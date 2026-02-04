Νέα αποκάλυψη: Ο Έπσταϊν χρηματοδοτούσε έρευνα για κλωνοποίηση ανθρώπου - Το mail από το 2018

Τελευταίες αποκαλύψεις από τον φάκελο Έπσταϊν φέρνουν στο φως νέες, σοκαριστικές λεπτομέρειες, συνδέοντας ακόμη περισσότερα ηχηρά ονόματα με τον διαβόητο χρηματιστή. Παρότι ο Τζέφρι Έπσταϊν βρέθηκε νεκρός στο κελί του το 2019, ενώ περίμενε να δικαστεί, το ενδιαφέρον για την υπόθεσή του όχι μόνο δεν έχει κοπάσει, αλλά εντείνεται, με τα ερωτήματα για πιθανή συνενοχή τρίτων να παραμένουν ανοιχτά.

Παρά τη γνωστή φιλία του με τον Έπσταϊν στο παρελθόν, ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ είχε δεσμευτεί να δώσει στη δημοσιότητα τους περίφημους «φακέλους Έπσταϊν», οι οποίοι εξελίχθηκαν σε ακανθώδες ζήτημα για την κυβέρνησή του. Η διαχείριση των εγγράφων προκάλεσε σφοδρές επικρίσεις, με την υπόθεση να παίρνει διαστάσεις πολιτικού σόου, ενώ δεν έλειψαν και οι αντιδράσεις όταν, στα τέλη του 2025, δημοσιοποιήθηκαν αρχεία με εκτεταμένες διαγραφές.

Ο Τραμπ έχει επανειλημμένα αρνηθεί οποιαδήποτε εμπλοκή, όπως και εκπρόσωποι του πρώην προέδρου Μπιλ Κλίντον και του Μπιλ Γκέιτς. Υπενθυμίζεται, πάντως, ότι το γεγονός πως ένα όνομα εμφανίζεται ή φωτογραφίζεται στα αρχεία δεν συνεπάγεται αυτομάτως ενοχή.

Emails, δείπνα και ακραίοι ισχυρισμοί

Στα έγγραφα περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, φερόμενη αλληλογραφία μεταξύ του Έπσταϊν και του Έλον Μασκ, αναφορές σε δείπνα με τον Μαρκ Ζούκερμπεργκ, ακραίοι ισχυρισμοί ότι ο Μπιλ Γκέιτς είχε προσβληθεί από σεξουαλικώς μεταδιδόμενο νόσημα, καθώς και επιβεβαίωση ότι ο βιοχάκερ Μπράιαν Τζόνσον είχε επικοινωνήσει μαζί του. Ωστόσο, μια ακόμη ιστορία από τον χώρο της τεχνολογίας ξεχωρίζει.

Σύμφωνα με δημοσίευμα της Daily Mail, αποκαλύπτεται αλληλογραφία του Έπσταϊν με τον προγραμματιστή Bitcoin Μπράιαν Μπίσοπ, η οποία χρονολογείται στο 2018. Ο Μπίσοπ φέρεται να αναζητούσε χρηματοδότηση για ένα πρότζεκτ που αφορούσε «σχεδιασμένα μωρά» και την ανθρώπινη κλωνοποίηση.

Η επικοινωνία αυτή έρχεται περισσότερα από δέκα χρόνια μετά την καταδίκη του Έπσταϊν, το 2008, για προμήθεια ανηλίκου για πορνεία και για εξώθηση σε πορνεία. Σε ένα από τα email του, ο Έπσταϊν έγραφε χαρακτηριστικά: «Δεν έχω πρόβλημα με την επένδυση. Το μόνο πρόβλημα είναι αν φανεί ότι ηγούμαι».

