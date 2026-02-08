Τζέφρι Επστάιν: Ο «άρχοντας του σκότους» που ήξερε να κολακεύει τους πλούσιους και ισχυρούς

Ο Τζέφρι Επστάιν- ένας καταδικασμένος σεξουαλικός παραβάτης που πέθανε στη φυλακή το 2019 - ήταν πρωταγωνιστής σε ένα άτυπο, παράλληλο «Νταβός», ένα παγκόσμιο δικτύο, ένα «οικοσύστημα πλούτου και εξουσίας» που περιελάμβανε γαλαζοαίματους, κορυφαίους αξιωματούχους από τον κόσμο των χρηματοοικονομικών και πρώην αρχηγούς κρατών και κυβερνήσεων και στις δύο όχθες του Ατλαντικού.

Το Politico αναφέρεται στη «μεθόδο Επστάιν», τον τρόπο δηλαδή όπου ο εκλιπών χρηματιστής και οι συνεργάτες του συνέλεγαν μανιωδώς επαφές, αντάλλασσαν χάρες και θόλωναν τα όρια μεταξύ προσωπικών σχέσεων και δημόσιας επιρροής. Ο Επστάιν αξιοποιούσε τις υπάρχουσες διασυνδέσεις του και διόγκωνε τη σημασία τους για να ενισχύσει τη θέση του ανάμεσα στους πλούσιους και ισχυρούς του κόσμου, μια πρακτική που συνεχίστηκε μέχρι τη σύλληψή του τον Ιούλιο του 2019 με κατηγορίες για σεξουαλική εκμετάλλευση και συνωμοσία για εμπορία ανηλίκων.

Είτε του έκαναν προτάσεις για δείπνο στο Παρίσι, είτε έδινε το παρών στο Νταβός, είτε αποδεχόταν προσκλήσεις για το ιδιωτικό νησί του στην Καραϊβική, όπου σύμφωνα με τους εισαγγελείς διακινούσε και κακοποιούσε σεξουαλικά ανήλικα κορίτσια, ο Επστάιν - συνεργαζόμενος συχνά με την επί χρόνια συνεργάτιδά του, Γκισλέιν Μάξγουελ- παρουσιαζόταν ως ένας προσεκτικός, συμπονετικός φίλος στους ανθρώπους του, οι οποίοι μοιράζονταν προσωπικές λεπτομέρειες της ιδιωτικής τους ζωής καθώς ζητούσαν τις συμβουλές του για επαγγελματικά ή προσωπικά ζητήματα.

«Οι δισεκατομμυριούχοι και οι πολύ πλούσιοι άνθρωποι αρέσκονται να μένουν ενωμένοι», δήλωσε ο William Cash, ιδρυτής και πρώην ιδιοκτήτης του Spear's Magazine, μιας διμηνιαίας βρετανικής έκδοσης για άτομα με υψηλή καθαρή αξία, και αρχισυντάκτης του Mace. «Είναι σε μια δική τους λέσχη και τους αρέσει να δένονται μεταξύ τους».

«Έλα να με σώσεις. Πεθαίνω από την πλήξη»

Η αλληλογραφία του με τους πλούσιους και ισχυρούς του κόσμου, δείχνει πως ο Επστάιν ήξερε καλά να προσφέρει στους συνομιλητές του αυτό που αναζητούσαν, είτε πρόκειται για ταξιδιωτικές και επαγγελματικές συμβουλές, σεξουαλικά αστεία είτε για μια βόλτα στους δρόμους του Παρισιού για να θαυμάσουν τα μνημεία.

Ο Ζακ Λανγκ, ο πρώην υπουργός Πολιτισμού της Γαλλίας, περιέγραψε τον Επστάιν ως έναν εκλεπτυσμένο «Δρ. Τζέκιλ και κύριο Χάιντ». «Γνωρίστηκα μαζί του μέσω του Γούντι Άλεν», ο οποίος είναι «φίλος», δήλωσε ο Λανγκ στο BFM TV. «Ερχόταν τακτικά στο Παρίσι για εκθέσεις τέχνης... Ο Τζέφρι που γνώριζα ήταν ένας άνθρωπος παθιασμένος με την τέχνη, γοητευτικός» τόνισε, προσθέτοντας πως «δεν γνώριζε τίποτα για τα εγκλήματα του Έπσταϊν».

