CNN: Η «καταιγίδα Επστάιν» θα μπορούσε να ανατρέψει τον Στάρμερ - Γιατί η Βρετανία δεν είναι ΗΠΑ

Ο Βρετανός πρωθυπουργός Κιρ Στάρμερ νιώθει την πίεση απο το σκάνδαλο Επστάιν, ενώ κινδυνεύει να χάσει ακόμη και τη θέση του, παρά το γεγονός ότι δεν είχε ποτέ σχέση με τον εκλιπόντα χρηματιστή Τζέφρι Επστάιν και το σκοτεινό δίκτυό του. Ωστόσο, ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ - του οποίου το όνομα εμφανίζεται σε ορισμένα αρχεία της υπόθεσης, δεν έχει τέτοιες ανησυχίες. Ενώ η πολιτική κρίση βαθαίνει στην ανατολική πλευρά του Ατλαντικού, τα θύματα του Επστάιν αγωνίζονται ενάντια στην αδράνεια στην Ουάσινγκτον καθώς αναζητούν δικαιοσύνη. Αυτή η ασυμφωνία αντικατοπτρίζει τη σχετική πολιτική ισχύ του Τραμπ και την πιθανώς υπαρξιακή αδυναμία του Στάρμερ.

Δείχνει ότι ενώ οι βρετανικοί πολιτικοί θεσμοί που είναι αφιερωμένοι στη λογοδοσία και την έρευνα λειτουργούν, ο έλεγχος του υπουργείου Δικαιοσύνης από τον Τραμπ και η επιρροή στο Ρεπουμπλικανικό Κογκρέσο τον γλιτώνουν από τον εξονυχιστικό έλεγχο. Αλλά πάνω απ 'όλα, τα παγκόσμια πλοκάμια των αρχείων Eπστάιν που τώρα φτάνουν και στη Νορβηγία και την Πολωνία υπογραμμίζουν το τεράστιο αποτύπωμα ενός σκανδάλου που συνεχίζει να εξαπλώνεται σχεδόν επτά χρόνια μετά τον θάνατο του πρωταγωνιστή του. Δεν είναι μόνο ο Στάρμερ που νιώθει την πίεση.

Η δημόσια αγανάκτηση για τους δεσμούς με τον καταδικασμένο παιδόφιλο είναι τόσο έντονη στο Ηνωμένο Βασίλειο που ο βασιλιάς Κάρολος Γ΄ αφαίρεσε από τον ίδιο του τον αδελφό και φίλο του Επστάιν, τον πρώην πρίγκιπα Άντριου, τους βασιλικούς τίτλους και τον ανάγκασε να φύγει από το καταφύγιό του στο κτήμα του Κάστρου του Ουίνδσορ.

Ο Κιρ Στάρμερ στη Downing Street στο Λονδίνο, στις 14 Οκτωβρίου 2025. REUTERS/Corey Rudy

Δεν έχει υπάρξει αντίστοιχο στις Ηνωμένες Πολιτείες για οποιονδήποτε έχει δεσμούς με τον Έπσταϊν, ο οποίος, σύμφωνα με τους ερευνητές, αυτοκτόνησε στη φυλακή το 2019, προτού δικαστεί για εμπορία σεξουαλικής εκμετάλλευσης και κακοποίηση ανήλικων κοριτσιών. Η πιο γνωστή προσωπικότητα που θα αντιμετωπίσει αντίποινα για τη φιλία του με τον Επστάιν μπορεί να είναι ο πρώην υπουργός Οικονομικών Λάρι Σάμερς. Ο πρώην πρόεδρος του Πανεπιστημίου Χάρβαρντ παραιτήθηκε πέρυσι, λέγοντας ότι «ντρέπεται βαθιά» μετά από email με τον Επστάιν που τον έδειξαν να κάνει σεξιστικά σχόλια και να ζητάει ερωτικές συμβουλές.

Εν τω μεταξύ, ο Ντόναλντ Τραμπ κάνει προσπάθεια να ξεπεράσει τον σάλο, αφού το Υπουργείο Δικαιοσύνης επέμεινε ότι δεν θα υπάρξουν περαιτέρω διώξεις. Δεν υπάρχουν στοιχεία για οποιαδήποτε παράβαση από τον Τραμπ και οι αρχές δεν έχουν απαγγείλει κατηγορίες εναντίον του ή οποιουδήποτε άλλου που αναφέρεται στα πρόσφατα δημοσιευμένα αρχεία.