Λίγες εβδομάδες αργότερα, ο Μπίσοπ απάντησε παρουσιάζοντας τις χρηματοδοτικές ανάγκες για να ξεπεραστεί το στάδιο της λεγόμενης «βιολογίας του γκαράζ», εκτιμώντας το συνολικό κόστος έως και 9,5 εκατομμύρια δολάρια. Στα μηνύματα γίνεται λόγος για «περισσότερα πειράματα σε ποντίκια» σε εργαστήριο στην Ουκρανία, ενώ ο Έπσταϊν φέρεται να σχολιάζει: «Μου αρέσει: εμφύτευση εμβρύου, αναμονή 9 μήνες. Υπέροχο τέλος».

Γενετική παρέμβαση και ηθικά όρια

Το εγχείρημα του Μπίσοπ επικεντρωνόταν στην τροποποίηση της ανθρώπινης βλαστικής σειράς, με στόχο οι γονείς να μπορούν να επιλέγουν χαρακτηριστικά που θα κληροδοτούνται στα παιδιά τους. Αντί για άμεση επεξεργασία εμβρύων, η ομάδα του εξέταζε την τροποποίηση κυττάρων που παράγουν σπέρμα μέσω γονιδιακής θεραπείας.

Η προσέγγιση αυτή έχει χαρακτηριστεί «ηθικά προβληματική και τεχνικά μη αποδεδειγμένη», με ειδικούς να προειδοποιούν ότι θα μπορούσε να λειτουργήσει εκτός του καθιερωμένου ιατρικού και ρυθμιστικού πλαισίου. Σε μεταγενέστερα email, ο Μπίσοπ ανέφερε ότι η ομάδα του εξετάζει μια ακόμη πιο «ριζοσπαστική» κατεύθυνση.

Σε μήνυμα του Νοεμβρίου 2018 αναφέρεται: «Η ομάδα μου εργάζεται πάνω σε μια νέα τεχνική που δεν περιλαμβάνει βλαστοκύτταρα στους όρχεις. Αντίθετα, πρόκειται για τεχνική επεξεργασίας εμβρύων, πιο κοντά στην κλωνοποίηση, η οποία δεν απαιτεί ένεση στον βιολογικό πατέρα».

Αν και υπάρχουν ενδείξεις ότι Έπσταϊν και Μπίσοπ συναντήθηκαν αρκετές φορές για να συζητήσουν τα σχέδια, παραμένει άγνωστο πόσο προχώρησε τελικά η υπόθεση.

Το όραμα ευγονικής του Έπσταϊν

Οι αποκαλύψεις αυτές έρχονται να προστεθούν σε ρεπορτάζ των New York Times το 2019, σύμφωνα με το οποίο ο Έπσταϊν ενδιαφερόταν να «σπείρει» την ανθρωπότητα με το δικό του DNA, αφήνοντας γυναίκες έγκυες στο ράντσο του στο Νέο Μεξικό.

Η εφημερίδα περιέγραφε πώς ο Έπσταϊν χρησιμοποιούσε τακτικές για να «εισχωρεί σε ελίτ επιστημονικούς κύκλους», προκειμένου να προωθήσει το ενδιαφέρον του για την ευγονική και άλλα ακραία πεδία, όπως η κρυονική. Μεταξύ άλλων, φέρεται να είχε δηλώσει ότι ήθελε να καταψυχθούν το κεφάλι και το πέος του μετά τον θάνατό του.

Η απάντηση του Μπίσοπ

Απαντώντας στη δημοσίευση των νέων αρχείων, ο Μπράιαν Μπίσοπ δήλωσε στη Daily Mail: «Ποτέ δεν λάβαμε χρηματοδότηση από τον Έπσταϊν και είμαι περήφανος γι’ αυτό». Η εφημερίδα σημειώνει ότι δεν είναι γνωστό αν ο Μπίσοπ γνώριζε τις καταδίκες του Έπσταϊν, ενώ ο ίδιος αρνήθηκε να σχολιάσει οτιδήποτε πέρα από το περιεχόμενο της μεταξύ τους επικοινωνίας.

