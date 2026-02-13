Εκπαιδευτικές βολές με Οπλικά Συστήματα Πεζικού - Δείτε βίντεο, φωτογραφίες

Στην εκπαίδευση συμμετείχαν συνολικά 57 Ανθυπολοχαγοί εκ των οποίων 10 από την Κύπρο, 1 από την Αρμενία, 1 από το Μαυροβούνιο και 1 από τη Μολδαβία

Εκπαιδευτικές βολές με Οπλικά Συστήματα Πεζικού - Δείτε βίντεο, φωτογραφίες
Γενικό Επιτελείο Στρατού
Εκπαιδευτικές βολές με Οπλικά Συστήματα Πεζικού πραγματοποιήθηκαν από τις 2 έως τις 13 Φεβρουαρίου στο Πεδίο Βολής Αρμάτων Λιτοχώρου (ΠΒΑΛ), από τους εκπαιδευόμενους Ανθυπολοχαγούς και Μ. Λοχίες Τάξης 2025, των Βασικών Τμημάτων της Σχολής Πεζικού στο πλαίσιο της βασικής τους εκπαίδευσης.

Κατά τη διάρκεια των βολών, πραγματοποιήθηκε αξιολόγηση των εκπαιδευομένων και διαπιστώθηκε το υψηλό επίπεδο εκπαίδευσής τους, στη χρησιμοποίηση όλων των οπλικών συστημάτων του Πεζικού.

Στην εκπαίδευση συμμετείχαν συνολικά 57 Ανθυπολοχαγοί εκ των οποίων 10 από την Κύπρο, 1 από την Αρμενία, 1 από το Μαυροβούνιο και 1 από τη Μολδαβία, και 33 Μ. Λοχίες (ΠΖ) εκ των οποίων 14 από την Κύπρο, 10 Μ. Λοχίες (ΥΓ) και 1 Μ. Λοχίας (ΤΔ).