Ενώ ορισμένες από τις αναφορές στον Τραμπ στα αρχεία του Έπσταϊν είναι καλοήθεις, άλλες περιλαμβάνουν ισχυρισμούς για σεξουαλική επίθεση εναντίον του, καθώς και νέες λεπτομέρειες σχετικά με το πώς ορισμένα από τα θύματα του Επστάιν περιέγραψαν τις αλληλεπιδράσεις τους με τον μελλοντικό πρόεδρο. Αλλά ο Τραμπ δήλωσε στην Κέιτλαν Κόλινς του CNN αυτή την εβδομάδα: «Ήρθε πραγματικά η ώρα η χώρα να ασχοληθεί με κάτι άλλο».

Ο Στάρμερ σε κρίση

Ο Στάρμερ εύχεται να μπορούσε να συμβεί αυτό στο Ηνωμένο Βασίλειο. Η πρωθυπουργία του κρεμόταν από μια κλωστή το πρωί της Πέμπτης, μετά από μια εξέγερση βουλευτών του Εργατικού Κόμματός του, που έπληξε περαιτέρω την Ντάουνινγκ Στριτ, η οποία παραπαίει από κρίση σε κρίση.

Ο Στάρμερ αναγκάστηκε να παραδεχτεί κατά τη διάρκεια μιας έντονης συνεδρίασης την Τετάρτη ότι γνώριζε για τη φιλία μεταξύ του πρώην υπουργού Πίτερ Μάντελσον και του Επστάιν, αλλά παρόλα αυτά τον διόρισε πρεσβευτή στην Ουάσινγκτον. Απέλυσε τον Μάντελσον πέρυσι μετά από προηγούμενη δημοσιοποίηση αρχείων του Επστάιν, τα οποία έδειχναν ότι συνέχισε να στηρίζει τον φίλο του ακόμη και μετά την καταδίκη του για σεξουαλικά αδικήματα στη Φλόριντα το 2008.

Ωστόσο, το σκάνδαλο αναζωπυρώθηκε αυτή την εβδομάδα, αφότου πρόσφατα αποκαλυφθέντα αρχεία υπέδειξαν ότι ο Μάντελσον μπορεί να είχε διαρρεύσει μυστικές και κρίσιμες για την αγορά πληροφορίες στον Επστάιν στο αποκορύφωμα της οικονομικής κρίσης του 2008. Αυτά θα ήταν ανεκτίμητα δεδομένα για τον καταδικασμένο χρηματιστή και το πλήθος του στη Γουόλ Στριτ. Ο Μάντελσον αντιμετωπίζει τώρα ποινική έρευνα και έχει παραιτηθεί από τη Βουλή των Λόρδων και το Κόμμα των Εργατικών.

Ο Πίτερ Μάντελσον AP/Evan Vucci

«Ο Μάντελσον πρόδωσε τη χώρα μας, το κοινοβούλιο μας και το κόμμα μου», δήλωσε ο Στάρμερ στο κοινοβούλιο. Ο πρώην πρέσβης στην Ουάσινγκτον ζήτησε συγγνώμη για τη σχέση του με τον Επστάιν σε δήλωση του στο BBC τον περασμένο μήνα. «Έκανα λάθος που τον πίστεψα μετά την καταδίκη του και συνέχισα τη σχέση μου μαζί του και μετά. Ζητώ απερίφραστα συγγνώμη που το έκανα αυτό από τις γυναίκες και τα κορίτσια που υπέφεραν», είπε η Μάντελσον.

Αυτή την εβδομάδα δήλωσε ότι παραιτήθηκε από το Εργατικό Κόμμα για να το αποφύγει «περαιτέρω ντροπή». Οι επιπτώσεις της υπόθεσης Επστάιν φαίνεται να είναι πιο σοβαρές στη Βρετανία από ό,τι στην Ουάσινγκτον, όπου δημοσιοποιήθηκαν τα αρχεία. Η εξήγηση είναι ότι, από πολλές απόψεις, η καταιγίδα που μαίνεται στη Βρετανία δεν αφορά άμεσα τον Επστάιν και την φερόμενη εμπορία και κακοποίηση νεαρών κοριτσιών. Αντίθετα, πρόκειται για ένα σκανδαλώδες θέμα που επιδεινώνει το μελόδραμα που ήδη κυριαρχούσε στην βρετανική πολιτική, τα μέσα ενημέρωσης και τη δημόσια ζωή.

Αυτή είναι η ιστορία ενός πρωθυπουργού που έχει ήδη δανειστεί πολιτικό χρόνο λιγότερο από δύο χρόνια μετά την εκλογική του νίκη. Η εμφάνισή του στο κοινοβούλιο την Τετάρτη σκλήρυνε την αφήγηση ενός ηγέτη που βρισκόταν στα πρόθυρα του γκρεμού και ενίσχυσε τις εικασίες σχετικά με μια αμφισβήτηση της ηγεσίας του από το εσωτερικό του Εργατικού Κόμματος.

