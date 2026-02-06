Νέα Πέραμος: «Κινδύνευε, είχα υποψίες ότι θα τον σκοτώσουν», λέει ο πατέρας του 27χρονου

«Να μιλήσουν η μάνα και η σύντροφός του», κατέθεσε στις Αρχές ο πατέρας του 27χρονου, που βρέθηκε νεκρός μέσα σε ρέμα στη Νέα Πέραμο

Νέα Πέραμος: «Κινδύνευε, είχα υποψίες ότι θα τον σκοτώσουν», λέει ο πατέρας του 27χρονου
Αποκαλυπτική ήταν η χθεσινή (05/02) κατάθεση του πατέρα του 27χρονου Μανώλη, που βρέθηκε άγρια δολοφονημένος μέσα σε ρέμα στη Νέα Πέραμο.

Ο πατέρας, που έχει χωρίσει από τη μητέρα του 27χρονου, εμμένει στις αρχικές του καταγγελίες ότι η πρώην γυναίκα του και η Αλβανίδα σύντροφος του γιου του –η οποία έπεφτε συνεχώς σε αντιφάσεις κατά τη δική της κατάθεση– γνωρίζουν ποιοι κυνηγούσαν και απειλούσαν το θύμα.

Θεωρεί πως η σύντροφος, η μητέρα αλλά και οι φίλοι του γιου του ξέρουν πολλά και αν αποφασίσουν να μιλήσουν θα δώσουν κρίσιμες απαντήσεις για τα κίνητρα του εγκλήματος.

Αρχικά, ο πατέρας δεν έκανε λόγο για τεταμένες σχέσεις, αλλά ανέφερε ότι είχε διαμάχες με το θύμα ανά διαστήματα, οι οποίες ωστόσο περνούσαν. Για την μήνυση την οποία απέσυρε, είπε ότι την υπέβαλε αρχικά επειδή ο 27χρονος τον είχε χτυπήσει στο παρελθόν, όμως ως πατέρας αποφάσισε να μην προχωρήσει τη νομική διαδικασία κατά του παιδιού του.

Τέλος, για την σύντροφο ανέφερε ότι θα μπορούσε να γνωρίζει πολλά επειδή ήταν πιο άμεση η σχέση με τον 27χρονο. Ωστόσο, άνθρωποι από το συγγενικό περιβάλλον του 27χρονου ανέφεραν την ύπαρξη ηχητικών μηνυμάτων, στα οποία ο πατέρας απειλεί τον γιο του.

«Υποψιαζόμουν ότι κινδυνεύει»

«Το υποψιαζόμουν (σ.σ. ότι κινδυνεύει) και του είχα πει δύο κουβέντες, επειδή είχε γίνει αυτό με το ατύχημα και του λέω “γιε μου, βγάζεις μόνος σου τα μάτια σου”. Πολεμούν να ρίξουν λάσπη, αλλά θα πέσει πάνω τους. Η κυρία Βάσω (πρώην γυναίκα του και μητέρα του θύματος) δεν έχει καμία σχέση με την Κρήτη. Γιατί πήγε στην Κρήτη, θα μας πει; Να βγει τώρα και να μου πει τον λόγο», κατέληξε ο πατέρας του 27χρονου.

«Θέλω να βρεθούν οι δολοφόνοι του παιδιού μου», ανέφερε μετά την ολοκλήρωση της κατάθεσης στη ΓΑΔΑ, συνοδεία του δικηγόρου του.

