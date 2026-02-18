Αναβλήθηκε η δίκη του Χρήστου Μάστορα για οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ

Αορίστως αναβλήθηκε η εκδίκαση της υπόθεσης του τραγουδιστή Χρήστου Μάστορα, ο οποίος αντιμετωπίζει κατηγορίες σε βαθμό πλημμελήματος για επικίνδυνη οδήγηση, από την οποία θα μπορούσε να προκύψει κίνδυνος για άνθρωπο, καθώς και για οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ.

Ο καλλιτέχνης, μέλος του συγκροτήματος «Μέλισσες», βρέθηκε κανονικά στο δικαστήριο, όπως και ο αστυνομικός που έχει κληθεί ως μάρτυρας στην υπόθεση.

Ο Χρήστος Μάστορας κατά την έξοδο του από τα δικαστήρια της Ευελπίδων Χάρης Γκίκας

«Θέλω να πω ένα τεράστιο ευχαριστώ που περιμένατε. Δυστυχώς δεν έγινε η δίκη. Είμαι εδώ για να αναλάβω τις ευθύνες μου. Ήθελα να γίνει η δίκη. Εχω εμπιστοσύνη στην ελληνική δικαιοσύνη» δήλωσε ο τραγουδιστής.

Ωστόσο, η δίκη αναβλήθηκε αορίστως λόγω παρέλευσης του ωραρίου και νέα δικάσιμος θα οριστεί από την εισαγγελία.

Να σημειωθεί ότι η προηγούμενη συνεδρίαση τον Φεβρουάριο του 2025 είχε αναβληθεί για σήμερα μετά από πρόταση του εισαγγελέα, που είχε υποστηρίξει ότι είναι κρίσιμο να εξεταστεί ο αστυνομικός στο ακροατήριο. «Μόνη η κατανάλωση αλκοόλ δεν συνιστά επικίνδυνη οδήγηση, συνιστά με άλλα περιστατικά», είπε πει ο εισαγγελέας.

Η κατάθεση του αστυνομικού

Ο αστυνομικός που έκανε αλκοτέστ στον Χρήστο Μάστορα είχε αναφέρει στην κατάθεση του για το περιστατικό: «Τα ξημερώματα της 7ης Φεβρουαρίου 2025 κάναμε σήμα στον οδηγό του αυτοκινήτου να σταματήσει για να διενεργήσουμε αλκοτέστ. Διαπίστωσα ότι ήταν θετικός, του δήλωσα ότι το όχημά του θα ακινητοποιηθεί στη δεξιά λωρίδα του δρόμου και θα του διενεργηθεί κύρια μέτρηση αλκοτέστ με επιστόμιο. Ο οδηγός του οχήματος άρχισε να μαρσάρει και κινήθηκε προς εμένα.», ανέφερε ο αστυνομικός.

«Για να προστατέψω τον εαυτό μου, έβαλα τα χέρια μου πάνω στο καπό του οχήματος όμως ο οδηγός δεν ανέκοψε την πορεία του αναπτύσσοντας ταχύτητα, με συνέπεια να με παρασύρει πετώντας με ορμή στο καπό του οχήματος, κάνοντας τούμπες πάνω στο όχημα και στη συνέχεια έπεσα με δύναμη στο οδόστρωμα και η πίσω αριστερή ρόδα του οχήματος πάτησε τον αστράγαλο του αριστερού μου ποδιού προκαλώντας σωματική βλάβη. Κατόπιν, ο οδηγός ανέπτυξε μεγάλη ταχύτητα αποχωρόντας από το σημείο. Επιθυμώ την ποινική δίωξη και την πλήρη αστική μου αποζημίωση.», συμπλήρωσε ο αστυνομικός.

Εάν ο Χρήστος Μάστορας καταδικαστεί για υπερκατανάλωση αλκοόλ κατά την οδήγηση πρόκειται για πλημμεληματική παράβαση. Σε αυτές τις περιπτώσεις προβλέπεται η αφαίρεση του διπλώματος για έξι μήνες και διοικητικό πρόστιμο. Πλημμέλημα συνιστά και η κατηγορία για επικίνδυνη οδήγηση, η οποία απαγγέλθηκε μετά τον επικίνδυνο ελιγμό που έκανε ο τραγουδιστής προκειμένου να αποφύγει τον έλεγχο αλκοτέστ της τροχαίας.