Πρίγκιπας Ουίλιαμ για την ψυχική υγεία: «Χρειάζομαι πολύ χρόνο για να καταλάβω τα συναισθήματά μου»

Ο πρίγκιπας Ουίλιαμ χαρακτήρισε «εθνική καταστροφή» το γεγονός ότι οι αυτοκτονίες των ανδρών στο Ηνωμένο Βασίλειο δεν αποτελεί θέμα ανοιχτής συζήτησης

Μίλτος Τσεκούρας

ΚΟΣΜΟΣ
Ο πρίγκιπας Ουίλιαμ μίλησε ανοιχτά για την ανάγκη να αφιερώσει χρόνο στο εαυτό του ώστε να «κατανοήσει τα συναισθήματά του» λαμβάνοντας μέρος σε συζήτηση για την ψυχική υγεία.

Σε ειδικό επεισόδιο του Life Hacks του Radio 1 δήλωσε ότι «χρειαζόμαστε περισσότερα ανδρικά πρότυπα» που να μιλούν δημόσια για την ψυχική τους υγεία, προκειμένου να βοηθήσουν και άλλους άνδρες να κάνουν το ίδιο.

Σύμφωνα με το Γραφείο Εθνικών Στατιστικών, η αυτοκτονία ήταν η κύρια αιτία θανάτου μεταξύ των νέων ηλικίας 20 έως 34 ετών στην Αγγλία και την Ουαλία το 2024.

Κατά τη διάρκεια της συζήτησης, ο πρίγκιπας Ουίλιαμ χαρακτήρισε «εθνική καταστροφή» το γεγονός ότι οι αυτοκτονίες των ανδρών στο Ηνωμένο Βασίλειο δεν αποτελεί θέμα ανοιχτής συζήτησης.

Στη συνέχεια αναφέρθηκε στα δικά του συναισθήματα, λέγοντας: «Χρειάζομαι πολύ χρόνο για να καταλάβω τα συναισθήματά μου και γιατί νιώθω έτσι, και πιστεύω ότι είναι πολύ σημαντικό να το κάνεις αυτό κάθε τόσο, να εξετάζεις τον εαυτό σου και να ανακαλύπτεις γιατί νιώθεις έτσι.

Μερικές φορές υπάρχει μια προφανής εξήγηση, άλλες φορές όχι. Πιστεύω ότι η κρίση της ψυχικής υγείας είναι προσωρινή. Μπορεί δηλαδή να περάσεις μια σοβαρή κρίση ψυχικής υγείας, αλλά θα περάσει».

Ο πρίγκιπας Ουίλιαμ ενθάρρυνε τους ανθρώπους να «μάθουν να αγαπούν τον εαυτό τους και να κατανοούν τον εαυτό τους».

Τόνισε επίσης τη σημασία του να μοιράζεσαι τα συναισθήματά σου, λέγοντας: «Για να νιώθεις άνετα να μιλάς για την ψυχική υγεία, πρέπει να την κατανοείς».

Όταν ρωτήθηκε αν τα παιδιά του μιλούν ανοιχτά για τα συναισθήματά τους, ο πρίγκιπας Ουίλιαμ απάντησε χαριτολογώντας: «Μερικές φορές υπερβολικά. Μου λένε όλες τις λεπτομέρειες, κάτι που μου αρέσει πολύ, είναι καταπληκτικό».

Είπε ότι η υποστήριξη από οργανισμούς που δραστηριοποιούνται σε αυτόν τον τομέα θα μπορούσε επίσης να είναι «αυτό το μικρό σκαλοπάτι» που θα σας βοηθήσει να ξεπεράσετε μια δύσκολη στιγμή. «Και αν μιλάμε περισσότερο για αυτό και εκπαιδεύουμε περισσότερο τους ανθρώπους, τότε ελπίζουμε ότι η ιδέα της αυτοκτονίας θα απομακρύνεται όλο και περισσότερο. Γιατί ξέρετε ότι αύριο, μπορεί να ξυπνήσετε και να νιώθετε πολύ διαφορετικά».