H Σάρα Φέργκιουσον με τις κόρες της Invision

Παρά το γεγονός ότι ο Έπσταϊν είχε δηλώσει ένοχος το 2008 για προσέλκυση ανηλίκων για πορνεία, ο χρηματιστής κατάφερε να κερδίσει την εύνοια υψηλόβαθμων στελεχών, ισχυρών πολιτικών και μελών της βασιλικής οικογένειας, οι οποίοι του εμπιστεύονταν λεπτομέρειες για τους καθημερινούς τους αγώνες, ενώ παράλληλα ενέδιδαν στον παιχνιδιάρικο τόνο του. «Έλα να με σώσεις. Πεθαίνω από την πλήξη», του είχε γράψει η πριγκίπισσα Μέτε-Μάριτ της Νορβηγίας σε μια ανταλλαγή email το 2012.

3 εκατ. σελίδες, 180.000 εικόνες, 2.000 βίντεο

Η λίστα με τους πλούσιους και ισχυρούς που έχουν δεσμούς με τον Επστάιν μεγάλωσε καθώς η κυβέρνηση των ΗΠΑ δημοσίευσε εκατομμύρια νέα αρχεία από την έρευνά της για την υπόθεση. Η τελευταία διαρροή υλικού στις 30 Ιανουαρίου περιλαμβάνει 3 εκατομμύρια σελίδες, 180.000 εικόνες, 2.000 βίντεο και πολλά γνωστά ονόματα όπως ο Ρίτσαρτν Μπράνσον, ο Μπιλ Γκέιτς και ο Έλον Μασκ.

Δεν υπάρχει καμία υπόνοια ότι η εμφάνιση του ονόματός τους στα έγγραφα υπονοεί αδικοπραγία, ενώ πολλοί από αυτούς που αναφέρθηκαν σε προηγούμενες δημοσιεύσεις έχουν αρνηθεί κατηγορηματικά την εμπλοκή τους στο «σκοτεινό» δίκτυο Επστάιν. Η δημοσιοποίηση έγινε με βάση τον Νόμο για τη Διαφάνεια των Αρχείων Επστάιν, ο οποίος υπεγράφη από τον πρόεδρο Τραμπ τον Νοέμβριο, μετά από πιέσεις.

Απαιτεί την πλήρη δημοσιοποίηση όλων των εγγράφων που σχετίζονται με τον Επστάιν, Δημοκρατικοί βουλευτές ωστόσο και ορισμένοι Ρεπουμπλικάνοι λένε ότι η κυβέρνηση Τραμπ δεν έχει ακόμη εκπληρώσει την υποχρέωσή της και αποκρύπτει έγγραφα. Ακολουθεί η λίστα με μερικά από τα άτομα που αναφέρονται στην υπόθεση:

Έλον Μασκ

Ο δισεκατομμυριούχος ιδρυτής της Tesla εμφανίζεται μερικές φορές στη δημοσιοποίηση εγγράφων, κυρίως σε ανταλλαγές email το 2012 και το 2013, στις οποίες συζήτησε την επίσκεψη στο διαβόητο νησιωτικό συγκρότημα του Επστάιν στην Καραϊβική.

Δεν είναι σαφές ωστόσο εάν οι επισκέψεις στο νησί πραγματοποιήθηκαν, ενώ ο Μασκ έχει δηλώσει ότι δεν έχει επισκεφθεί ποτέ το ιδιωτικό νησί του. Ο Μασκ έχει υποστηρίξει ότι απέρριψε επανειλημμένα τις προτάσεις του ατιμασμένου χρηματιστή. «Ο Έπσταϊν προσπάθησε να με πείσει να πάω στο νησί του και αρνήθηκα», δημοσίευσε στο X το 2025. Τον Νοέμβριο του 2012 όμως ο δισεκατομμυριούχος είχε γράψει σε ένα email: «Ποια μέρα/νύχτα θα είναι το πιο ξέφρενο πάρτι στο νησί σας;»

O Έλον Μασκ στο Κέντρο Κένεντι, τον Νοέμβριο του 2025, στην Ουάσινγκτον AP

Σε ένα άλλο, τον Δεκέμβριο του ίδιου έτους, έγραψε: «Θέλω πραγματικά να βρεθώ στα πάρτι στο Σεντ Μπαρτς ή αλλού και να αφεθώ», προσθέτοντας ότι μια «γαλήνια εμπειρία σε ένα νησί» είναι το αντίθετο από αυτό που θέλει. Ο Μασκ απάντησε σε ανάρτηση στο Χ τον Ιανουάριο, αναγνωρίζοντας ότι τα email μπορεί να χρησιμοποιηθούν για να «αμαυρώσουν το όνομά μου», αλλά είπε ότι ανησυχεί περισσότερο για τη δίωξη «όσων διέπραξαν σοβαρά εγκλήματα με τον Επστάιν».

