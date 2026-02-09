Τριγμοί στο Κένσινγκτον – Ουίλιαμ και Κέιτ «ανήσυχοι» μετά τις νέες αποκαλύψεις για τον Έπσταϊν

Ο πρίγκιπας Γουίλιαμ και η πριγκίπισσα Κέιτ έχουν αναφέρει ότι είναι «βαθιά ανήσυχοι» από τον τελευταίο γύρο αποκαλύψεων για τον Τζέφρι Έπσταϊν, σύμφωνα με εκπρόσωπο του Κένσινγκτον.

Βασιλικός εκπρόσωπος ανέφερε ότι «οι σκέψεις του Ουίλιαμ και της Κέιτ είναι με τα θύματα», στην πρώτη τους δημόσια δήλωσή για το ζήτημα, με βάση νέες πληροφορίες που περιέχονται σε έγγραφα σχετικά με τον εκλιπόντα δράστη σεξουαλικών εγκλημάτων, τα οποία δημοσιεύτηκαν στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Ο πρίγκιπας Άντριου βρίσκεται μεταξύ εκείνων που εξετάζονται εκ νέου για τις παλιές τους συνδέσεις με τον Έπσταϊν· εκπρόσωπος του Κένσινγκτον τόνισε πως «μπορώ να επιβεβαιώσω ότι ο πρίγκιπας και η πριγκίπισσα είναι βαθιά ανήσυχοι για τις συνεχείς αποκαλύψεις. Οι σκέψεις τους παραμένουν επικεντρωμένες στα θύματα».

Ο Έπσταϊν έφερνε συνοδούς στο Παλάτι του Μπάκιγχαμ: Αποκαλυπτικά e–mails

Σειρά μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου δείχνουν ότι ο πρώην πρίγκιπας φιλοξένησε τον Έπσταϊν και τέσσερις ακόμη γυναίκες, –συμπεριλαμβανομένου μοντέλου από το Βουκουρέστι και ενός άλλου από τη Ρωσία– στο Παλάτι, ενώ η βασίλισσα Ελισάβετ βρισκόταν στο Κάστρο Μπαλμόραλ, στη Σκωτία.

Στα μέιλ που απευθύνονταν στην 20άχρονη Ρουμάνα, ο Έπσταϊν την περιέγραψε ως «πολύ χαριτωμένη», ενώ, ανέφερε ότι ο Άντριου τη θεωρούσε «όμορφη», προσθέτοντας πως «κανένας άντρας δεν κοιτάζει τα ρούχα σου, βλέπουν μέσα από αυτά».

Σε ένα άλλο μέιλ, ο Έπσταϊν έγραψε στον Άντριου: «Ήταν πολύ διασκεδαστικό, (σ.σ. θα μιλήσουμε για) περισσότερα αργότερα», στο οποίο ο τότε πρίγκιπας απάντησε με ενθουσιασμό: «Ναι, παρακαλώ».

Αυτή η αποκάλυψη «πυροδότησε» εκκλήσεις προς τη Μητροπολιτική Αστυνομία να αρχίσει ποινική έρευνα για τον πρώην πρίγκιπα και ταυτόχρονα εγείρει νέα ερωτήματα σχετικά με το τι γνώριζαν οι αυλικοί για τις σχέσεις του με τον Έπσταϊν και το δίκτυο νεαρών γυναικών του.

Ο βασιλικός συγγραφέας, Άντριου Λάουνι, είπε πως «πλέον, γνωρίζουμε για πολλές ιστορίες για διάφορες γυναίκες που μεταφέρθηκαν στον Άντριου και νομίζω ότι υπάρχουν αρκετοί λόγοι για την Μητροπολιτική Αστυνομία να ξανανοίξει την υπόθεση. Το Παλάτι έχει μητρώα επισκεπτών και πρέπει να ξεκινήσει τη δική του έρευνα για την ασφάλεια των βασιλικών παλατιών και για να δει αν παραβιάστηκε ο νόμος. Στη συνέχεια, το Παλάτι θα πρέπει να διαβιβάσει αυτές τις πληροφορίες στις αρχές επιβολής του νόμου», μιλώντας στη Daily Mail.

Το δείπνο στο Παλάτι του Μπάκιγχαμ

Αρχεία που δημοσιοποιήθηκαν από το αμερικανικό υπουργείο Δικαιοσύνης το περασμένο Σαββατοκύριακο υποδήλωναν, αρχικά, ότι ο Άντριου οργάνωσε ένα ιδιωτικό δείπνο για τον Έπσταϊν και τρεις γυναίκες –που αναφέρονται μόνο ως Σάρα, Σου και Βέρα– στο Παλάτι του Μπάκιγχαμ τον Σεπτέμβριο του 2010, υποσχόμενος «μεγάλη ιδιωτικότητα». Μία από τις τρεις ήταν ένα μοντέλο από τη Ρωσία.

Τώρα, όμως, η Daily Mail αποκάλυψε περαιτέρω αρχεία που αποκαλύπτουν ότι στο δείπνο ήταν καλεσμένη και τέταρτη γυναίκα.

