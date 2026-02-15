Άννα Ψαρούδα Μπενάκη: Δημοσία δαπάνη η κηδεία της

Δημοσία δαπάνη θα ενταφιαστεί η Άννα Ψαρούδα Μπενάκη η οποία πέθανε σε ηλικία 92 ετών την Κυριακή (15/2).

Όπως αποφασίστηκε από τα συναρμόδια υπουργεία, Οικονομίας και Οικονομικών και Εσωτερικών, η κηδεία της πρώην Προέδρου της Βουλής, θα τελεστεί δημοσία δαπάνη.

Η εκλιπούσα, υπήρξε εμβληματική μορφή της πολιτικής και της νομικής ζωής της χώρας, ενώ από πρώτη γυναίκα πρόεδρος της Βουλής, ήταν και η πρώτη γυναίκα πρόεδρος της Ακαδημίας Αθηνών.

Σύσσωμος ο πολιτικός κόσμος αποτίει φόρο τιμής κι αποχαιρετά την θανούσα.