρτζιώτη, Τετάρτη 18 Φεβρουαρίου 2026

  • Ο ιδιοκτήτης της Βιολάντα, Κωνσταντίνος Τζιωρτζιώτης, απολογείται για το εργατικό δυστύχημα που προκάλεσε τον θάνατο πέντε εργαζομένων στο εργοστάσιο της εταιρείας στα Τρίκαλα.
  • Ο Τζιωρτζιώτης αναμένεται να υποστηρίξει ότι δεν γνώριζε για τις διαρροές προπανίου ή ότι είχε αναθέσει τη διαχείριση σε συνεργάτες του, επιρρίπτοντας ευθύνες σε όσους έκαναν τις αυτοψίες και τις μελέτες.
  • Η Πυροσβεστική σφράγισε το τρίτο εργοστάσιο της εταιρείας στο Μακρυχώρι λόγω έλλειψης συστήματος πυρασφάλειας στον υπόγειο χώρο.
Από νωρίς το πρωί της Τετάρτης, ο ιδιοκτήτης της Βιολάντα, Κωνσταντίνος Τζιωρτζιώτης βρίσκεται στο δικαστικό μέγαρο Τρικάλων για να απολογηθεί.

Παρά το κύμα αντιδράσεων και την κατακραυγή, τόσο στην των Τρικάλων, όσο και στα social media και στον Τύπο, υπάρχουν ξανά συγκεντρωμένοι εργαζόμενοι, οι οποίοι συμπαρίστανται στον εργοδότη τους.

Η παρουσία των εργαζόμενων έξω από το δικαστικό μέγαρο των Τρικάλων, προκάλεσε εντύπωση στους περαστικούς, που όταν είδαν μάλιστα να κρατούν πανό που αναγράφονταν τα συνθήματα «Η αξιοπρέπεια δεν συκοφαντείται» και «Όχι στη λάσπη, ναι στην αλήθεια», κάποιοι εξ αυτών... βγήκαν από τα ρούχα τους.

Χαρακτηριστικό είναι το παράδειγμα μιας γυναίκας, η οποία περνώντας από το σημείο, κατέβηκε από το αυτοκίνητό της κι επιτέθηκε φραστικά στους συγκεντρωμένους, λέγοντάς τους «Δεν ντρέπεστε λίγο - Πέντε νεκρές γυναίκες...»

Σε εξέλιξη η απολογία

Εδώ και περίπου μία ώρα βρίσκεται στο γραφείο του ανακριτή όπου δίνει την κατάθεσή του για τις συνθήκες του εργατικού δυστυχήματος που έστειλε στον θάνατο τις πέντε εργαζόμενες στην ταινία παραγωγής στο εργοστάσιο της μπισκοτοβιομηχανίας λίγο έξω από την πόλη των Τρικάλων.

Ο κ. Τζιωρτζιώτης καλείται να δώσει απαντήσεις για το αν πράγματι γνώριζε, όπως προκύπτει από τις καταγγελίες, για το πρόβλημα που είχε δημιουργηθεί στις σωληνώσεις που διοχέτευαν προπάνιο στη γραμμή παραγωγής κι αν προχώρησε σε ενέργειες για την αποκατάσταση του προβλήματος.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, ο κ. Τζιωρτζιώτης αναμένεται να καταθέσει απολογητικό υπόμνημα, στο οποίο θα επιρρίπτει ευθύνη στους υπογράφοντες των τοπογραφικών διαγραμμάτων κι όσους έκαναν αυτοψίες κι έργα και δεν εντόπισαν τη διαρροή.

Συγκεκριμένα οι δικηγόροι του επιχειρηματία, πρόκειται να αναφερθούν σε μηχανολογικές μελέτες, τοπογραφικά διαγράμματα από το 2007, ημερομηνία που άρχισε να λειτουργεί το εργοστάσιο μέχρι τις 21 Ιανουαρίου 2026, μόλις πέντε ημέρες πριν από τη φονική έκρηξη. Για όλα αυτά φέρεται οι δικηγόροι θα αντικρούσουν τις κατηγορίες υποστηρίζοντας ότι ο ιδιοκτήτης είτε δεν γνώριζε είτε είχε δώσει λευκή επιταγή σε συνεργάτες του.

Λουκέτο στα εργοστάσια της επιχείρησης

Την ίδια στιγμή κλιμάκιο της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας προχώρησε στην σφράγιση του (τρίτου) εργοστασίου της εταιρείας που βρίσκεται στο Μακρυχώρι, καθώς κατά τον επιτόπιο έλεγχο που πραγματοποίησε η υπηρεσία, διαπιστώθηκε ότι στον υπόγειο χώρο των 300-400 τετραγωνικών μέτρων, δεν υπήρχε εγκατεστημένο σύστημα πυρασφάλειας.

Στο δεύτερο εργοστάσιο των Τρικάλων διακόπηκε η λειτουργία του από την Περιφέρεια Θεσσαλίας καθώς κρίθηκε ότι προκαλείται άμεσος κίνδυνος για την ασφάλεια των εγκαταστάσεων και των εργαζομένων λόγω μη ύπαρξης πιστοποιητικού ελέγχου δεξαμενών σε ισχύ και μη ύπαρξης πιστοποιητικού πυροπροστασίας ή αποδεικτικού αρχειοθέτησης μελέτης πυροπροστασίας.