Το μοντέλο από την Ρουμανία

Σε επιστολή προς τον Άντριου στις 18:41 της 27ης Σεπτεμβρίου 2010, ο Έπσταϊν ζήτησε από τον τότε Δούκα να «προσθέσει μία ακόμη (σ.σ. θέση)», περιγράφοντας την καλεσμένη ως: «Ρουμάνα, πολύ όμορφη». Ο Άντριου απάντησε: «Κανένα πρόβλημα».

Όπως φαίνεται από τα αρχεία, η γυναίκα αυτή συνάντησε τον Έπσταϊν στο σπίτι της Γκισλέιν Μάξγουελ στην περιοχή της Μπελγκράβια, πριν μεταφερθεί στο Παλάτι του Μπάκιγχαμ.

Το σπίτι αυτό είναι το μέρος όπου η Βιρτζίνια Τζούφρε, θύμα του Έπσταϊν, ισχυρίστηκε ότι είχε σεξουαλική επαφή με τον Άντριου Μαουντμπάτεν – Γουίντσορ το 2001, ισχυρισμούς που αυτός πάντα διέψευδε κατηγορηματικά.

Ο πρίγκιπας Άντριου με τη Βιρτζίνια Τζιούφρε και τη Γκισλέιν Μάξγουελ

Από τα έγγραφα δεν έχει αποσαφηνιστεί τι ακριβώς συνέβη εκείνο το βράδυ, αλλά την επόμενη μέρα ο Έπσταϊν έστειλε ένα μέιλ στον Άντριου, λέγοντας ότι ήταν «πολύ διασκεδαστικό».

Από την πλευρά της, η 20άχρονη γυναίκα ευχαρίστησε τον Έπσταϊν μέσω ενός μέιλ, λέγοντας ότι ήταν «μία μοναδική εμπειρία». Αυτός απάντησε υπενθυμίζοντας σε εκείνη ότι σχεδόν αρνήθηκε την πρόσκληση επειδή δεν της άρεσαν τα τζιν που φορούσε, πριν προσθέσει: «Ήσουν τέλεια και ο Άντριου σε βρήκε όμορφη. Κανένας άντρας δεν κοιτάζει τα ρούχα σου, βλέπουν μέσα από αυτά».

Η περίφημη φωτογραφία του Έπσταιν και του πρώην πρίγκιπα Άντριου να περπατούν στο Σέντραλ Παρκ

Από τα έγγραφα προκύπτουν ότι η Ρουμάνα που γνώρισε τον Άντριου το 2010, γνώρισε τον Έπσταϊν όταν ήταν φοιτήτρια στο Βουκουρέστι το 2008. Τα μέιλ δείχνουν ότι η ίδια επισκέφθηκε τον Έπσταϊν στη Φλόριντα και το Παρίσι και ότι ο καταδικασμένος παιδόφιλος φαίνεται να της πλήρωνε το ενοίκιο και τα οδοντιατρικά της έξοδα. Επίσης, προκύπτει ότι τον Μάιο του 2010, λίγο μετά τη μετακόμιση στο Ηνωμένο Βασίλειο, ο Έπσταϊν την βοήθησε να βρει δουλειά μέσω του πολυεκατομμυριούχου Βρετανού επιχειρηματία Λίντον Λία.

Ο Έπσταϊν είπε στον Λία, μέσω μέιλ, ότι η Ρουμάνα ήταν «καλή φίλη, πρώην μοντέλο υψηλής μόδας, με πτυχίο από σχολή επιχειρήσεων, που ανυπομονούσε να ξεκινήσει μια πραγματική δουλειά· είμαι σίγουρος ότι θα διαπρέψει».

Ο Λία, ο οποίος συμμετέχει σε φιλανθρωπική οργάνωση κατά της εμπορίας ανθρώπων, έστειλε ένα μέιλ αργότερα στον Έπσταϊν, λέγοντας ότι της κανόνισε αμειβόμενη πρακτική άσκηση στο Λονδίνο.

Ο Έπσταϊν συχνά προσέφερε δώρα και βοήθεια σε νεαρές γυναίκες για να τις προετοιμάσει πριν εισέλθουν στο κύκλωμα. Τον Οκτώβριο του 2010, μετά το ταξίδι της Ρουμάνας στο Παλάτι, ο Έπσταϊν την επέπληξε επειδή φαινόταν να αγνοεί τις συμβουλές του. «Βρίσκομαι δίπλα σου για πάνω από 2 χρόνια», της είπε.

«Ακολούθησες το δικό σου μονοπάτι, σε αντίθεση με τις προτάσεις μου. Όπως και τη νύχτα μας στο Παλάτι, ήταν εύκολο, ήσουν τέλεια και κανείς δεν έδωσε σημασία στα ρούχα σου. Θα σε βοηθήσω ΑΦΟΥ και μόνο ΑΦΟΥ αρχίσεις να βοηθάς τον εαυτό σου».