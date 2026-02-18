Άννα Ψαρούδα-Μπενάκη: Στο Α΄ Νεκροταφείο η κηδεία της - Δείτε φωτογραφίες
Η Άννα Ψαρούδα Μπενάκη που έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 92 ετών ήταν, μεταξύ άλλων, η πρώτη γυναίκα πρόεδρος της Βουλής
Φωτορεπορτάζ: Χάρης Γκίκας
Στο Α΄Νεκροταφείο Αθηνών τελείται το πρωί της Τετάρτης 18 Φεβρουαρίου η κηδεία της Άννας Ψαρούδα - Μπενάκη που έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 92 ετών.
Η κηδεία της πρώτης γυναίκας που διετέλεσε ως πρόεδρος της Βουλής τελείται δημοσία δαπάνη.
Για την κηδεία της Άννας Ψαρούδα - Μπενάκη, στο Α΄Νεκροταφείο Αθηνών, βρίσκονται μεταξύ άλλων ο ο πρώην υπηρεσιακός πρωθυπουργός Παναγιώτης Πικραμένος, η Σοφία Βούλτεψη, ο πρύτανης του ΕΚΠΑ Γεράσιμος Σιάσος, ενώ στεφάνια έχουν αποστείλει ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, η υπουργός Πολιτισμού, Λίνα Μενδώνη, ο υπουργός Μετανάστευσης, Θάνος Πλεύρης, ο πρόεδρος της Βουλής, Νικήτας Κακλαμάνης κ.α.