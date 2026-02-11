Στα χιόνια με τους σπουδαστές της ΣΜΥ ο Γεώργιος Κωστίδης - Η σκληρή εκπαίδευση στο Περτούλι

Την Τετάρτη 11 Φεβρουαρίου 2026, ο Αρχηγός του Γενικού Επιτελείου Στρατού Αντιστράτηγος Γεώργιος Κωστίδης, συνοδευόμενος από τον Διοικητή ΓΕΣ/ΓΕΠΣ/ΔΙΣΕΚΠ Υποστράτηγο Αναστάσιο Δημουλά, μετέβη στο Περτούλι Τρικάλων, όπου αυτή την περίοδο διεξάγεται η χειμερινή εκπαίδευση – διαβίωση των Σπουδαστών της Σχολής Μονίμων Υπαξιωματικών.

Κατά τη διάρκεια της επίσκεψης, ο Αρχηγός ενημερώθηκε αναλυτικά για τη διεξαγόμενη εκπαίδευση και παρακολούθησε μέρος των εκπαιδευτικών αντικειμένων, τα οποία περιλαμβάνουν απαιτητικές δοκιμασίες επιβίωσης σε χιονισμένο περιβάλλον, κατασκευή χειμερινών καταλυμάτων και τακτικές κινήσεις σε δύσβατο ανάγλυφο.

Η παρουσία της ηγεσίας στο πεδίο υπογραμμίζει τη σημασία που δίνει το Γενικό Επιτελείο στην επιχειρησιακή ετοιμότητα και στην προετοιμασία των μελλοντικών στελεχών κάτω από αντίξοες κλιματολογικές συνθήκες.

Ο Αρχηγός ΓΕΣ απηύθυνε σύντομο χαιρετισμό στους σπουδαστές. Η επίσκεψη αυτή δεν είχε μόνο εποπτικό χαρακτήρα για την αξιολόγηση του επιπέδου της εκπαίδευσης, αλλά λειτούργησε και ως ενίσχυση του ηθικού των νέων Υπαξιωματικών, αναδεικνύοντας το υψηλό αίσθημα ευθύνης που απαιτείται για την επάνδρωση των μονάδων εκστρατείας.

Διαβάστε επίσης