Μπιλ Γκέιτς

Δύο ηλεκτρονικά μηνύματα από τις 18 Ιουλίου του 2013 φαίνεται σαν να έχουν συνταχθεί από τον Επστάιν, αλλά δεν είναι σαφές εάν είναι γνήσια ή εάν εστάλησαν ποτέ στον συνιδρυτή της Microsoft, Μπιλ Γκέιτς. Το ένα γράφτηκε ως επιστολή παραίτησης από το Ίδρυμα Μπιλ και Μελίντα Γκέιτς και εκφράζει παράπονα για το γεγονός ότι έπρεπε να προμηθευτεί φάρμακα για τον Γκέιτς «για να αντιμετωπίσει τις συνέπειες του σεξ με Ρωσίδες».

Το άλλο, το οποίο ξεκινά με τη φράση «αγαπητέ Μπιλ», εκφράζει επίσης παράπονα επειδή ο Γκέιτς τερμάτισε μια φιλία και αναφέρει ότι ο Γκέιτς προσπάθησε να καλύψει μια σεξουαλικά μεταδιδόμενη λοίμωξη, μεταξύ άλλων και από την τότε σύζυγό του, Μελίντα. Σε συνέντευξή της στο NPR, η πρώην σύζυγός του Γκέιτς, είπε ότι η δημοσιοποίηση των εγγράφων έφερε στο νου αναμνήσεις από τις πιο δύσκολες στιγμές του γάμου τους.

«Με θλίψη, μπορώ να κοιτάξω αυτά τα νεαρά κορίτσια και να πω, Θεέ μου, πώς τους συνέβη αυτό;» είπε. «Τουλάχιστον εγώ, μπόρεσα να προχωρήσω στη ζωή μου και ελπίζω να υπάρξει δικαιοσύνη για αυτά τα κορίτσια που τώρα είναι γυναίκες». Εκπρόσωπος του Γκέιτς δήλωσε στο BBC: «Αυτοί οι ισχυρισμοί – από έναν αποδεδειγμένα δυσαρεστημένο ψεύτη – είναι απολύτως παράλογοι και εντελώς ψευδείς».

Ντόναλντ Τραμπ

«Γνωρίζω τον Τζεφ εδώ και 15 χρόνια. Υπέροχος τύπος», δήλωνε ο Τραμπ στο περιοδικό New York για ένα προφίλ του Επστάιν το 2002. «Είναι πολύ διασκεδαστικό να είσαι μαζί του. Λέγεται μάλιστα ότι του αρέσουν οι όμορφες γυναίκες όσο και σε εμένα, και πολλές από αυτές είναι νεότερες». «Δεν υπάρχει αμφιβολία γι' αυτό, ο Τζέφρι απολαμβάνει την κοινωνική του ζωή.»

Ο Αμερικανός πρόεδρος αργότερα θα έλεγε ότι οι δύο τους είχαν τσακωθεί στις αρχές της δεκαετίας του 2000, χρόνια πριν από την πρώτη σύλληψη του Επστάιν, ενώ αρνείται επανειλημμένα οποιαδήποτε αδικοπραγία στην υπόθεση. Ο νέος θησαυρός εγγράφων περιέχει χιλιάδες αναφορές στον Αμερικανό πρόεδρο, πολλές από τις οποίες ρίχνουν λίγο επιπλέον φως στη σχέση των δύο ανδρών. Περιλαμβάνουν email στα οποία ο Επστάιν και άλλοι κοινοποιούσαν άρθρα ειδήσεων για τον Τραμπ, σχολίαζαν τις πολιτικές του ή την πολιτική του ή αναφέρονταν στον ίδιο και την οικογένειά του.

Το Υπουργείο Δικαιοσύνης αποκάλυψε επίσης ένα υπολογιστικό φύλλο που δημιουργήθηκε τον περασμένο Αύγουστο, το οποίο συνόψιζε τις κλήσεις που έγιναν σε γραμμές πληροφοριών των αρχών επιβολής του νόμου από άτομα που ισχυρίζονταν ότι είχαν γνώση για φερόμενες αδικοπραγίες του Τραμπ. Πολλές από αυτές φαίνεται να βασίζονται σε μη επαληθευμένες πληροφορίες που έλαβε ο οργανισμός και έγιναν χωρίς υποστηρικτικά στοιχεία.

