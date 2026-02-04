Ανατριχιαστικά ντοκουμέντα για τον Επστάιν: Στο φως οι φωτογραφίες αμέσως μετά την αυτοκτονία του

Νέες, αδημοσίευτες φωτογραφίες δείχνουν τη σορό του Τζέφρι Επστάιν, αφότου βρέθηκε κρεμασμένος στο Μητροπολιτικό Σωφρονιστικό Κέντρο στο Μπρούκλιν.

Newsbomb

Ανατριχιαστικά ντοκουμέντα για τον Επστάιν: Στο φως οι φωτογραφίες αμέσως μετά την αυτοκτονία του
ΚΟΣΜΟΣ
4'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Πρόσφατα δημοσιευμένες ανατριχιαστικές φωτογραφίες δείχνουν το σώμα του Τζέφρι Επστάιν καθώς οι γιατροί έκτακτης του ανάγκης έκαναν ΚΑΡΠΑ μετά από την αυτοκτονία του στη φυλακή. Τα ντοκουμέντα με τη σορό και το κελί του στη φυλακή που δεν είχαν δημοσιοποιηθεί μετά τον θάνατό του το 2019, περιλαμβάνονται στα εκατομμύρια νέων εγγράφων που δημοσίευσε το Υπουργείο Δικαιοσύνης.

Τα δύο έγγραφα, μια έρευνα θανάτου από το Γραφείο του FBI στη Νέα Υόρκη και μια έκθεση από το Μητροπολιτικό Σωφρονιστικό Κέντρο- περιλαμβάνουν δεκάδες φωτογραφίες του καταδικασμένου παιδόφιλου αφότου βρέθηκε κρεμασμένος στο κελί του τις πρώτες πρωινές ώρες της 10ης Αυγούστου του 2019.

e.jpg

Οι γιατροί επειγόντων περιστατικών εκτελούν ΚΑΡΠΑ στον Επστάιν αφότου βρέθηκε κρεμασμένος στο κελί του

Μία από τις αναφορές, με την ετικέτα «EFTA00134598» από το Υπουργείο Δικαιοσύνης, δείχνει τον Επστάιν με την πορτοκαλί ενδυμασία της φυλακής σκισμένη καθώς ένας διασώστης προσπαθεί να του κάνει ΚΑΡΠΑ. Ο Επστάιν έχει κολλημένα στο γυμνό στήθος του ηλεκτρόδια που βρίσκονται στα κιτ ΚΑΡΠΑ, ένα νάρθηκα λαιμού και μια φιάλη οξυγόνου δεμένη στο φορείο του, με έναν διαφανή σωλήνα να οδηγεί στο στόμα του.

e1.jpg

Φωτογραφίες του θυρεοειδούς χόνδρου του Επστάιν που σχεδόν έσπασε

Μία από τις φωτογραφίες δείχνει το κόκκινο και πρησμένο πρόσωπό του, με βαθιές κόκκινες τομές στο λαιμό του, με εμφανή τα σημάδια από την αυτοσχέδια θηλιά. Άλλες φωτογραφίες δείχνουν το κελί του Επστάιν μετά τον θάνατό του, με μια λωρίδα πορτοκαλί υφάσματος που φέρεται να χρησιμοποίησε ο χρηματοδότης για να κρεμαστεί να είναι ακόμα προσκολλημένη στο μεταλλικό πλαίσιο του κρεβατιού.

Η έρευνα για τον θάνατό του, με την ετικέτα «EFTA00161494» στη μαζική δημοσίευση του Υπουργείου Δικαιοσύνης την περασμένη Παρασκευή, δίνει μια λεπτομερή περιγραφή των τελευταίων λεπτών της ζωής του παιδόφιλου, μαζί με γραφικές εικόνες που δείχνουν τους διασώστες να προσπαθούν να τον επαναφέρουν στη ζωή.

e3.jpg

Το φρικτά πρησμένο πρόσωπό του περιλαμβάνεται στα εκατομμύρια πρόσφατα δημοσιευμένα έγγραφα.

Την ημέρα πριν από τον θάνατό του στις 9 Αυγούστου, ο Επστάιν πήγε το πρωί στο δικαστήριο και ο συγκρατούμενός του έφυγε το απόγευμα. Ο αξιωματικός στην έκθεση ανέφερε ότι ο συγκρατούμενός του Επστάιν «πιθανώς να μην επιστρέψει, επομένως Επστάιν θα χρειαστεί έναν συγκρατούμενό του κατά την άφιξή του από την επίσκεψη δικηγόρου του». Εκείνο το βράδυ, ο Τζέφρι Επστάιν πραγματοποίησε ένα τηλεφώνημα 20 λεπτών, αλλά η αναφορά δεν αναφέρει με ποιον επικοινώνησε.

