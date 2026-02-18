Βόρεια Κορέα: Θανάσιμη η μάχη διαδοχής θείας - ανιψιάς - Τέλος με εκτελέσεις «βλέπουν» ειδικοί

Θανατηφόρα θα είναι η κατάληξη της βίαιης όπως προμηνύεται μάχης διαδοχής του Κιμ Γιονγκ Ουν στην ηγεσία της Βόρειας Κορέας, με διεκδικήτριες την έφηβη κόρη του και την αδίστακτη, όπως χαρακτηρίζεται από πολλούς - αδελφή του .

Την περασμένη εβδομάδα, η υπηρεσία κατασκοπείας της Νότιας Κορέας είπε στο κοινοβούλιο της χώρας ότι πιστεύει ότι η Κιμ Τζου Άε, η κόρη του Κιμ Γιονγκ Ουν, είναι κοντά στο να οριστεί ως ο μελλοντικός ηγέτης της χώρας, καθώς κινείται για να επεκτείνει την οικογενειακή δυναστεία σε τέταρτη γενιά.

Αλλά αυτά τα σχέδια θα μπορούσαν να ματαιωθούν από τη φιλόδοξη αδερφή του Κιμ Γιο Γιονγκ, η οποία πιστεύεται ότι σχεδιάζει να πάρει τον έλεγχο στα χέρια της αν ο Κιμ πεθάνει ή καταστεί ανίκανος.

Η 38χρονη, η οποία βοηθά στην ηγεσία του τμήματος προπαγάνδας του κυβερνώντος κόμματος της χώρας, χαίρει μεγάλης εκτίμησης στις πολιτικές και στρατιωτικές τάξεις και θεωρείται ευρέως ως το πιο ισχυρό πρόσωπο στη Βόρεια Κορέα μετά τον αδελφό της.

Φημολογήθηκε επίσης ότι ανέλαβε τη λήψη αποφάσεων για τον Κιμ Γιονγκ Ουν ενώ ήταν άρρωστος το 2020.

Η πολυετής εμπειρία της και το απόθεμα πολιτικού κεφαλαίου στη Βόρεια Κορέα σήμαιναν ότι, για μεγάλο χρονικό διάστημα, θεωρούνταν η de facto διάδοχος του Κιμ Γιονγκ Ουν.

Όσο πληθαίνουν οι εμφανίσεις της Κιμ Τζου Άε δίπλα στον πατέρα της, τόσο πιο πιθανό είναι να ονομαστεί διάδοχος, αλλά εξίσου αυξάνονται οι φόβοι ότι η απειρία της και το νεαρό της ηλικίας της θα είναι εύκολη λεία για την επιθετική και φιλόδοξη θεία της, που δεν δίστασε το 2013 να εξαπολύσει προσωπική επίθεση εναντίον του πρώην προέδρου των ΗΠΑ Τζο Μπάιντεν.

Η Κιμ Γιο Γιονγκ, αδελφή του ηγέτη της Βόρειας Κορέας Κιμ Γιονγκ Ουν (δεξιά), και ο ονομαστικός αρχηγός κράτους της Βόρειας Κορέας Κιμ Γιονγκ Ναμ, συνομιλούν πριν από την έναρξη του προκριματικού γύρου του αγώνα χόκεϊ γυναικών μεταξύ Ελβετίας και των ενωμένων Κορεών στους Χειμερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες του 2018 στο Γκανγκνέουνγκ της Νότιας Κορέας, στις 10 Φεβρουαρίου 2018. AP

Για τις οδυνηρές και αιματηρές συνέπειες μία ακαθόριστης διαδοχής, για παράδειγμα αν πεθάνει ο Κιμ χωρίς να ορίσει διάδοχο, μίλησαν στην Daily Mail, ειδικοί.

Ο Fyodor Tertitskiy, Ρώσος και Νοτιοκορεάτης ιστορικός στο Πανεπιστήμιο της Κορέας, είπε ότι «η ηττημένη πλευρά θα μπορούσε να εκκαθαριστεί με ακραία προκατάληψη, που θα είναι κακά στρατόπεδα εργασίας, που θα σημαίνει εκτελέσεις, ενδεχομένως ακόμη και δημόσιες εκτελέσεις ή τιμωρίες για συγγενείς.