O Ντόναλντ Tραμπ με τον Τζέφρι Επστάιν

Η λίστα περιλαμβάνει πολυάριθμες καταγγελίες για σεξουαλική κακοποίηση εναντίον του Τραμπ, του Επστάιν και άλλων προσωπικοτήτων υψηλού προφίλ. Ο αναπληρωτής Γενικός Εισαγγελέας Τοντ Μπλανς δήλωσε την Κυριακή ότι το FBI έλαβε υπόψη «εκατοντάδες κλήσεις» σχετικά με εξέχοντα άτομα που «γρήγορα κρίθηκαν μη αξιόπιστες». Ο Τραμπ έχει αρνηθεί επανειλημμένα οποιαδήποτε αδικοπραγία σε σχέση με τον Επστάιν, με τον οποίο λέει ότι διέκοψε την επαφή πριν από δεκαετίες, ενώ δεν έχει κατηγορηθεί για κανένα έγκλημα από τα θύματα του δικτύου.

Άντριου Μαουντμπάτεν-Γουίντσορ

Φωτογραφίες που φαίνεται να δείχνουν τον Άντριου Μαουντμπάτεν-Γουίντσορ να γονατίζει πάνω από μια γυναίκα που βρίσκεται στο έδαφος έχουν επίσης συμπεριληφθεί στην τελευταία δημοσίευση των αρχείων του Έπσταϊν. Σε δύο από τις εικόνες, ο πρώην πρίγκιπας φαίνεται να αγγίζει το άτομο, το οποίο δεν έχει αναγνωριστεί και είναι πλήρως ντυμένο, στην κοιλιά. Μια άλλη εικόνα τον δείχνει να κοιτάζει απευθείας την κάμερα.

O Επστάιν με τη Μάξγουελ U.S. Department of Justice

Δεν παρέχεται κανένα πλαίσιο για τις φωτογραφίες και δεν είναι σαφές πότε και πού τραβήχτηκαν. Ο ίδιος έχει επανειλημμένα αρνηθεί οποιαδήποτε παράβαση .Οι νέες αποκαλύψεις για την εμπλοκή του Άντριου στο σκάνδαλο Επστάιν ήταν η σταγόνα που ξεχείλισε το ποτήρι για τον βασιλιά Κάρολο, ο οποίος και αποφάσισε να του αφαιρέσει τον τίτλο του πρίγκιπα.

Ο πρώην πρίγκιπας Άντριου στα γόνατα πάνω από μία γυναίκα που είναι ξαπλωμένη στο πάτωμα. Οι εικόνες περιλαμβάνονταν στα αρχεία που δόθηκαν στη δημοσιότητα στις 30/01/2026 AP

Ρίτσαρντ Μπράνσον

Το όνομα του Ρίτσαρντ Μπράνσον εμφανίζεται εκατοντάδες φορές στα αρχεία. Σε μια ανταλλαγή μηνυμάτων του 2013, ο Επστάιν ευχαριστεί τον Μπράνσον για την πρόσφατη φιλοξενία και τις συμβουλές του για τις δημόσιες σχέσεις, στην οποία ο Μπράνσον απαντά ότι ήταν «πολύ ωραίο» που τον είδε, προσθέτοντας: «Θα ήθελα πολύ να σας δω όποτε βρίσκεστε στην περιοχή. Αρκεί να φέρετε το χαρέμι ​​σας!»

Ο όμιλος Virgin διευκρίνισε ότι ο όρος «χαρέμι» αναφερόταν σε τρία ενήλικα μέλη της ομάδας του Επστάιν. Σε ανακοίνωσή του στο BBC, ο όμιλος Virgin Group ανέφερε ότι η επαφή του Μπράνσον με τον Επστάιν ήταν «μόνο λίγες φορές πριν από περισσότερα από δώδεκα χρόνια και περιοριζόταν σε ομαδικές ή επαγγελματικές εκδηλώσεις, όπως μια φιλανθρωπική εκδήλωση τένις».