Ο καταδικασμένος για σεξουαλικά αδικήματα χρηματιστής είχε τη δυνατότητα να κάνει την κλήση από το δωμάτιο του ντους και ένας αστυνομικός κάλεσε τον αριθμό για αυτόν επειδή δεν είχε ρυθμίσει τον κωδικό πρόσβασης του τηλεφώνου του και το PIN του, αναφέρει η έκθεση. Αυτός ο αστυνομικός άφησε στη συνέχεια τον Επστάιν με δύο άλλους αστυνομικούς, οι οποίοι εργάζονταν υπερωρίες μέχρι τις 8 π.μ. το πρωί της 10ης Αυγούστου.

e5.jpg

H αυτοσχέδια κρεμάλα που φέρεται να χρησιμοποίησε

Στις 6:33 π.μ. εκείνη την ημέρα, ενεργοποιήθηκε ένας συναγερμός και ο πρωινός υπολοχαγός υπηρεσίας ενημερώθηκε από τον αξιωματικό ότι «ο Έπσταϊν κρεμάστηκε», αναφέρει η έκθεση.«Δεν ολοκληρώσαμε τους γύρους των 3 π.μ. ούτε των 5 π.μ.», δηλώνει ένας δεύτερος αξιωματικός, ενώ ένας τρίτος λέει, «Τα κάναμε θάλασσα», και στη συνέχεια διορθώνει τον εαυτό του, «Τα κάναμε θάλασσα, τα έκανα θάλασσα, δεν έκανα κανέναν γύρο ελέγχου».

Ο Έπσταϊν μεταφέρθηκε σε ιατρικό τμήμα του δεύτερου ορόφου και μια νοσοκόμα πραγματοποίησε ΚΑΡΠΑ, αφού νωρίτερα ο υπολοχαγός πραγματοποίησε ΚΑΡΠΑ, αλλά δεν βρέθηκε σφυγμός. Μεταφέρθηκε σε ασθενοφόρο και στο νοσοκομείο Beekman, όπου η επίσημη ώρα θανάτου του αναφέρθηκε στις 7:36 π.μ.

w.jpg

Ο Έπσταϊν πιστεύεται ότι αυτοκτόνησε στο κελί του στη φυλακή της Νέας Υόρκης, ενώ αναμενόταν να του απαγγελθούν ομοσπονδιακές κατηγορίες για σεξουαλική εμπορία ανηλίκων και συνωμοσία για διάπραξη σεξουαλικής εμπορίας ανηλίκων. Οι αρχές πιστεύουν ότι έχει κακοποιήσει εκατοντάδες γυναίκες και παιδιά στην κατοικία του στο Μανχάταν, στο ιδιωτικό του νησί στην Καραϊβική, το Λιτλ Σεντ Τζέιμς, και στο ράντσο του στο Νέο Μεξικό.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
09:22ΕΛΛΑΔΑ

Άγιοι Θεόδωροι: Εντοπίστηκε νεκρός άνδρας στο οδόστρωμα της Εθνικής Οδού

09:21ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Απαγορεύει άμεσα τα social media για παιδιά κάτω των 15 η κυβέρνηση - Μέσω kids wallet η ταυτοποίηση της ηλικίας - Πώς θα εφαρμοστεί το μέτρο

09:20ΚΟΣΜΟΣ

Γάζα: Εννέα νεκροί, εκ των οποίων τρία παιδιά, από ισραηλινά πλήγματα

09:16ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Επίδομα θέρμανσης: Το λάθος που δεν πρέπει να κάνετε για να μη χάσετε την ενίσχυση

09:14ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Νότης Μηταράκης για την τραγωδία στη Χίο: «Πρέπει επιτέλους να τελειώνουμε με τους λαθροδιακινητές»

09:13ΕΛΛΑΔΑ

Κρήτη: Ομάδα ανηλίκων επιτέθηκε σε δύο άνδρες στο Ηράκλειο λόγω προσωπικών διαφορών

09:09ΕΛΛΑΔΑ

Καρέ-καρέ η δράση διαρρήκτη στον Βόλο: Έσπασε την πόρτα με λοστό - Βίντεο

09:07ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Γεωργιάδης για Χίο: «Και με ρεπό οι γιατροί πήγαν στο νοσοκομείο - Τα σύνορα είναι για να τα φυλάς»

09:06ΚΟΣΜΟΣ

Θρίλερ με την απαγωγή της μητέρας γνωστής Αμερικανίδας παρουσιάστριας - Τα λύτρα και η παρέμβαση Τραμπ

09:04ΜΠΑΣΚΕΤ

«Είναι εδώ!» ο Παναθηναϊκός AKTOR - Τα πρωτοσέλιδα των αθλητικών εφημερίδων

08:59ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Χειροπέδες σε 26χρονο Παλαιστίνιο για βιασμό ανήλικου αγοριού

08:57ΕΛΛΑΔΑ

Γιαννάκος για Χίο: «Απίστευτη ανταπόκριση του προσωπικού - Δύο έγκυες από το ναυάγιο απέβαλαν - Δύο νεκροθάλαμοι για 15 πτώματα»

08:57ΕΛΛΑΔΑ

Χανιά: Έκοψε τον τένοντά του με αλυσοπρίονο και τον χειρούργησαν 15 ώρες μετά

08:54ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Διεθνές Κοινό των Ακαδημιών: Ένα σημαντικό Συμπόσιο στην «καρδιά» της Αθήνας

