Βάσω Καζαντζίδη: Η εξομολόγηση της χήρας του Στέλιου Καζαντζίδη για τα τελευταία χρόνια της ζωής του

Καλεσμένη στην ΕΡΤ βρέθηκε το απόγευμα της Τρίτης (2/9) η Βάσω Καζαντζίδη.

Μεταξύ άλλων, η χήρα του αείμνηστου τραγουδιστή μίλησε για τα τελευταία χρόνια της ζωής του, ενώ αναφέρθηκε στην ασθένεια που τον ταλαιπώρησε και στο πώς εκείνη επηρέασε τον χαρακτήρα και τη συμπεριφορά του.

«Πιστεύω ότι όλα, ό,τι κι αν δημιουργήθηκε, ήταν πρόβλημα της ασθένειας του. Δεν ήταν ο Στέλιος αυτός. Το λέω για πρώτη φορά, ήταν πρόβλημα της αρρώστιας του. Γιατί αυτό δεν εξελίχθηκε μέσα σε έναν χρόνο. Οι γιατροί μας είπαν "για να έχεις δέκα όγκους μέσα στον εγκέφαλο, σαν να ήταν μπαλάκι του πινγκ πονγκ, δεν γίνεται από τη μια μέρα στην άλλη". Κάποια στιγμή ναι, ήταν στον εγκέφαλο και είχε επηρεαστεί όλο», εξομολογήθηκε η Βάσω Καζαντζίδη.

«Του έλεγα "Στέλιο, σε παρακαλώ, θα το μετανιώσεις αργότερα, δεν είναι σωστό". Όχι για ένα συγκεκριμένο, που υπονοούμε όλοι, αλλά διάφορα πράγματα. Εκείνη την περίοδο έβλεπα όμως έναν διαφορετικό Στέλιο. Του έφταιγε το κάθετι. Μου εξήγησε μετά ο γιατρός ότι "αν πέσει τώρα η βελόνα δεν θα την ακούσεις, ο Στέλιος όμως θα την ακούσει σαν να είχε χτυπήσει 1000 φορές". Ήταν πάρα πολύ δύσκολο αυτό και ήθελε έναν ειδικό χειρισμό. Σαν να αντιμετώπιζα ένα παιδί», ανέφερε η χήρα του Στέλιου Καζαντζίδη για την αλλαγή στη συμπεριφορά του, λόγω της ασθένειάς του.

Η ίδια υπογράμμισε ότι τα τελευταία δύο χρόνια της ζωής του η αλλαγή στον Στέλιο Καζαντζίδη ήταν πιο έντονη από ποτέ. Ο τραγουδιστής παρουσίαζε μια συμπεριφορά που δεν ταίριαζε με τον άνθρωπο που γνώριζε. «Σήμερα, λοιπόν, βγαίνω εγώ και σας λέω ότι δεν ήταν ο Στέλιος αυτός. Δεν ήταν ο Στέλιος που ήξερα. Τα τελευταία δυο χρόνια ο Στέλιος είχε τελείως διαφορετική συμπεριφορά. Ο γιατρός μου εξήγησε ότι κάτι συμβαίνει. Και μετά όταν διαγνώστηκε με καρκίνο και είχε δέκα όγκους στον εγκέφαλο, μου είπε "στο είχα πει"», είπε κλείνοντας.