O σερ Ρίτσαρντ Μπράνσον με την εκλιπούσα σύζυγό του, Τζοάν Invision

«Όταν ο Έπσταϊν προσέφερε μια φιλανθρωπική δωρεά, οι Μπράνσον ζήτησαν από την ομάδα τους να διενεργήσει τον δέοντα έλεγχο πριν αποδεχτεί τη δωρεά, κάτι που αποκάλυψε σοβαρές κατηγορίες» πρόσθεσε. «Ως αποτέλεσμα των όσων αποκάλυψε η δέουσα επιμέλεια, η Virgin Unite δεν δέχτηκε τη δωρεά και ο Ρίτσαρντ και η Τζοάν αποφάσισαν να μην συναντηθούν ή να μιλήσουν ξανά με τον Επστάιν. Ο δισεκατομμυριούχος πιστεύει ότι οι ενέργειες του Επστάιν ήταν αποτρόπαιες και υποστηρίζει το δικαίωμα στη δικαιοσύνη για τα πολλά θύματά του».

Σάρα Φέργκιουσον

Η Σάρα Φέργκιουσον, η πρώην σύζυγος του Άντριου Μαουντμπάτεν-Γουίντσορ, η οποία γνωστή ως «Φέργκι» φαίνεται επίσης να αναφέρεται σε πολλά email, μεταξύ άλλων και την περίοδο που ο Επστάιν βρισκόταν ακόμη σε κατ' οίκον περιορισμό.

Η τέως δούκισσα του Γιορκ, Σάρα Φέργκιουσον / AP

Ένα email από έναν λογαριασμό που πιστεύεται ότι ανήκει στον χρηματιστή αναφέρει: «Νομίζω ότι η Φέργκι μπορεί τώρα να πει ότι δεν είμαι παιδόφιλος». Σε μια άλλη ανταλλαγή email από τον Απρίλιο του 2009, υπάρχει ένα αίτημα για συνάντηση με τον Επστάιν για ένα «γρήγορο φλιτζάνι τσάι», που περιλαμβάνει τις ατάκες: «Αγαπητέ μου, εντυπωσιακέ και ξεχωριστέ φίλε Τζέφρι. Είσαι θρύλος και είμαι τόσο περήφανη για σένα».

Λόρδος Μάντελσον

Ο Επστάιν πραγματοποίησε πληρωμές ύψους 75.000 δολαρίων σε λογαριασμούς που συνδέονται με τον λόρδο Μάντελσον, σύμφωνα με τραπεζικές καταστάσεις που δημοσιεύθηκαν στα αρχεία, συμπεριλαμβανομένων πληρωμών προς τον φίλο του, Ρεϊνάλντο Άβιλα ντα Σίλβα.

Η Μητροπολιτική Αστυνομία ξεκίνησε ποινική έρευνα σε βάρος του Λόρδου Μάντελσον μετά από ισχυρισμούς ότι παρείχε ευαίσθητες πληροφορίες για την αγορά στον Επστάιν. Το 2009, ένα χρόνο αφότου ο Επστάιν δήλωσε ένοχος για την κατηγορία της προσέλκυσης ανηλίκων για πορνεία, ο ντα Σίλβα έστειλε ένα email ζητώντας «ό,τι μπορείτε να με βοηθήσετε». Ο Επστάιν απάντησε: «Θα σας μεταφέρω αμέσως το ποσό του δανείου σας».

Ο Πίτερ Μάντελσον AP/Evan Vucci

Άλλα email φαίνεται να δείχνουν τον Επστάιν να κανονίζει ένα μέρος για να μείνει ο Mάντελσον σε ένα από τα διαμερίσματά του στη Νέα Υόρκη, με τον Eπστάιν να γράφει «ενθουσιασμένος που θα σε φιλοξενήσω και λυπημένος που δεν θα είμαι εκεί». Μετά τις αποκαλύψεις, ο Λόρδος Μάντελσον ανακοίνωσε ότι θα παραιτηθεί από τη Βουλή των Λόρδων, επαναλαμβάνοντας τη λύπη του που «γνώρισε ποτέ τον Έπσταϊν» και που συνέχισε τη σχέση του μετά την καταδίκη του.

Δήλωσε στο BBC ότι «δεν υπήρξε ποτέ ένοχος ή συνεργός στα εγκλήματα. Όπως όλοι οι άλλοι, έμαθα την πραγματική αλήθεια γι' αυτόν μετά τον θάνατό του». Δεν έχει απαντήσει στους ισχυρισμούς για διαρροή εγγράφων, αλλά το BBC κατανοεί ότι υποστηρίζει ότι δεν ενήργησε εγκληματικά και δεν ενήργησε για προσωπικό όφελος. Υποστηρίζει ότι ζήτησε την εμπειρογνωμοσύνη του Επστάιν για λόγους εθνικού συμφέροντος κατά τη διάρκεια της παγκόσμιας χρηματοπιστωτικής κρίσης του 2008.

