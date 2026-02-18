Europa League, ΠΑΟΚ - Θέλτα, Ζαφείρης: «Ανυπομονούσα να έρθω στον ΠΑΟΚ»

Στα… σύννεφα «πετάει» ο Χρήστος Ζαφείρης με τη μεταγραφή του στον ΠΑΟΚ, όπως τόνισε ο διεθνής μέσος.

Newsbomb

Χρήστος Ζαφείρης
Ενθουσιασμένος ο Έλληνας διεθνής μέσος
Eurokinissi Sports
ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ
2'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Ο άσος του «Δικέφαλου του Βορρά» εκπροσώπησε τους συμπαίκτες του στην καθιερωμένη συνέντευξη Τύπου πριν τον πρώτο αγώνα των play offs του Europa League με τη Θέλτα και στάθηκε στις πρώτες του εντυπώσεις από την ομάδα, ξεκαθαρίζοντας πως το… όπλο της είναι πως είναι μία οικογένεια.

Χαρακτηριστικά, ο Έλληνας μέσος μίλησε για:

Τις αναφορές του Λουτσέσκου των διαφορών που έχει με την Σλάβια και στο πόσο έχει προσαρμοστεί στον ΠΑΟΚ: «Σε κάθε προπόνηση γίνομαι καλύτερος και προσαρμόζομαι ολοένα και περισσότερο. Σίγουρα η προηγούμενη ομάδα μου έπαιζε ένα άλλο στυλ παιχνιδιού. Αισθάνομαι κάθε μέρα και καλύτερος και εντάσσομαι στην ομάδα, φυσικά βοηθάει πάρα πολύ το ότι αρχίζω να παίζω και να βελτιώνομαι».

Την εμπειρία του στο Champions League αν μπορεί να βοηθήσει: «Δεν πιστεύω ότι έχει να κάνει με την εμπειρία μιας ομάδας. Είναι κυρίως σε τι κατάσταση βρίσκεται ανάλογα με την περίοδο. Έχει σημασία ποια είναι η φόρμα της κάθε ομάδας».

Το αν παίζει ρόλο η έδρα και αν μπορεί να δώσει ώθηση η Τούμπα: «Κάθε ματς στην Τούμπα μας δίνει εξτρά ώθηση ο κόσμος. Έχει σημασία να παίζουμε σε γεμάτο γήπεδο και μας δίνει ενέργεια. Μας δίνει πολύ βοήθεια, αλλά έχουμε δείξει ότι μπορούμε να σταθούμε εκτός έδρας».

Το πιο δυνατό στοιχείο του ΠΑΟΚ: «Το νούμερο ένα, είναι ότι είμαστε μια οικογένεια. Μετά σίγουρα οι ικανότητες των παικτών. Το πιο σημαντικό είναι ότι είμαστε μια γροθιά όλοι μαζί. Μπορούμε να κάνουμε πολλά πράγματα στο γήπεδο, αλλά μετράει το κλίμα».

Το πως είναι το πρώτο του διάστημα στον ΠΑΟΚ: «Ανυπομονούσα από το καλοκαίρι να έρθω! Να πω την αλήθεια πως ότι είχα στο μυαλό μου, έτσι ήταν. Αυτά που σκεφτόμουν, βρήκα. Όλα εδώ είναι τέλεια, είμαι πολύ χαρούμενος για όσα βρήκα εδώ. Τους συμπαίκτες, το επιτελείο, ο κόσμος. Όλα είναι ιδανικά».

Τις απουσίες του ΠΑΟΚ και πως το περιμένει: «Σίγουρα όσοι δεν θα παίξουν βοηθούν την ομάδα, αλλά και εμείς μπορούμε να βοηθήσουμε με την ποιότητα μας. Όλοι ξέρουμε το πλάνο του προπονητή και είμαστε έτοιμοι να δώσουμε το 100% για να κερδίσουμε αυτό τον σημαντικό αγώνα».

