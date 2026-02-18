ΑΑΔΕ: Έλεγχοι Monitoring στα αγροτεμάχια της ΕΑΕ 2025 - Αναλυτικές οδηγίες λήψης φωτογραφιών

Το Σύστημα Παρακολούθησης Εκτάσεων αποτελεί μηχανισμό ελέγχου που αξιοποιεί δορυφορικά δεδομένα και αλγοριθμική ανάλυση εικόνων

Τα αποτελέσματα του Συστήματος Παρακολούθησης Εκτάσεων (Monitoring – Area Monitoring System, AMS) έχουν αναρτηθεί στο Πληροφοριακό Σύστημα της Ενιαίας Αίτησης Ενίσχυσης (ΕΑΕ) 2025, σύμφωνα με την ΑΑΔΕ, τα οποία αφορούν στην επιλεξιμότητα των δηλωθέντων αγροτεμαχίων από τους παραγωγούς και έχουν εύρημα με τον κωδικό 80100 (YELLOW – κίτρινο).

Πιο συγκεκριμένα, το Σύστημα Παρακολούθησης Εκτάσεων (AMS), σύμφωνα με την ΑΑΔΕ, αποτελεί μηχανισμό ελέγχου που αξιοποιεί δορυφορικά δεδομένα και αλγοριθμική ανάλυση εικόνων, με στόχο τη διασταύρωση της δηλωθείσας κάλυψης ή χρήσης γης των αγροτεμαχίων με την πραγματική κατάσταση στο πεδίο.
Όταν, βάσει των διαθέσιμων δεδομένων, δεν επιβεβαιώνεται η επιλεξιμότητα των αγροτεμαχίων, απαιτείται η υποβολή πρόσθετης τεκμηρίωσης από τον δικαιούχο.

Τα αποτελέσματα είναι διαθέσιμα στην καρτέλα Monitoring > Αναζήτηση Αποτελεσμάτων. Στη στήλη «Αποτελέσματα» εμφανίζεται η αιτία για κάθε αγροτεμάχιο για το οποίο δεν επιβεβαιώνεται η επιλεξιμότητα.

Ειδικότερα η αιτία δέσμευσης για τα αγροτεμάχια που χαρακτηρίστηκαν μετά από τον έλεγχο των τεχνικών παρακολούθησης γης (monitoring) ως κίτρινα (YELLOW) αφορούν σε:

  • μη ανίχνευση / εντοπισμό των προβλεπόμενων κριτηρίων γεωργικής επιλεξιμότητας για τη δηλωθείσα κάλυψη γης, χρήσης γης ή καλλιέργειας με βάση τα διαθέσιμα δορυφορικά δεδομένα
  • διαπίστωση, μέσω ανάλυσης δορυφορικών εικόνων, στοιχείων που παραπέμπουν σε εγκαταλελειμμένη έκταση και απουσία γεωργικής δραστηριότητας
  • ετερογένεια ή λανθασμένη σχεδίαση του αγροτεμαχίου
  • μη τήρηση της ελάχιστης γεωργικής δραστηριότητας (μη άροση ή μη κοπή, όπου απαιτείται)
  • εντοπισμό ή ύπαρξη μη επιλέξιμων στοιχείων σε τμήμα ή στο σύνολο του αγροτεμαχίου (π.χ. μόνιμες κατασκευές, γυμνό έδαφος χωρίς φυτοκάλυψη)
  • μη ανίχνευση/εντοπισμό της δηλωθείσας χρήσης γης κατά την αξιολόγηση φωτογραφιών με γεωσήμανση που έχουν ήδη υποβληθεί.

Για τα εν λόγω αγροτεμάχια δίνεται η δυνατότητα στον δικαιούχο να διορθώσει την αίτησή του και να αξιολογηθεί εκ νέου.