Το σκάνδαλο έχει λάβει μεγάλες διαστάσεις στη Βρετανία, με τον πρωθυπουργό Κιρ Στάρμερ να ζητάει συγγνώμη από τα θύματα του Επστάιν, σημειώνοντας πως λυπάται που διόρισε ως πρεσβευτή στις ΗΠΑ τον Πίτερ Μάντελσον, ο οποίος ήταν στενός φίλος του καταδικασθέντα για σεξουαλικά εγκλήματα. Ο Στάρμερ είπε πως δεν ήξερε πόσο στενή ήταν η σχέση του Μάντελσον με τον Επστάιν όταν τον διόρισε στη θέση αυτή τον Δεκέμβριο του 2024.

Στιβ Μπάνον

Τα αρχεία περιέχουν επίσης χιλιάδες μηνύματα που φαίνεται να έχουν αποσταλεί μεταξύ του εκλιπόντος και ενός από τους πρώην κορυφαίους συμβούλους του Τραμπ, του Στιβ Μπάνον. Τα περισσότερα μηνύματα εστάλησαν το 2018 και το 2019, αφότου ο Μπάνον αποχώρησε από τον ρόλο του στον Λευκό Οίκο στην πρώτη θητεία Τραμπ, καθώς έφτιαχνε μια ταινία για τον Επστάιν πριν από τον θάνατό του.

O Στιβ Μπάνον ΑΡ

Μια ανταλλαγή μηνυμάτων δείχνει τον Μπάνον προφανώς να καταστρώνει στρατηγική με τον Επστάιν για το πώς θα αλλάξουν την αφήγηση γύρω από τα εγκλήματά του στο παρελθόν, υποδεικνύοντας «πρώτα πρέπει να αντισταθούμε στα ψέματα» και «να ξαναχτίσουμε την εικόνα σας ως φιλάνθρωπου». Ο Μπάνον δεν κατηγορείται για κανένα αδίκημα και δεν έχει απαντήσει σε αιτήματα για σχολιασμό.

Μίροσλαβ Λάιτσακ

Μια ανταλλαγή μηνυμάτων τον Οκτώβριο του 2018 μεταξύ του Μίροσλαβ Λάιτσακ - ο οποίος τότε ήταν υπουργός Εξωτερικών της Σλοβακίας - και του Επστάιν δείχνει ότι οι δυο τους αντάλλασσαν μηνύματα για κορίτσια και τη διπλωματία. Αφού ο Επστάιν έστειλε μια εικόνα, η οποία δεν εμφανίζεται στα πρακτικά, ο Λάιτσακ απαντά: «Γιατί δεν με προσκαλείτε σε αυτά τα παιχνίδια; Θα έπαιρνα το κορίτσι MI'».

«Ποιος δεν θα το έκανε», απαντά ο Επστάιν «Μπορείς να τις έχεις και τις δύο, δεν είμαι κτητικός. Και τις αδερφές τους». Μετά την τελευταία δημοσιοποίηση εγγράφων, ο Λάιτσακ παραιτήθηκε από την τρέχουσα θέση του ως σύμβουλος εθνικής ασφάλειας της Σλοβακίας. Δεν κατηγορείται για κανένα αδίκημα.

Χάουαρντ Λάτνικ

Ο δισεκατομμυριούχος επιχειρηματίας και υπουργός Εμπορίου των ΗΠΑ, Χάουαρντ Λάτνικ, σχεδίαζε μια επίσκεψη στο νησί του Τζέφρι Έπσταϊν, το Λιτλ Σεντ Τζέιμς, με την οικογένειά του, σύμφωνα με ηλεκτρονικά μηνύματα που περιλαμβάνονται στα τελευταία δημοσιεύματα των αρχείων του Έπσταϊν.

Σε ένα email από τον Δεκέμβριο του 2012, η ​​σύζυγος του Λούτνικ, Άλισον, έγραψε στον βοηθό του Επστάιν την παραμονή της επίσκεψης: «Ανυπομονούμε να σας επισκεφτούμε» και «Θα χαρούμε πολύ να σας συναντήσουμε για μεσημεριανό γεύμα». Σε ένα άλλο email, που εστάλη σε έναν παραλήπτη με κωδικοποίηση λίγες μέρες πριν από το email της συζύγου του, ο Λούτνικ γράφει: «Γεια σου Τζεφ.. Ακούγεται ωραίο το βράδυ της Κυριακής για δείπνο;»

O Xάουαρντ Λάτνικ ΑΡ

Το Υπουργείο Εμπορίου ανέφερε σε ανακοίνωσή του ότι «ο υπουργός Λάτνικ είχε περιορισμένες αλληλεπιδράσεις με τον Επστάιν παρουσία της συζύγου του και δεν έχει ποτέ κατηγορηθεί για αδίκημα».