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
16:41ΕΘΝΙΚΑ

Η Ελλάδα μπαίνει στο πρόγραμμα κατασκευής αμερικανικών φρεγατών - Τι είπε ο Τραμπ

16:35LIFESTYLE

«Ράβε-ξήλωνε» η απογευματινή ζώνη του ΣΚΑΪ – Ποια εκπομπή αλλάζει ώρα

16:34ΕΛΛΑΔΑ

Πέθανε σε ηλικία 82 ετών ο Αντώνης Μανιτάκης

16:27ΜΠΑΣΚΕΤ

ΚΑΕ Μαρούσι: «Μήπως επιθυμεί ο Ντικούδης να τον ρωτάνε οι ομάδες πόσα θα επενδύσουν;»

16:25ΜΠΑΣΚΕΤ

Κύπελλο Ελλάδας: Οι μπηχτές Πίτερς για αυτοκόλλητα, η απάντηση ΕΟΚ και η αναδίπλωση του Αμερικανού

16:24ΕΛΛΑΔΑ

Σε «κόκκινο συναγερμό» η Περιφερειακή Ενότητα Έβρου λόγω υψηλού κινδύνου για πλημμύρες

16:12ΚΟΣΜΟΣ

Πήγε σε fast food και βρήκε 5.000 δολάρια στη σακούλα του: Η κίνησή του έγινε viral

16:08ΕΛΛΑΔΑ

Φυλακές Δομοκού: Συνελήφθη ο αρχιφύλακας για συνέργεια στη δολοφονία του ισοβίτη

16:07ΚΟΣΜΟΣ

Ινδία: «Μέγα-σκάνδαλο» σε διεθνή επίδειξη τεχνητής νοημοσύνης - Παρουσίασαν κινέζικο ρομπότ ως δικό τους - Τους έκοψαν το ρεύμα όταν το κατάλαβαν

16:05ΕΛΛΑΔΑ

Νεκρός κρατούμενος στις φυλακές Τρικάλων

16:02ΥΓΕΙΑ

Στο πανεπιστήμιο του Cambridge ο Δρ. Βασίλης Γ. Αποστολόπουλος - Διάλεξη για το «Μέλλον της Υγείας»

15:57ΕΛΛΑΔΑ

Φθιώτιδα: Νεκρός 55χρονος φιλόλογος στο σπίτι του – Τον εντόπισε ο αδερφός του

15:52ΜΠΑΣΚΕΤ

Εθνική Ελλάδας: Με Ρογκαβόπουλο οι κλήσεις - Οι «εκλεκτοί» Σπανούλη

15:44ΚΟΣΜΟΣ

Η στιγμή που αυτοκίνητο στις ΗΠΑ «εκτοξεύεται» στην πόρτα σπιτιού - Συγκλονιστικό βίντεο

15:28ΕΛΛΑΔΑ

Πολεμική Αεροπορία: Πρόσκληση κατάταξης για την 2026 Α΄ ΕΣΣΟ – Ποιοι καλούνται και πότε παρουσιάζονται

15:25ΚΟΣΜΟΣ

Ιράν: «Αντίστροφη μέτρηση» για το μεγάλο χτύπημα - Πώς προετοιμάζονται ΗΠΑ και Ισραήλ - «Θα το σκεφτόμουν δύο φορές» πριν πετάξω αυτό το Σαββατοκύριακο, λέει αξιωματούχος

15:21ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Μπενίτεθ: «Στόχος μας να δημιουργήσουμε μία ομάδα που θα παλεύει για τον τίτλο»

15:18LIFESTYLE

Αρναούτη: «Ο Παντελίδης κι ο πατέρας μου έφυγαν στην ίδια ηλικία με τον ίδιο τρόπο»

15:15ΕΛΛΑΔΑ

Αναβλήθηκε η δίκη του Χρήστου Μάστορα για οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ - «Είμαι εδώ για να αναλάβω τις ευθύνες μου»

15:07ΚΟΣΜΟΣ

Γερμανία: Θετικός ο Μερτς στους περιορισμούς στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για παιδιά και εφήβους

