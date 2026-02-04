Ανατριχιαστικά ντοκουμέντα για τον Επστάιν: Στο φως οι φωτογραφίες αμέσως μετά την αυτοκτονία του

Πρόσφατα δημοσιευμένες ανατριχιαστικές φωτογραφίες δείχνουν το σώμα του Τζέφρι Επστάιν καθώς οι γιατροί έκτακτης του ανάγκης έκαναν ΚΑΡΠΑ μετά από την αυτοκτονία του στη φυλακή. Τα ντοκουμέντα με τη σορό και το κελί του στη φυλακή που δεν είχαν δημοσιοποιηθεί μετά τον θάνατό του το 2019, περιλαμβάνονται στα εκατομμύρια νέων εγγράφων που δημοσίευσε το Υπουργείο Δικαιοσύνης.

Τα δύο έγγραφα, μια έρευνα θανάτου από το Γραφείο του FBI στη Νέα Υόρκη και μια έκθεση από το Μητροπολιτικό Σωφρονιστικό Κέντρο- περιλαμβάνουν δεκάδες φωτογραφίες του καταδικασμένου παιδόφιλου αφότου βρέθηκε κρεμασμένος στο κελί του τις πρώτες πρωινές ώρες της 10ης Αυγούστου του 2019.

Οι γιατροί επειγόντων περιστατικών εκτελούν ΚΑΡΠΑ στον Επστάιν αφότου βρέθηκε κρεμασμένος στο κελί του

Μία από τις αναφορές, με την ετικέτα «EFTA00134598» από το Υπουργείο Δικαιοσύνης, δείχνει τον Επστάιν με την πορτοκαλί ενδυμασία της φυλακής σκισμένη καθώς ένας διασώστης προσπαθεί να του κάνει ΚΑΡΠΑ. Ο Επστάιν έχει κολλημένα στο γυμνό στήθος του ηλεκτρόδια που βρίσκονται στα κιτ ΚΑΡΠΑ, ένα νάρθηκα λαιμού και μια φιάλη οξυγόνου δεμένη στο φορείο του, με έναν διαφανή σωλήνα να οδηγεί στο στόμα του.

Φωτογραφίες του θυρεοειδούς χόνδρου του Επστάιν που σχεδόν έσπασε

Μία από τις φωτογραφίες δείχνει το κόκκινο και πρησμένο πρόσωπό του, με βαθιές κόκκινες τομές στο λαιμό του, με εμφανή τα σημάδια από την αυτοσχέδια θηλιά. Άλλες φωτογραφίες δείχνουν το κελί του Επστάιν μετά τον θάνατό του, με μια λωρίδα πορτοκαλί υφάσματος που φέρεται να χρησιμοποίησε ο χρηματοδότης για να κρεμαστεί να είναι ακόμα προσκολλημένη στο μεταλλικό πλαίσιο του κρεβατιού.

Η έρευνα για τον θάνατό του, με την ετικέτα «EFTA00161494» στη μαζική δημοσίευση του Υπουργείου Δικαιοσύνης την περασμένη Παρασκευή, δίνει μια λεπτομερή περιγραφή των τελευταίων λεπτών της ζωής του παιδόφιλου, μαζί με γραφικές εικόνες που δείχνουν τους διασώστες να προσπαθούν να τον επαναφέρουν στη ζωή.

Το φρικτά πρησμένο πρόσωπό του περιλαμβάνεται στα εκατομμύρια πρόσφατα δημοσιευμένα έγγραφα.

Την ημέρα πριν από τον θάνατό του στις 9 Αυγούστου, ο Επστάιν πήγε το πρωί στο δικαστήριο και ο συγκρατούμενός του έφυγε το απόγευμα. Ο αξιωματικός στην έκθεση ανέφερε ότι ο συγκρατούμενός του Επστάιν «πιθανώς να μην επιστρέψει, επομένως Επστάιν θα χρειαστεί έναν συγκρατούμενό του κατά την άφιξή του από την επίσκεψη δικηγόρου του». Εκείνο το βράδυ, ο Τζέφρι Επστάιν πραγματοποίησε ένα τηλεφώνημα 20 λεπτών, αλλά η αναφορά δεν αναφέρει με ποιον επικοινώνησε.

Ο καταδικασμένος για σεξουαλικά αδικήματα χρηματιστής είχε τη δυνατότητα να κάνει την κλήση από το δωμάτιο του ντους και ένας αστυνομικός κάλεσε τον αριθμό για αυτόν επειδή δεν είχε ρυθμίσει τον κωδικό πρόσβασης του τηλεφώνου του και το PIN του, αναφέρει η έκθεση. Αυτός ο αστυνομικός άφησε στη συνέχεια τον Επστάιν με δύο άλλους αστυνομικούς, οι οποίοι εργάζονταν υπερωρίες μέχρι τις 8 π.μ. το πρωί της 10ης Αυγούστου.

H αυτοσχέδια κρεμάλα που φέρεται να χρησιμοποίησε

Στις 6:33 π.μ. εκείνη την ημέρα, ενεργοποιήθηκε ένας συναγερμός και ο πρωινός υπολοχαγός υπηρεσίας ενημερώθηκε από τον αξιωματικό ότι «ο Έπσταϊν κρεμάστηκε», αναφέρει η έκθεση.«Δεν ολοκληρώσαμε τους γύρους των 3 π.μ. ούτε των 5 π.μ.», δηλώνει ένας δεύτερος αξιωματικός, ενώ ένας τρίτος λέει, «Τα κάναμε θάλασσα», και στη συνέχεια διορθώνει τον εαυτό του, «Τα κάναμε θάλασσα, τα έκανα θάλασσα, δεν έκανα κανέναν γύρο ελέγχου».

Ο Έπσταϊν μεταφέρθηκε σε ιατρικό τμήμα του δεύτερου ορόφου και μια νοσοκόμα πραγματοποίησε ΚΑΡΠΑ, αφού νωρίτερα ο υπολοχαγός πραγματοποίησε ΚΑΡΠΑ, αλλά δεν βρέθηκε σφυγμός. Μεταφέρθηκε σε ασθενοφόρο και στο νοσοκομείο Beekman, όπου η επίσημη ώρα θανάτου του αναφέρθηκε στις 7:36 π.μ.

Ο Έπσταϊν πιστεύεται ότι αυτοκτόνησε στο κελί του στη φυλακή της Νέας Υόρκης, ενώ αναμενόταν να του απαγγελθούν ομοσπονδιακές κατηγορίες για σεξουαλική εμπορία ανηλίκων και συνωμοσία για διάπραξη σεξουαλικής εμπορίας ανηλίκων. Οι αρχές πιστεύουν ότι έχει κακοποιήσει εκατοντάδες γυναίκες και παιδιά στην κατοικία του στο Μανχάταν, στο ιδιωτικό του νησί στην Καραϊβική, το Λιτλ Σεντ Τζέιμς, και στο ράντσο του στο Νέο Μεξικό.

