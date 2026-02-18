Νέα Πέραμος: Το καμένο αυτοκίνητο των εκτελεστών του 27χρονου - Φωτογραφία ντοκουμέντο

Το αυτοκίνητο βρέθηκε το απόγευμα της Τρίτης, 17 Φεβρουαρίου, κοντά στο μοναστήρι του Αγίου Ιωάννη Κορακά στη Μάνδρα

To Newbomb φέρνει στη δημοσιότητα φωτογραφία ντοκουμέντο με το καμένο αυτοκίνητο των εκτελεστών του 27χρονου στη Νέα Πέραμο.

Το αυτοκίνητο βρέθηκε το απόγευμα της Τρίτης, 17 Φεβρουαρίου, κοντά στο μοναστήρι του Αγίου Ιωάννη Κορακά στη Μάνδρα, έπειτα από επιχείρηση των αρχών σε δύσβατο σημείο και μεταφέρεται στα εγκληματολογικά εργαστήρια.

Όλα ξεκίνησαν την περασμένη Κυριακή όταν ο θείος του 27χρονου μαζί με τη σύντροφό του αναζητούσαν το ακριβές σημείο στο οποίο εκτελέστηκε το θύμα, για να αφήσουν λουλούδια στη μνήμη του και έπεσαν πάνω σε δύο περιπατητές.

ΠΕΡΑΜΟΣ

Οι συγγενείς του θύματος τους ρώτησαν αν γνωρίζουν το σημείο και εκείνοι τους είπαν ότι γνωρίζουν πολύ καλά την περιοχή, καθώς τρέχουν καθημερινά εκεί και τους είπαν ότι έχουν δει ένα καμένο αυτοκίνητο κοντά στο μοναστήρι.

Τότε, ο θείος του 27χρονου προσπάθησε να εντοπίσει το σημείο, χωρίς ωστόσο να το καταφέρει και έτσι επικοινώνησε με το Τμήμα Ανθρωποκτονιών της Ασφάλειας που έχει αναλάβει την έρευνα, το οποίο έστησε την επιχείρηση για τον εντοπισμό του οχήματος.

Στο όχημα δεν εντοπίστηκε το όπλο της εκτέλεσης, ωστόσο οι αρχές πιστεύουν ότι ακόμα και καμένο, μπορεί να τους δώσει στοιχεία για την υπόθεση.

Το θύμα γνώριζε τους δολοφόνους του

Λίγες ημέρες μετά την κηδεία του 27χρονου που δολοφονήθηκε με 10 σφαίρες και εντοπίστηκε νεκρός στη Νέα Πέραμο, η ΕΛ.ΑΣ. έχει φτάσει σε δύο συμπεράσματα για το άγριο έγκλημα, με τους αστυνομικούς να εκτιμούν ότι οι δράστες και το θύμα γνωρίζονταν, και ότι οι ενέργειες τους έγιναν ακολουθώντας συγκεκριμένο σχέδιο.

Οι αστυνομικοί αναλυτές του ανθρωποκτονιών, αναλύοντας το βίντεο της σκηνής της αρπαγής και όλα όσα ακουλούθησαν, έχουν καταλήξει ότι οι τρεις δράστες και ο νεαρός επιχειρηματίας είχαν επαφές μεταξύ τους, κάτι που προκύπτει, σύμφωνα με το MEGA, από τον τρόπο που σημειώθηκε η αρπαγή.

Το σχέδιο των δραστών ήταν συγκεκριμένο: θα τον απήγαγαν, θα τον κρατούσαν μερικές ημέρες όμηρο μέχρι να αποκαλύψει κάτι που ήθελαν, και, είτε αποκάλυπτε τις πληροφορίες που επιθυμούσαν είτε όχι, θα τον σκότωναν.

«Κλειδί» στη λύση του μυστηρίου φέρεται να είναι η κατάθεση της συντρόφου του νεαρού. Στην πρώτη της κατάθεση είχε δηλώσει πως ο 27χρονος είχε επαφές με διαφορετικά άτομα το τελευταίο διάστημα, αναφέροντας πως «έκανε παρέα με κάποιους Αλβανούς και κάποιους Ρουμάνους», αλλά δεν είπε τίποτα παραπάνω.

Κληρονομικά και οι σχέσεις με τον πατέρα

Στο επίκεντρο των αστυνομικών ερευνών έχουν έρθει οι σχέσεις του 27χρονου με τον πατέρα του σχετικά με τα κληρονομικά.

Ο παππούς του δολοφονημένου έχει μια μεγάλη περιουσία, η οποία πέρασε στον εγγονό και όχι στον πατέρα. Ο πατέρας υποστήριξε ότι αυτός δεν έκανε ποτέ κάποια πλαστή διαθήκη, και κατηγόρησε ουσιαστικά τον γιο του ότι αυτός έφτιαξε τις πλαστές διαθήκες.

Ο πατέρας του 27χρονου δήλωσε πως «ότι έχει κάνει ο γιος μου θα το βρει η ασφάλεια. Από μεριά μου ούτε πλαστές διαθήκες [υπάρχουν] ούτε διάφορα άλλα», τονίζοντας ότι «δεν υπήρχε καμία κόντρα, απλώς ο γιος μου κληρονόμησε και έπαιρνε ενοίκια. Κληρονόμησε από τρεις νοικάρηδες, έπαιρνε τρία ενοίκια κανονικά ο γιος μου και δεν είχα κανένα πρόβλημα που έπαιρνε τα ενοίκια. Απλώς το παιδί ήθελε να τα πάρει όλα, δε γινόταν να τα πάρει όλα, είμαι και εγώ κληρονόμος, είμαι γιος, είναι του πατέρα μου».

Ο κ. Βροντάκης υποστήριξε πως «γι' αυτό μάλλον είχε κάνει και πλαστή διαθήκη, από ότι ακούγεται. Βρέθηκαν μέσα στο σπίτι του πλαστές διαθήκες», προσθέτοντας πως «το μόνο που θέλω είναι να αποκαλυφθεί ποιος σκότωσε το παιδί μου. Τέτοιο θάνατο δεν άξιζε κανένας».

Ο πατέρας του 27χρονου θύματος της δολοφονίας δήλωσε ότι φοβάται πλέον να κυκλοφορήσει τη νύχτα, και πως μία μοτοσικλέτα τον ακολούθησε ενώ οδηγούσε στην Ελευσίνα.

«Φοβάμαι να κυκλοφορήσω. Δύο το βράδυ ένα παιδί στην Ελευσίνα, την ώρα που γύριζα, με ακολούθησε μία μηχανή. Με ακολούθησε μέχρι το Θριάσιο, αλλά δεν τον άφησα να με ακολουθήσει άλλο, γιατί του ξέφυγα», ανέφερε.