Λάρι Σάμερς

Ο Λάρι Σάμερς, πρώην υπουργός Οικονομικών του προέδρου των ΗΠΑ Μπιλ Κλίντον και πρώην πρόεδρος του Πανεπιστημίου Χάρβαρντ, περιλαμβάνεται επίσης στα νέα έγγραφα, όπου υπάρχουν αναφορές για συναντήσεις και δείπνα μεταξύ του Σάμερς και του Επστάιν. Σε email από το 2017, οι Σάμερς και Επστάιμ αστειεύονταν για τον Tραμπ και τον επέκριναν κατά τη διάρκεια της πρώτης θητείας του.

Ο Λάρι Σάμερς AP

«Ο κόσμος δεν καταλαβαίνει πόσο ηλίθιος είναι στην πραγματικότητα», είπε ο Επστάιν για τον Τραμπ σε ένα email προς τον Σάμερς. Ο τελευταίος δήλωσε ότι ανέλαβε «πλήρη ευθύνη» για την λανθασμένη απόφασή του να συνεχίσει να επικοινωνεί με τον Επστάιν και παραιτήθηκε από πολλές θέσεις, συμπεριλαμβανομένου του ρόλου του στο διοικητικό συμβούλιο του τεχνολογικού κολοσσού OpenAI.

Στιβ Τις

Ο Στιβ Τις, συνιδιοκτήτης των Νιου Γιορκ Τζάιαντς, εμφανίζεται στη δημοσιοποίηση εγγράφων που σχετίζονται με τον Επστάιν, στα οποία αναφέρονται πληροφορίες για μια γυναίκα που γνώρισε στο σπίτι του Έπσταϊν. Σε μια ανταλλαγή email, ο Tις ρώτησε αν η γυναίκα ήταν επαγγελματίας ή όχι.

Σε άλλα e-mail ο Eπστάιν λέει στον Τις ότι είχε ένα «δώρο» για αυτόν και περιέγραψε μια γυναίκα στην οποία θα σύστηνε τον Τις ως «κάτοικο Ταϊτής που μιλάει κυρίως γαλλικά και είναι εξωτική». Σε δήλωσή του στο CNN, ο Tις είπε ότι είχε «μια σύντομη σχέση» με τον Επστάιν, προσθέτοντας ότι «δεν τον δέχτηκε σε καμία από τις προσκλήσεις του και δεν πήγε ποτέ στο νησί του».

Μπρετ Ράτνερ

Ο σκηνοθέτης του νέου ντοκιμαντέρ για την πρώτη κυρία Μελάνια Τραμπ εμφανίστηκε επίσης σε μια φωτογραφία από τα αρχεία, αγκαλιάζοντας μια νεαρή γυναίκα. Ο Ράτνερ, ο οποίος σκηνοθέτησε επίσης τις ταινίες Rush Hour και X-Men: The Last Stand, φαίνεται να κάθεται σε έναν καναπέ δίπλα στον Επστάιν και δύο γυναίκες των οποίων οι ταυτότητες έχουν αποκρυφθεί. Δεν υπάρχουν ενδείξεις για παραβάσεις από τα αρχεία.

Πίτερ Ατία

Ο influencer κατά της γήρανσης και συνεργάτης του CBS News, Πίτερ Ατία αντάλλαξε εκατοντάδες email με τον Επστάιν, συμπεριλαμβανομένων άσεμνων σχολίων, σύμφωνα με τα τελευταία έγγραφα που δημοσιεύθηκαν. Στα email, έγραψε ότι η φιλία του με τον Επστάιν ήταν κάτι που μπορούσε να μοιραστεί δημόσια και συμπεριέλαβε μια συζήτηση για το άρθρο της Miami Herald του 2018 που αναγνώρισε ορισμένα από τα θύματά του

Αστειεύτηκε επίσης με τον Έπσταϊν για την γυναικεία ανατομία και τις σεξουαλικές πράξεις, όπως δείχνουν τα email. Στις 2 Φεβρουαρίου έκανε μια δήλωση στο X, απορρίπτοντας ότι «εμπλέκεται σε οποιαδήποτε εγκληματική δραστηριότητα», προσθέτοντας ότι «δεν ήμουν ποτέ στο αεροπλάνο του, ποτέ στο νησί του και ποτέ δεν ήμουν παρών σε κανένα σεξουαλικό πάρτι».

