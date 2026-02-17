Πίνετε καφέ και τσάι; Οι επιστήμονες έχουν απροσδόκητα καλά νέα για τον εγκέφαλό σας

Σύμφωνα με νέα έρευνα, η τακτική κατανάλωση καφέ ή τσαγιού μπορεί να μειώσει τον κίνδυνο εμφάνισης άνοιας και να επιβραδύνει την γνωστική φθορά.

Επιστήμονες του Harvard παρακολούθησαν 131.000 ανθρώπους για 43 χρόνια, με τακτικά ερωτηματολόγια και γνωστικά τεστ, καταγράφοντας συνολικά 11.033 περιστατικά άνοιας.

Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι οι μέτριοι καταναλωτές καφέ, που έπιναν δύο έως τρία φλιτζάνια την ημέρα, είχαν 18% χαμηλότερο κίνδυνο εμφάνισης άνοιας. Αντίστοιχα, οι μέτριοι καταναλωτές τσαγιού, με ένα έως δύο φλιτζάνια ημερησίως, είχαν 16% χαμηλότερο κίνδυνο.

Οφέλη για τον πληθυσμό συνολικά

Οι συμμετέχοντες που κατανάλωναν τα περισσότερα φλιτζάνια καφέ και τσαγιού παρουσίασαν πιο αργή γνωστική φθορά σε σχέση με όσους έπιναν λιγότερο. Σημειώνεται ότι ο καφές χωρίς καφεΐνη δεν φάνηκε να μειώνει τον κίνδυνο άνοιας ή γνωστικής πτώσης.

Τα φύλλα τσαγιού και οι κόκκοι καφέ περιέχουν πολυφαινόλες, ενώσεις με αντιοξειδωτική δράση, όπως οι φλαβονοειδείς. Μελέτες έχουν δείξει ότι μπορεί να προστατεύουν τον εγκέφαλο, την καρδιά και το ήπαρ, ενώ παράλληλα μειώνουν τον κίνδυνο ορισμένων μορφών καρκίνου.

«Ο καφές και το τσάι καταναλώνονται σε όλο τον κόσμο, οπότε ακόμα και μικρές συσχετίσεις μπορεί να έχουν σημαντικές συνέπειες για τον πληθυσμό συνολικά», τόνισε ο κύριος συγγραφέας της μελέτης, Dr. Yu Zhang.