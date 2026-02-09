Νέα Πέραμος: Το θύμα γνώριζε τους δολοφόνους του - Τα κληρονομικά στο επίκεντρο των ερευνών

Στο επίκεντρο των αστυνομικών ερευνών έχουν έρθει οι σχέσεις του 27χρονου με τον πατέρα του σχετικά με τα κληρονομικά

Νέα Πέραμος: Το θύμα γνώριζε τους δολοφόνους του - Τα κληρονομικά στο επίκεντρο των ερευνών

Ο νεαρός επιχειρηματίας που δολοφονήθηκε

3'
Λίγες ημέρες μετά την κηδεία του 27χρονου που δολοφονήθηκε με 10 σφαίρες και εντοπίστηκε νεκρός στη Νέα Πέραμο, η ΕΛ.ΑΣ. έχει φτάσει σε δύο συμπεράσματα για το άγριο έγκλημα, με τους αστυνομικούς να εκτιμούν ότι οι δράστες και το θύμα γνωρίζονταν, και ότι οι ενέργειες τους έγιναν ακολουθώντας συγκεκριμένο σχέδιο.

Οι αστυνομικοί αναλυτές του ανθρωποκτονιών, αναλύοντας το βίντεο της σκηνής της αρπαγής και όλα όσα ακουλούθησαν, έχουν καταλήξει ότι οι τρεις δράστες και ο νεαρός επιχειρηματίας είχαν επαφές μεταξύ τους, κάτι που προκύπτει, σύμφωνα με το MEGA, από τον τρόπο που σημειώθηκε η αρπαγή.

Το σχέδιο των δραστών ήταν συγκεκριμένο: θα τον απήγαγαν, θα τον κρατούσαν μερικές ημέρες όμηρο μέχρι να αποκαλύψει κάτι που ήθελαν, και, είτε αποκάλυπτε τις πληροφορίες που επιθυμούσαν είτε όχι, θα τον σκότωναν.

«Κλειδί» στη λύση του μυστηρίου φέρεται να είναι η κατάθεση της συντρόφου του νεαρού. Στην πρώτη της κατάθεση είχε δηλώσει πως ο 27χρονος είχε επαφές με διαφορετικά άτομα το τελευταίο διάστημα, αναφέροντας πως «έκανε παρέα με κάποιους Αλβανούς και κάποιους Ρουμάνους», αλλά δεν είπε τίποτα παραπάνω.

Η ΕΛ.ΑΣ. αναμένεται να καλέσει τη σύντροφο να κάνει συμπληρωματική κατάθεση εντός των επόμενων ημερών.

Κληρονομικά και οι σχέσεις με τον πατέρα

Στο επίκεντρο των αστυνομικών ερευνών έχουν έρθει οι σχέσεις του 27χρονου με τον πατέρα του σχετικά με τα κληρονομικά.

Ο παππούς του δολοφονημένου έχει μια μεγάλη περιουσία, η οποία πέρασε στον εγγονό και όχι στον πατέρα. Ο πατέρας υποστήριξε ότι αυτός δεν έκανε ποτέ κάποια πλαστή διαθήκη, και κατηγόρησε ουσιαστικά τον γιο του ότι αυτός έφτιαξε τις πλαστές διαθήκες.

Ο πατέρας του 27χρονου δήλωσε πως «ότι έχει κάνει ο γιος μου θα το βρει η ασφάλεια. Από μεριά μου ούτε πλαστές διαθήκες [υπάρχουν] ούτε διάφορα άλλα», τονίζοντας ότι «δεν υπήρχε καμία κόντρα, απλώς ο γιος μου κληρονόμησε και έπαιρνε ενοίκια. Κληρονόμησε από τρεις νοικάρηδες, έπαιρνε τρία ενοίκια κανονικά ο γιος μου και δεν είχα κανένα πρόβλημα που έπαιρνε τα ενοίκια. Απλώς το παιδί ήθελε να τα πάρει όλα, δε γινόταν να τα πάρει όλα, είμαι και εγώ κληρονόμος, είμαι γιος, είναι του πατέρα μου».

Ο κ. Βροντάκης υποστήριξε πως «γι' αυτό μάλλον είχε κάνει και πλαστή διαθήκη, από ότι ακούγεται. Βρέθηκαν μέσα στο σπίτι του πλαστές διαθήκες», προσθέτοντας πως «το μόνο που θέλω είναι να αποκαλυφθεί ποιος σκότωσε το παιδί μου. Τέτοιο θάνατο δεν άξιζε κανένας».

Ο πατέρας του 27χρονου θύματος της δολοφονίας δήλωσε ότι φοβάται πλέον να κυκλοφορήσει τη νύχτα, και πως μία μοτοσικλέτα τον ακολούθησε ενώ οδηγούσε στην Ελευσίνα.

«Φοβάμαι να κυκλοφορήσω. Δύο το βράδυ ένα παιδί στην Ελευσίνα, την ώρα που γύριζα, με ακολούθησε μία μηχανή. Με ακολούθησε μέχρι το Θριάσιο, αλλά δεν τον άφησα να με ακολουθήσει άλλο, γιατί του ξέφυγα», ανέφερε.