Κέισι Γουάσερμαν

Ο πρόεδρος των Ολυμπιακών Αγώνων του Λος Άντζελες το 2028 είχε φλερτάρει μέσω email με την Γκισλέιν Μάξγουελ, τη φυλακισμένη συνεργάτιδα του Έπσταϊν. Τα μηνύματά του προς τη Μάξγουελ, που εστάλησαν το 2003, τον δείχνουν να λέει: «Σε σκέφτομαι συνέχεια... Τι πρέπει λοιπόν να κάνω για να σε δω με ένα στενό δερμάτινο ντύσιμο;»

Η Μάξγουελ εκτίει επί του παρόντος ποινή φυλάκισης 20 ετών για στρατολόγηση και εμπορία εφήβων κοριτσιών με σκοπό την σεξουαλική κακοποίηση από τον ατιμασμένο χρηματιστή Επστάιν πριν από τον θάνατό του ενώ βρισκόταν υπό κράτηση το 2019. «Λυπάμαι βαθιά για την αλληλογραφία μου με τη Γκισλέιν Μάξγουελ, η οποία έλαβε χώρα πριν από δύο δεκαετίες και πλέον, πολύ πριν έρθουν στο φως τα φρικτά εγκλήματά της».

Σεργκέι Μπριν

Ο Σεργκέι Μπριν, συνιδρυτής της Google και ένας από τους πλουσιότερους ανθρώπους στον κόσμο, επισκέφθηκε το ιδιωτικό νησί του Επστάιν και έκανε σχέδια να δειπνήσει στο σπίτι του στη Νέα Υόρκη, σύμφωνα με τα νέα αποχαρακτηρισμένα έγγραφα.

Ο Σεργκέι Μπριν Invision /Jordan Strauss

Αλληλογραφούσε επίσης με την Γκισλέιν Μάξγουελ, η οποία έγραψε στον Μπριν τον Απρίλιο του 2003: «Τα δείπνα στο Jeffrey's είναι πάντα ευχάριστα, χαλαρά και ανεπιτήδευτα» και «Ανυπομονώ να σας δω». Σε ένα άλλο email, η Μάξγουελ κάλεσε τον Μπριν να την ακολουθήσει σε μια προβολή ταινίας στη Νέα Υόρκη. Δεν υπάρχει καμία υπόνοια για οποιαδήποτε παράβαση στα email.

Εχούντ Μπαράκ

Ο Ισραηλινός πρώην πρωθυπουργός Εχούντ Μπαράκ αναφέρεται στα πρόσφατα δημοσιευμένα έγγραφα που σχετίζονται με τον Έπσταϊν, τα οποία δείχνουν ότι είχαν αλληλογραφήσει επανειλημμένα μετά την καταδίκη του Επστάιν για σεξουαλικά εγκλήματα στη Φλόριντα το 2008.

Άλλα e-mail δείχνουν σχέδια του Μπαράκ να μείνει στην κατοικία του Επστάιν στη Νέα Υόρκη το 2017. Ο Μπαράκ παραδέχτηκε τις τακτικές αλληλεπιδράσεις του με τον καταδικασμένο σεξουαλικό παραβάτη, αλλά είπε ότι ποτέ δεν παρατήρησε ή συμμετείχε σε ακατάλληλη συμπεριφορά ή πάρτι.

O Eχούντ Μπάρακ AP

Όλοι οι παραπάνω αρνήθηκαν ότι είχαν οποιαδήποτε σχέση με τη σεξουαλική κακοποίηση κοριτσιών και νεαρών γυναικών. Ωστόσο, ορισμένοι από αυτούς διατήρησαν φιλίες με τον Επστάιν ή τις ανέπτυξαν εκ νέου, ακόμη και μετά από ειδήσεις που τον έκαναν ευρέως γνωστό ως φερόμενο κακοποιητή νεαρών κοριτσιών. Κανείς δεν έχει κατηγορηθεί για κάποιο έγκλημα που σχετίζεται με την έρευνα. Ο Επστάιν αυτοκτόνησε σε κελί φυλακής στο Μανχάταν το 2019.