08:49ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στη Θεσσαλονίκη: 17χρονος νεκρός σε τροχαίο δυστύχημα

08:38ΚΟΣΜΟΣ

Νέα ανατριχιαστικά ντοκουμέντα για τον Επστάιν: Στο φως οι φωτογραφίες αμέσως μετά την αυτοκτονία στο κελί του

08:35ΠΟΛΙΤΙΚΗ

«Διαφάνεια»: Ο Τσίπρας προτείνει νέα ψηφιακή πλατφόρμα που θα αντικαταστήσει τη «Διαύγεια»

08:32ΕΛΛΑΔΑ

Τρίκαλα: Μοναχός του Άγιου Όρους νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση έπειτα από τροχαίο

08:30ΚΟΣΜΟΣ

Παιδί 4 ετών βρήκε θησαυρό εκατομμυρίων ενώ έπαιζε με ανιχνευτή μετάλλων

08:22ΚΟΣΜΟΣ

Ο Τζέισον Μομόα παίζει Oasis με μπλούζα της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ και γίνεται viral – Δείτε βίντεο

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
07:44ΕΛΛΑΔΑ

Λόρα: Ο πραγματικός λόγος που οι γονείς της δεν πηγαίνουν στη Γερμανία να τη βρουν

08:38ΚΟΣΜΟΣ

Νέα ανατριχιαστικά ντοκουμέντα για τον Επστάιν: Στο φως οι φωτογραφίες αμέσως μετά την αυτοκτονία στο κελί του

15:46ΕΛΛΑΔΑ

Σόου Λυμπερόπουλου: «Τα παπαγαλάκια έλεγαν ότι το Μαξίμου είναι κλειστό για τα ταξί αλλά είχαμε μια άριστη συζήτηση με τον διευθυντή του πρωθυπουργού»

06:36ΕΛΛΑΔΑ

Κοζάνη: Γιαγιάδες ήρθαν στα χέρια στην πλατεία - Μεταφέρθηκαν και οι δύο στο νοσοκομείο

08:49ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στη Θεσσαλονίκη: 17χρονος νεκρός σε τροχαίο δυστύχημα

08:11ΕΛΛΑΔΑ

Λιμενικό για Χίο: Το σκάφος με τους μετανάστες έπεσε πάνω μας, ανετράπη και βυθίστηκε

06:24ΚΟΣΜΟΣ

F-35 εναντίον drones: Πόσο κόστισε στους αμερικάνους η κατάρριψη του Shahed στο Ορμούζ - Ποιο το κόστος του ιρανικού ΜΕΑ

09:22ΕΛΛΑΔΑ

Άγιοι Θεόδωροι: Εντοπίστηκε νεκρός άνδρας στο οδόστρωμα της Εθνικής Οδού

05:32ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 4 Φεβρουαρίου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

09:25LIFESTYLE

Τηλεθέαση: «Έκλεψαν» την πρωτιά από Καινούργιου και Λιάγκα

08:32ΕΛΛΑΔΑ

Τρίκαλα: Μοναχός του Άγιου Όρους νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση έπειτα από τροχαίο

06:36ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Κύπελλο Ελλάδας: Ντέρμπι Παναθηναϊκός - ΠΑΟΚ στη Λεωφόρο, «μάχη» ΟΦΗ - Λεβαδειακός στο Ηράκλειο

07:44ΕΛΛΑΔΑ

ΠΑΟΚ: Επιστρέφει στην Ελλάδα και ο τρίτος τραυματίας από το φρικτό τροχαίο στη Ρουμανία

06:08ΕΛΛΑΔΑ

Βιολάντα: Η «μοιραία» παράλειψη που οδήγησε στη φονική έκρηξη του εργοστασίου της μπισκοτοβιομηχανίας

08:59ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Χειροπέδες σε 26χρονο Παλαιστίνιο για βιασμό ανήλικου αγοριού

17:16ΕΛΛΑΔΑ

Λόρα: «Όσο βοήθησα, βοήθησα... Εσείς αν θέλετε να την ψάξετε, ψάξτε την» λέει ο πατέρας της 16χρονης

21:38ΣΤΟΙΧΗΜΑ

Κλήρωση Eurojackpot 3/2/2026: Οι τυχεροί αριθμοί που κερδίζουν 10.000.000 ευρώ

22:26ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Νέα Πέραμος: Νέο ντοκουμέντο από την αρπαγή του 27χρονου - «Κλειδί» η μαραθώνια κατάθεση της συζύγου του

20:00ΕΛΛΑΔΑ

«Ο πατέρας μου πέθανε Σάββατο, ενώ την Δευτέρα είχα χημειοθεραπεία»: Παγκόσμια ημέρα κατά του Καρκίνου - Η ελπίδα ότι σε λίγα χρόνια θα είναι για όλους μια χρόνια ασθένεια

09:03ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Κωνσταντοπούλου για Άδωνι: «Είναι κότα, τρεις μήνες περιμένω να μου κάνει μήνυση»

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