Νέα Πέραμος: «Ο γιος μου είχε μπλεξίματα», είπε η μητέρα του 27χρονου κι «έδειξε» πρόσωπο-κλειδί

Ο πρώτος κύκλος καταθέσεων για την ειδεχθή δολοφονία του 27χρονου στη Νέα Πέραμο έκλεισε, με τις Αρχές να μην έχουν πάρει ακόμα τις απαντήσεις που αναζητούν για την ταυτότητα των δραστών του άγριου εγκλήματος.

Την Τρίτη (10/2) πέρασε το κατώφλι της ΓΑΔΑ η μητέρα του θύματος, η οποία παρέμεινε για περισσότερες από έξι ώρες στον 11ο όροφο, καταθέτοντας στους αξιωματικούς του Τμήματος Ανθρωποκτονιών όσα γνώριζε για τις επαγγελματικές και προσωπικές επαφές του γιου της.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η μητέρα του δολοφονημένου άνδρα, είπε ότι τον τελευταίο καιρό είχαν αραιώσει οι επαφές μεταξύ τους, ωστόσο, φέρεται να κατέθεσε ότι κάποιες από τις επιλογές που είχε κάνει τελευταία το παιδί της δεν την έβρισκαν σύμφωνη.

Ακόμη, αποκάλυψε ότι η αρραβωνιαστικιά του, ήταν πρώην σύντροφος φίλου του, με ό,τι μπορεί να σημαίνει αυτό για την υπόθεση.

Οι παράνομες δραστηριότητες και το πρόσωπο-κλειδί

Όπως αναφέρθηκε σε σχετικό ρεπορτάζ στο δελτίο ειδήσεων του Star, ο 27χρονος, όπως φέρεται να ισχυρίστηκε η μητέρα του, είχε μπλέξει με παράνομες δραστηριότητες, χωρίς να δώσει περαιτέρω στοιχεία. Παράλληλα, φέρεται να υπέδειξε ένα συγκεκριμένο πρόσωπο που, όπως είπε, γνωρίζει πρόσωπα και καταστάσεις και ενδέχεται να διαδραματίσει καθοριστικό ρόλο στην εξέλιξη της έρευνας.

Η μητέρα του 27χρονου αναφέρθηκε επίσης στην περιουσία που είχε κληρονομήσει πρόσφατα από τον παππού του, εκτιμώντας πως το οικονομικό αυτό στοιχείο ίσως αποτελεί το «κλειδί» της υπόθεσης. Τα χρήματα της κληρονομιάς εξετάζονται από τις Αρχές ως πιθανό κίνητρο πίσω από τη δολοφονία.

Σε κάθε περίπτωση η υπόθεση παραμένει ανοιχτή και το επόμενο διάστημα δεν αποκλείεται να κληθούν ενώπιον της Δικαιοσύνης κι άλλα εμπλεκόμενα άτομα για να καταθέσουν.