Υποβολή φωτογραφιών με γεωσήμανση

Στις περιπτώσεις όπου απαιτείται συμπληρωματική τεκμηρίωση, οι δικαιούχοι καλούνται να υποβάλουν φωτογραφίες με γεωσήμανση (geotagged photos). Οι φωτογραφίες περιλαμβάνουν στοιχεία γεωγραφικής θέσης (GPS), καθώς και ημερομηνία και ώρα λήψης, και συνιστούν μέρος των αποδεικτικών στοιχείων για την αξιολόγηση της πραγματικής κατάστασης του αγροτεμαχίου.

Η λήψη και αποστολή των φωτογραφιών πραγματοποιείται μέσω της επίσημης εφαρμογής AGRISNAP-GR, η οποία λειτουργεί στο πλαίσιο του πληροφοριακού συστήματος της ΑΑΔΕ. Επισημαίνεται ότι σε περίπτωση που οι δικαιούχοι είχαν ήδη κατεβάσει την εφαρμογή στο κινητό τους, απαιτείται αναβάθμιση στην πιο πρόσφατη έκδοση μέσω Google Play Store πριν από τη χρήση αυτής.

Οι δικαιούχοι οφείλουν να μεταβαίνουν εντός των ορίων του αγροτεμαχίου, να πραγματοποιούν «Ενημέρωση Τοποθεσίας» πριν από κάθε λήψη και να αποστείλουν τουλάχιστον 2 ευκρινείς φωτογραφίες των συγκεκριμένων αγροτεμαχίων.

Άρχισε η ανάρτηση του 5ψήφιου κωδικού που απαιτείται για την ενεργοποίηση της εφαρμογής AGRISNAP-GR στις θυρίδες «Τα Μηνύματά μου» της ψηφιακής πύλης myAADE στην οποία οι δικαιούχοι μπορούν να συνδεθούν με τους προσωπικούς τους κωδικούς πρόσβασης, ακολουθώντας τη διαδρομή myAADE/Μητρώο και Επικοινωνία/Τα Μηνύματά μου ή μέσα από την εφαρμογή για φορητές συσκευές myAADEapp.

Ειδικές περιπτώσεις

Για αγροτεμάχια με εύρημα «ετερογένεια» δεν είναι δυνατή η αποστολή φωτογραφιών, καθώς στις περιπτώσεις αυτές απαιτείται προηγουμένως τροποποίηση της αίτησης. Για τη δυνατότητα υποβολής διορθώσεων οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ανατρέξουν στη σχετική ανακοίνωση της ΑΑΔΕ (Δελτίο Τύπου 09/02/2026 – Ενιαία αίτηση ενίσχυσης: Διορθώσεις 2024 και 2025).

Σε αγροτεμάχια που έχουν δηλωθεί ως κοφτολίβαδα ή αγρανάπαυση θα πραγματοποιηθεί εκ νέου συνδυαστικός έλεγχος των υποβληθεισών φωτογραφιών με δορυφορικές εικόνες του ημερολογιακού έτους 2025 (1/1/2025 – 31/12/2025), προκειμένου να διαπιστωθεί η τήρηση της προβλεπόμενης άροσης ή κοπής

Προθεσμία υποβολής φωτογραφιών

Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής φωτογραφιών ορίζεται η 27η Φεβρουαρίου 2026. Μετά την ημερομηνία αυτή δεν θα είναι δυνατή η αποστολή φωτογραφιών μέσω της εφαρμογής για τον παρόντα κύκλο αξιολόγησης.

Οδηγίες

Αναλυτικές οδηγίες λήψης φωτογραφιών με γεωσήμανση μέσω της επίσημης εφαρμογής AGRISNAP-GR είναι διαθέσιμες στο σχετικό έγγραφο στον ιστότοπο της ΑΑΔΕ «Οδηγίες για τη χρήση της εφαρμογής AGRISNAP-GR» στη διαδρομή: Εξυπηρέτηση – Ενημέρωση > Χρηστικοί Οδηγοί > Οδηγοί Agrisnap και στο επίσημο κανάλι YouTube του Οργανισμού στους ακόλουθους συνδέσμους:


Η διαδικασία αναμένεται να έχει ολοκληρωθεί εντός της ημέρας.

