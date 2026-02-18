Παναθηναϊκός: Επέστρεψε ο Τζούρισιτς - Δεν ανακοινώθηκε αποστολή για Πλζεν

Οι «πράσινοι» προπονήθηκαν το πρωί της Τετάρτης (18/02) στο προπονητικό κέντρο «Γ. Καλαφάτης», βάζοντας τις τελευταίες πινελιές ενόψει της πρώτης «μάχης» των play offs του UEFA Europa League, που θα διεξαχθεί στο Ολυμπιακό Στάδιο. Παρά ταύτα, δεν ανακοινώθηκε αποστολή.

Το πρόγραμμα περιλάμβανε προθέρμανση και rondo, δουλειά στην τακτική, ενώ ολοκληρώθηκε με εξάσκηση στις στατικές φάσεις.

Σε ό,τι αφορά το ιατρικό δελτίο, ο Τζούρισιτς συμμετείχε κανονικά, ο Φακούντο Πελίστρι ακολούθησε μέρος της προπόνησης, οι Σίριλ Ντέσερς και Μουσα Σισοκό έκαναν ατομικό πρόγραμμα, ενώ θεραπεία συνέχισαν οι Πολ Τσιριβέγια και Γιάννης Κώτσιρας.