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
16:08ΕΛΛΑΔΑ

Φυλακές Δομοκού: Συνελήφθη ο αρχιφύλακας για συνέργεια στη δολοφονία του ισοβίτη

11:13ΚΑΙΡΟΣ

Ο καιρός της Καθαράς Δευτέρας - Αναλυτική πρόγνωση της Όλγας Παπαβγούλη

12:57ΕΛΛΑΔΑ

Σκιάθος: «Την αναζητούν τα παιδιά της» - Πώς πέθανε η 38χρονη λεχώνα 20 ημέρες αφού γέννησε

16:05ΕΛΛΑΔΑ

Νεκρός κρατούμενος στις φυλακές Τρικάλων

15:25ΚΟΣΜΟΣ

Ιράν: «Αντίστροφη μέτρηση» για το μεγάλο χτύπημα - Πώς προετοιμάζονται ΗΠΑ και Ισραήλ - «Θα το σκεφτόμουν δύο φορές» πριν πετάξω αυτό το Σαββατοκύριακο, λέει αξιωματούχος

11:28ΕΛΛΑΔΑ

«Καλησπέρα, από τη ΔΕΗ είμαι»: Πήρε τηλέφωνο για να την εξαπατήσει, αλλά έπεσε σε... αστυνομικό!

09:21ΕΛΛΑΔΑ

Δημογραφικό: Οι 4 περιοχές της Ελλάδας που «σβήνουν»

12:59ΕΛΛΑΔΑ

Καισαριανή - Η συγκλονιστική σημείωση «δολοφονία ομήρων» - Ειδικός στη ναζιστική φωτογραφία εξηγεί ποιος τράβηξε τα ντοκουμέντα και γιατί είχε δύο κάμερες

14:39ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Απέδρασε αλλοδαπός κρατούμενος από τα δικαστήρια Ευελπίδων - Περίμενε να δικαστεί για απέλαση

14:22BOMBER

Ένα σκάνδαλο σε εξέλιξη: Πώς στήνεται το «πακέτο» των 25 εκατ. ευρώ για το ΣΕΦ

13:02ΕΛΛΑΔΑ

Το τελευταίο αντίο στην Άννα Ψαρούδα-Μπενάκη: Παρόντες Καραμανλής, Νικήτας και Απόστολος Κακλαμάνης, πολιτικοί και πλήθος κόσμου - Δείτε φωτογραφίες

15:57ΕΛΛΑΔΑ

Φθιώτιδα: Νεκρός 55χρονος φιλόλογος στο σπίτι του – Τον εντόπισε ο αδερφός του

12:02ΚΟΣΜΟΣ

Χανς Άσπεργκερ: Η σκοτεινή πλευρά του παιδιάτρου που έδωσε το όνομά του στο γνωστό σύνδρομο

09:08ΥΓΕΙΑ

Πίνετε καφέ και τσάι; Οι επιστήμονες έχουν απροσδόκητα καλά νέα για τον εγκέφαλό σας

06:32ΚΟΣΜΟΣ

Πώς ένας πράκτορας του dark web έσωσε ένα 12χρονο κορίτσι από χρόνια κακοποίησης, με μόλις ένα στοιχείο από τον τοίχο του υπνοδωματίου της

16:12ΚΟΣΜΟΣ

Πήγε σε fast food και βρήκε 5.000 δολάρια στη σακούλα του: Η κίνησή του έγινε viral

15:18LIFESTYLE

Αρναούτη: «Ο Παντελίδης κι ο πατέρας μου έφυγαν στην ίδια ηλικία με τον ίδιο τρόπο»

16:34ΕΛΛΑΔΑ

Πέθανε σε ηλικία 82 ετών ο Αντώνης Μανιτάκης

15:44ΚΟΣΜΟΣ

Η στιγμή που αυτοκίνητο στις ΗΠΑ «εκτοξεύεται» στην πόρτα σπιτιού - Συγκλονιστικό βίντεο

14:35ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ

Νόμος Κατσέλη: Γιατί είναι λάθος ο όρος «αναδρομικότητα» στην απόφαση του Αρείου Πάγου – Ο δικηγόρος Λυρίτσης εξηγεί

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