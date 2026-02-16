Σχολή Ευελπίδων: Αύξηση 19% των μαθητών που ενδιαφέρονται να υπηρετήσουν ως μάχιμοι αξιωματικοί

Σημαντική αύξηση του ενδιαφέροντος των μαθητών της Γ’ Λυκείου για τις στρατιωτικές σχολές δείχνουν επίσημα στοιχεία που έχει στη διάθεσή του το Newsbomb.

Συγκεκριμένα οι μαθητές της Γ' Λυκείου καλούνται στις αρχές του χρόνου να δηλώσουν – πριν δηλαδή καταθέσουν τα μηχανογραφικά τους- εάν σκέφτονται την εισαγωγή του στην Σχολή Ευελπίδων.

Πέρσι 4.532 μαθητές δήλωσαν ότι θέλουν να περάσουν από τις υγειονομικές εξετάσεις, τα ψυχομετρικά και τα αθλητικά τεστ, προκειμένου να εισαχθούν ως μάχιμοι αξιωματικοί στην Σχολή Ευελπίδων ΟΠΛΑ. Φέτος το ίδιο δήλωσαν 5.408 μαθητές, δηλαδή αυξήθηκε κατά 19% το ενδιαφέρον.

Επιπλέον το 2025 3.374 μαθητές απάντησαν ότι ενδιαφέρονται να γίνουν αξιωματικοί σε διοικητικές και όχι μάχιμες θέσεις. Φέτος για τις διοικητικές θέσεις ενδιαφέρονται 4.600 μαθητές.

Τα στοιχεία αποτυπώνουν ότι ενδεχομένως τα μέτρα για την βελτίωση του μισθολογίου των ενστόλων και της αντιμετώπισης των στεγαστικών προβλημάτων για τους στρατιωτικούς έχουν αρχίσει να αποτυπώνονται και να κάνουν πιο ελκυστική την επαγγελματική σταδιοδρομία στις Ένοπλες Δυνάμεις.

