Χρήστος Μάστορας: Μάγεψε στο Καλλιμάρμαρο με το «Υπάρχω» στη συναυλία για τον Στέλιο Καζαντζίδη

Στέλιο Καζαντζίδη τραγούδησε η Ελλάδα στο Καλλιμάρμαρο με τη συμμετοχή σπουδαίων καλλιτεχνών στη μεγάλη συναυλία του «Όλοι Μαζί Μπορούμε», σε μια παραγωγή της Panik Live Productions, που παρακολούθησαν σχεδόν 30.000 θεατές.

Ο Χρήστος Μάστορας εμφανίστηκε στη συναυλία και ερμήνευσε το «Υπάρχω», όπως ήταν και ο τίτλος της ομώνυμης ταινίας, στην οποία πρωταγωνίστησε ως «Στέλιος Καζαντζίδης».

Ο Χρήστος Μάστορας είχε αναφερθεί στη μεγάλη συναυλία που θα έδινε και στην ταινία για τη ζωή του δύο ημέρες πριν από αυτή στο «Στούντιο 4» της ΕΡΤ. Τότε έκανε μια έκπληξη στη σύζυγο του μεγάλου Έλληνα τραγουδιστή, Βάσω Καζαντζίδη, λέγοντας: «Έχω συγκινηθεί με αυτά που λέτε. Θέλω να σας πω ένα μεγάλο ευχαριστώ γιατί η δική σας αποδοχή και αγκαλιά και όσον αφορά στην ταινία και στο τεράστιο project στο Καλλιμάρμαρο είναι το μεγαλύτερο εισιτήριο και η μεγαλύτερη πληρωμή και, τι να πω, η μεγαλύτερη επιτυχία. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για όλα και εγώ προσωπικά γιατί ήσασταν το άτομο “κλειδί που δώσατε” τις ευλογίες σας και για την ταινία. Ευτυχώς δεν απογοητευτήκατε, αλλά το αντίθετο, είπατε τόσο ωραία πράγματα. Σας αισθάνομαι πολύ δικό μου άνθρωπο και ελπίζω και εσείς το ίδιο», είχε αναφέρει χαρακτηριστικά ο Χρήστος Μάστορας.

