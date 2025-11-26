Ρόδος: Η ανακοίνωση του ΓΕΣ για την τραγωδία με τον νεκρό στρατιώτη από έκρηξη χειροβομβίδας

Τραγωδία το πρωί της Τετάρτης στη Ρόδο, όταν κατά τη διάρκεια στρατιωτικής εκπαιδευτικής άσκησης, εξερράγη χειροβομβίδα αμυντικού τύπου με αποτέλεσμα να σκοτωθεί επί τόπου ένας 19χρονος στρατιώτης.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση του ΓΕΣ, ο δεύτερος τραυματίας είναι ΕΠΟΠ Επιλοχίας 39 ετών και πατέρας δυο παιδιών, ο οποίος έχει τραυματιστεί σοβαρά και οι γιατροί δίνουν μάχη για να τον κρατήσουν στη ζωή.

Η ανακοίνωση του ΓΕΣ:

Από το Γενικό Επιτελείο Στρατού ανακοινώνεται ότι, κατά τις πρωινές ώρες της Τετάρτης 26 Νοεμβρίου 2025, κατά τη διάρκεια προγραμματισμένης εκπαιδευτικής δραστηριότητας βολής χειροβομβίδας στη νήσο Ρόδο, o ΕΠΟΠ Στρατιώτης (ΥΠ-Π) Ρ.Γ., 19 ετών, άγαμος, τραυματίστηκε θανάσιμα και ο ΕΠΟΠ Επιλοχίας (ΥΠ-Π) Μ.Β., 39 ετών, έγγαμος με δύο (2) τέκνα, τραυματίστηκε σοβαρά.

Διακομίσθηκαν άμεσα στο Γενικό Νοσοκομείο Ρόδου όπου και διαπιστώθηκε ο θάνατος του πρώτου, ενώ ο δεύτερος υποβάλλεται σε χειρουργική επέμβαση. Τα αίτια του συμβάντος διερευνώνται αρμοδίως.

Το Γενικό Επιτελείο Στρατού εκφράζει τα ειλικρινή του συλλυπητήρια στους οικείους του θανόντος. Συνταγματάρχης (ΤΘ) Γεώργιος Κολώνιας Εκπρόσωπος Τύπου ΓΕΣ