Μπορεί να είναι δύσκολο στην Ουάσινγκτον, όπου οι πρόεδροι υπηρετούν καθορισμένες θητείες, να εκτιμήσει κανείς την πίεση που ασκείται στους Βρετανούς πρωθυπουργούς.

Μόλις ένας νέος ηγέτης περνάει την περίφημη μαύρη πόρτα στην Ντάουνινγκ Στριτ, οι εικασίες διογκώνονται στο πυρετώδες «Γουέστμινστερ Βίλατζ» για το πόσο θα αντέξει. Αυτή η μανία - και οι παρασκηνιακές συνωμοσίες που στοιχειώνουν όλους τους πρωθυπουργούς - έχουν γίνει ακόμη πιο έντονες κατά τη διάρκεια των 11 ετών αναταραχής στα οποία ένα έθνος που κάποτε ήταν γνωστό για την πολιτική του σταθερότητα έχει καταστρέψει πέντε πρωθυπουργούς πριν από τον Στάρμερ.

Ο ρόλος του «Πρίγκιπα του Σκότους» Μάντελσον

Η ιστορία του Επστάιν είναι επίσης η τελευταία ανατροπή της 30χρονης πολιτικής τραγωδίας του επιρρεπούς σε καταστροφές Μάντελσον, ενός πολιτικού με άψογες δεξιότητες, του οποίου το παρατσούκλι, «Πρίγκιπας του Σκότους», αντανακλά τον θαυμασμό ορισμένων, αλλά και τις θεαματικές πτώσεις του κατά τη διάρκεια προηγούμενων κυβερνήσεων των Εργατικών.

Ο Μάντελσον, μαζί με τους μετέπειτα πρωθυπουργούς Τόνι Μπλερ και Γκόρντον Μπράουν, έκαναν το απογοητευμένο Εργατικό Κόμμα ξανά εκλέξιμο κατά τη διάρκεια της δεκαετίας του 1990. Το οδήγησαν στο πολιτικό κέντρο με μια πιο μετριοπαθή πολιτική μετά από τεράστιες απώλειες του Συντηρητικού Κόμματος υπό τη Μάργκαρετ Θάτσερ και τον Τζον Μέιτζορ. Αλλά το ταξίδι αποκάλυψε το μοιραίο ελάττωμα του Μάντελσον - την επιθυμία να βρίσκεται ανάμεσα στους πλούσιους, διάσημους και με καλές διασυνδέσεις - το οποίο πυροδότησε σκάνδαλα που προκάλεσαν αρκετές παραιτήσεις από το υπουργικό Συμβούλιο και τελικά θα οδηγούσαν στη σκοτεινή φιλία του με τον Επστάιν.

Η ιστορία του Επστάιν ανοίγει επίσης ένα νέο κεφάλαιο στο δράμα της βασιλικής οικογένειας. Η ιστορία της φιλίας του Άντριου Μαουντμπάτεν-Γουίντσορ με τον Επστάιν έχει γίνει πρωτοσέλιδο εδώ και χρόνια - κυρίως λόγω των δικών του ψευδών ισχυρισμών. Ο διακανονισμός που έκανε ο Άντριου με την εκλιπούσα Βιρτζίνια Τζιούφρε η οποία διακινήθηκε από τον Επστάιν και κατηγόρησε τον πρώην πρίγκιπα για κακοποίηση, ήταν η σταγόνα που ξεχείλισε το ποτήρι για πολλούς Βρετανούς, αν και δεν παραδέχτηκε καμία ευθύνη ή ενοχή.

Η αντιδημοτικότητα του πρώην πρίγκιπα άνοιξε ξανά τη συζήτηση για τον τρόπο ζωής των βασιλικών οικογενειών, ειδικά εκείνων που βρίσκονταν πιο μακριά από τη γραμμή διαδοχής. Η ανάγκη προστασίας του θεσμού εξηγεί τον αδίστακτο έλεγχο των ζημιών που στέρησε από τον Άντριου τους τίτλους του και την εξορία του σε σπαρτιάτικα καταλύματα στο κτήμα Σάντριγχαμ του βασιλιά στην ύπαιθρο.