«Η Βόρεια Κορέα είναι ένα πολύ, πολύ σκληρό και πολύ, πολύ βάναυσο μέρος».

Ο Δρ Έντουαρντ Χάουελ, ειδικός στη Βόρεια Κορέα που διδάσκει στο Πανεπιστήμιο της Οξφόρδης, επικαλέστηκε την ύπαρξη ιστορικού προηγούμενου, σημειώνοντας πως κανείς, ακόμα κι αν είναι δεμένος με την πολύτιμη δυναστεία των Κιμ, δεν είναι ασφαλή».

Επεσήμανε αρκετές περιπτώσεις κυβερνώντων μελών της οικογένειας Κιμ που εκτελούσαν στενούς συγγενείς κατά την ανάληψη της εξουσίας.

Μόλις δύο χρόνια αφότου ο Κιμ ανέλαβε την εξουσία το 2011, συνέλαβε τον θείο και μέντορά του, Γιανγκ Σονγκ Ταέκ, με την κατηγορία ότι διέπραξε «αντικομματικές, αντεπαναστατικές φραξιονιστικές πράξεις».

Οι κατηγορίες περιελάμβαναν παράνομες σχέσεις με γυναίκες, υπόθαλψη «φιλοδοξίας με πολιτικά κίνητρα», αποδυνάμωση «της καθοδήγησης του κόμματος στα δικαστικά, εισαγγελικά και λαϊκά σώματα ασφαλείας» και παρεμπόδιση «των οικονομικών υποθέσεων του έθνους». Αργότερα εκτελέστηκε στο απόσπασμα το 2013.

Εν τω μεταξύ, ο μεγαλύτερος ετεροθαλής αδελφός του Γιονγκ Ουν, Κιμ Γιονγκ Ναμ, έπεσε σε δυσμένεια από τον Βορειοκορεάτη ηγέτη και στη συνέχεια δολοφονήθηκε με την επάλειψη του νευροτοξικού παράγοντα VX στο πρόσωπό του στο αεροδρόμιο της Κουάλα Λουμπούρ το 2017.

Πιστεύεται ευρέως ότι πέθανε με εντολή της κυβέρνησης της Βόρειας Κορέας.

Ο Κιμ Γιονγκ Ουν με την κόρη του, Κιμ Τζου Ε. KCNA.

Ο Sanghun Seok, πρώην διπλωμάτης της Νότιας Κορέας που τώρα εργάζεται ως Senior Associate Fellow στο RUSI, σημείωσε πως οι εσωτερικοί αγώνες εξουσίας, όταν συμβαίνουν, τείνουν να τελειώνουν με τη μία πλευρά να εκκαθαρίζει αποφασιστικά την άλλη.

Κατά τον Χάουελ δεν μπορεί να αποκλειστεί ένας αγώνας εξουσίας μεταξύ ανιψιάς και θείας με δεδομένο ότι η τελευταία ενσωματωθεί περισσότερο στο πολιτικό κατεστημένο της Βόρειας Κορέας.

«Το γεγονός ότι ο Κιμ Γιονγκ Ουν έχει, στο παρελθόν, δολοφονήσει συγγενείς που θεωρούνται απειλητικοί για την εξουσία του δεν αποκλείει την πιθανότητα να συμβεί αυτό στο μέλλον, με άλλους ηγέτες της Βόρειας Κορέας».

Νοτιοκορεάτες αξιωματούχοι εξέφρασαν αρχικά αμφιβολίες ότι θα μπορούσε να επιλεγεί ως ηγέτης της Βόρειας Κορέας, επικαλούμενοι τη βαθιά συντηρητική κουλτούρα της χώρας και την παράδοση της ανδροκρατούμενης ηγεσίας.

Το 2023, η υπηρεσία κατασκοπείας της Νότιας Κορέας είπε στους νομοθέτες ότι ο Κιμ Γιονγκ Ουν και η σύζυγός του πιθανότατα έχουν επίσης έναν μεγαλύτερο γιο και ένα μικρότερο τρίτο παιδί του οποίου το φύλο είναι άγνωστο.

Αλλά οι ολοένα και πιο εμφανείς εμφανίσεις της στα κρατικά μέσα ενημέρωσης έχουν προκαλέσει επανεκτίμηση.