Άννα Ψαρούδα Μπενάκη: Δημοσία δαπάνη η κηδεία της
Όπως αποφασίστηκε από τα συναρμόδια υπουργεία, Οικονομίας και Οικονομικών και Εσωτερικών, η κηδεία της πρώην Προέδρου της Βουλής, θα τελεστεί δημοσία δαπάνη
Δημοσία δαπάνη θα ενταφιαστεί η Άννα Ψαρούδα Μπενάκη η οποία πέθανε σε ηλικία 92 ετών την Κυριακή (15/2).
Όπως αποφασίστηκε από τα συναρμόδια υπουργεία, Οικονομίας και Οικονομικών και Εσωτερικών, η κηδεία της πρώην Προέδρου της Βουλής, θα τελεστεί δημοσία δαπάνη.
Η εκλιπούσα, υπήρξε εμβληματική μορφή της πολιτικής και της νομικής ζωής της χώρας, ενώ από πρώτη γυναίκα πρόεδρος της Βουλής, ήταν και η πρώτη γυναίκα πρόεδρος της Ακαδημίας Αθηνών.
Σύσσωμος ο πολιτικός κόσμος αποτίει φόρο τιμής κι αποχαιρετά την θανούσα.