Ο Τραμπ έχει πλεονεκτήματα που δεν έχει ο Στάρμερ

Μέχρι στιγμής, οι ανατροπές γύρω από την υπόθεση Επστάιν δεν είχαν υπαρξιακό αντίκτυπο στον Τραμπ. Ο πρόεδρος δεν έχει κατηγορηθεί για κανένα έγκλημα - ακόμη και αν η προηγούμενη σχέση του με τον Επστάιν εγείρει αμφιβολίες για την επιλογή των φίλων του. Και ενώ δεν είναι τόσο πολιτικά ισχυρός όσο ήταν κάποτε, ο Τραμπ δεν είναι τόσο ευάλωτος ώστε να υπάρχει πιθανότητα να εκδιωχθεί από το Οβάλ Γραφείο. Η κατάσταση του Στάρμερ είναι πολύ πιο σοβαρή.

Ο Τραμπ φαίνεται σχεδόν άτρωτος σε πολιτικές ζημιές σχετικά με το ζήτημα του χαρακτήρα σε αυτό το σημείο. Και η υπόθεση Επστάιν είναι μόνο μία από τις πολλαπλές συνεχώς στροβιλιζόμενες πολιτικές κρίσεις στην Αμερική του Τραμπ - από την καταστολή της μετανάστευσης στη Μινεσότα που σκότωσε δύο διαδηλωτές μέχρι τις νέες προσπάθειές του αυτή την εβδομάδα να υπονομεύσει την εμπιστοσύνη του κοινού στο εκλογικό σύστημα ενόψει των ενδιάμεσων εκλογών.

Η τεχνική του Τραμπ είναι να κατακλύζει την επικαιρότητα με τόσο πολύ θόρυβο που οι μεμονωμένες απειλές κατά της πολιτικής του θέσης δεν μπορούν να ακουστούν πέρα ​​από την κακοφωνία. Και ο πρόεδρος δεν χρειάστηκε να αντιμετωπίσει μια άθλια κατάσταση με νομοθέτες που γκρίνιαζαν, όπως αυτή που πλήγωσε περαιτέρω τον Στάρμερ στις ερωτήσεις του πρωθυπουργού. Συχνά, όταν τον ρωτούν για τον Έπσταϊν - ειδικά από μια δημοσιογράφο όπως η Κέιτλαν Κόλινς του CNN αυτή την εβδομάδα - ξεσπάει. Αντιθέτως, ο Τραμπ έχει μετατρέψει το Ρεπουμπλικανικό Κογκρέσο σε μια ήμερη σφραγίδα.

O πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ AP

Είναι αλήθεια ότι τα αρχεία του Επστάιν δημοσιεύονται μόνο λόγω της εξέγερσης των Ρεπουμπλικανών του Κογκρέσου, οι οποίοι ένιωσαν την πίεση από τη βάση. Υπάρχουν όμως λίγα σημάδια ότι μπορεί να αναδημιουργηθεί μια μοναδική πολιτική στιγμή - ειδικά επειδή ο Τραμπ μπορεί να ασκήσει πίεση στα μέλη του Ρεπουμπλικανικού Κόμματος που αντιμετωπίζουν δύσκολες ενδιάμεσες εκλογές.

Και η ηγεσία των Ρεπουμπλικανών στη Βουλή των Αντιπροσώπων δεν πιέζει καθόλου την κυβέρνηση. Ο πρόεδρος της Εποπτείας της Βουλής των Αντιπροσώπων, Τζέιμς Κόμερ, κατάφερε να αναγκάσει τον πρώην πρόεδρο Μπιλ Κλίντον και την πρώην υπουργό Εξωτερικών Χίλαρι Κλίντον να συμφωνήσουν να καταθέσουν. Αλλά δεν έχει καμία επιθυμία να καλέσει τον Τραμπ.

Δεν υπάρχουν στοιχεία για ποινικό αδίκημα εκ μέρους του Κλίντον σε σχέση με την υπόθεση Επστάιν και ο πρώην πρόεδρος έχει αρνηθεί ότι γνώριζε οποιοδήποτε από τα εγκλήματά του. Ο Τραμπ δήλωσε την Τρίτη ότι αισθάνεται «άσχημα» που οι Κλίντον πρέπει να περάσουν από τη δοκιμασία της κατάθεσης.

Αλλά η ενσυναίσθησή του πιθανότατα δεν παραπέμπει σε ξαφνική βελτίωση της σχέσης του με τον πρώην πρόεδρο και τον ηττημένο αντίπαλό του στις γενικές εκλογές του 2016. Ο Τραμπ μπορεί αντίθετα να διαισθάνεται ότι η κατάθεση των Κλίντον θα πυροδοτήσει μια ακόμη συνέχεια σε ένα σκάνδαλο που δεν μπορεί να εξαλείψει, καταλήγει το CNN.