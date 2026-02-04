Νέα Πέραμος: Το προσωπικό κίνητρο, οι διασυνδέσεις και το ντόμινο θανάτου - Τι ερευνά η ΕΛ.ΑΣ

Νέες αποκαλύψεις φέρνει στο φως το newsbomb για την άγρια δολοφονία του νεαρού επιχειρηματία στη Νέα Πέραμο , μια υπόθεση που –σύμφωνα με τις έως τώρα εκτιμήσεις των Αρχών– δεν παραπέμπει σε πληρωμένο συμβόλαιο, αλλά σε έγκλημα με ξεκάθαρο προσωπικό κίνητρο.

Όπως προκύπτει από τα στοιχεία της έρευνας, ο φερόμενος ως ηθικός αυτουργός φέρεται να είναι ταυτόχρονα και παρών στο βασανισμό και την εκτέλεση ενώ εκτιμάται πως πρόκειται για υπήκοο Αλβανίας.

Ο Μανώλης Β. ήταν γνωστός στις Αρχές, όχι για ποινικό παρελθόν, αλλά για τον κύκλο επαφών του. Στο μικροσκόπιο του Τμήματος Ανθρωποκτονιών έχουν μπει οι σχέσεις του με υπήκοο Αλβανίας, ο οποίος έχασε τη ζωή του σε τροχαίο δυστύχημα.

Ο νεαρός επιχειρηματίας που δολοφονήθηκε

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει το γεγονός ότι συνεπιβάτης στο μοιραίο όχημα ήταν ο νεαρός επιχειρηματίας.

Παράλληλα, από την πρώτη στιγμή, στο ερευνητικό «κάδρο» έχει τεθεί και πιθανή σύνδεση με την εκτέλεση του γνωστού επιχειρηματία Χρήστου Γυαλιά.

Οι αστυνομικοί μιλούν για ένα ντόμινο γεγονότων, όπου προσωπικές διαφορές, επαφές υψηλού ρίσκου και ανεξόφλητοι λογαριασμοί φαίνεται να διασταυρώνονται.

Η έρευνα βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη, με τις Αρχές να προσπαθούν να χαρτογραφήσουν το δίκτυο σχέσεων γύρω από το θύμα.

Διαβάστε επίσης