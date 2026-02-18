Άννα Ψαρούδα-Μπενάκη: Στο Α΄ Νεκροταφείο η κηδεία της - Δείτε φωτογραφίες

Φωτορεπορτάζ: Χάρης Γκίκας

Στο Α΄Νεκροταφείο Αθηνών τελείται το πρωί της Τετάρτης 18 Φεβρουαρίου η κηδεία της Άννας Ψαρούδα - Μπενάκη που έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 92 ετών.

Η κηδεία της πρώτης γυναίκας που διετέλεσε ως πρόεδρος της Βουλής τελείται δημοσία δαπάνη.

Ο πρώην Πρωθυπουργός, Κώστας Καραμανλής μπροστά από το φέρετρο της Άννας Ψαρούδα - Μπενάκη

Κηδεία της Άννας Ψαρούδα - Μπενάκη Χάρης Γκίκας

Για την κηδεία της Άννας Ψαρούδα - Μπενάκη, στο Α΄Νεκροταφείο Αθηνών, βρίσκονται μεταξύ άλλων ο ο πρώην υπηρεσιακός πρωθυπουργός Παναγιώτης Πικραμένος, η Σοφία Βούλτεψη, ο πρύτανης του ΕΚΠΑ Γεράσιμος Σιάσος, ενώ στεφάνια έχουν αποστείλει ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, η υπουργός Πολιτισμού, Λίνα Μενδώνη, ο υπουργός Μετανάστευσης, Θάνος Πλεύρης, ο πρόεδρος της Βουλής, Νικήτας Κακλαμάνης κ.α.

Πρόεδρος Βουλής των Ελλήνων Χάρης Γκίκας

Ο Κωνσταντίνος Καραμανλής, ο Ευάγγελος Μεϊμαράκης, ο Γιάννης Στουρνάρας και ο Κωστής Χατζηδάκης στην κηδεία της Άννας Ψαρούδα - Μπενάκη

Διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδος, Γιάννης Στουρνάρας Χάρης Γκίκας

Η Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης της Ελλάδας, Νίκη Κεραμέως Χάρης Γκίκας

Ο Ευρωβουλευτής της ΝΔ, Ευάγγελος Μεϊμαράκης Χάρης Γκίκας

Ο πρώην Υπουργός Οικονομικών, Γιώργος Αλογοσκούφης

Ο Πρώην Πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας, Προκόπης Παυλόπουλος

Διαβάστε επίσης