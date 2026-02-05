Φάκελος Επστάιν: Ζητούσε συμβουλές από τον Τσόμσκι για την «φρικτή» κάλυψη των μέσων ενημέρωσης

Ο Τζέφρι Επστάιν ζήτησε συμβουλές από τον γλωσσολόγο Νόαμ Τσόμσκι σχετικά με αυτό που χαρακτήρισε «άθλια» κάλυψη από τα μέσα ενημέρωσης σχετικά με τους ισχυρισμούς για σεξουαλική εμπορία εναντίον του, σύμφωνα με νέα αρχεία. Σε email από τον Φεβρουάριο του 2019, ο καταδικασμένος χρηματιστής ρώτησε αν έπρεπε να «υπερασπιστεί τον εαυτό του» ή να «προσπαθήσει να το αγνοήσει».

Μια απάντηση που φαίνεται να προέρχεται από τον Τσόμσκι θρηνεί «τον φρικτό τρόπο» με τον οποίο αντιμετωπίστηκε ο Επστάιν και την «υστερία που έχει αναπτυχθεί σχετικά με την κακοποίηση γυναικών». «Είναι οδυνηρό να το λέω, αλλά νομίζω ότι ο καλύτερος τρόπος για να προχωρήσουμε είναι να το αγνοήσουμε», ανέφερε το email.

Η ανταλλαγή αυτή ήταν μεταξύ των τελευταίων δημοσιοποιημένων αρχείων από την έρευνα της κυβέρνησης των ΗΠΑ για τον Επστάιν. Η εμφάνιση του ονόματος του Τσόμσκι στα αρχεία δεν υπονοεί αδίκημα. Τα έγγραφα φαίνεται να αποκαλύπτουν αλληλογραφία μεταξύ του Επστάιν και του ζεύγους Νόαμ και Βαλέρια Τσόμσκι για πολλά θέματα, από ακαδημαϊκές εργασίες έως την οργάνωση συναντήσεων. Ο Επστάιν συνελήφθη τον Ιούλιο του 2019 και βρέθηκε νεκρός στο κελί του στη φυλακή της Νέας Υόρκης τον Αύγουστο του ίδιου έτους, εν αναμονή της δίκης του για κατηγορίες σεξουαλικής εμπορίας.

Το 2023, ο 97χρονος Νόαμ Τσόμσκι δήλωσε στην Wall Street Journal για τη σχέση του με τον Επστάιν. «Η πρώτη απάντηση είναι ότι δεν είναι δική σας δουλειά. Ούτε κανενός. Δεύτερον, τον γνώριζα και συναντιόμασταν περιστασιακά». Η Miami Herald δημοσίευσε μια σειρά ερευνητικών εκθέσεων για τον Έπσταϊν και μια συμφωνία παραδοχής στην οποία κατέληξε για να αποφύγει τη δίκη για ομοσπονδιακές κατηγορίες για σωματεμπορία το 2008.

«Νόαμ. Θα ήθελα πολύ τις συμβουλές σου για το πώς να χειριστώ τον άθλιο Τύπο», έγραψε ο Επστάιν, προσθέτοντας ότι η κάλυψη των μέσων ενημέρωσης «βγαίνει εκτός ελέγχου». «Μπορώ να βάλω κάποιον να γράψει ένα άρθρο γνώμης;» ρώτησε. «Να υπερασπιστώ τον εαυτό μου; Ή να προσπαθήσω να αγνοήσω, συνειδητοποιώντας ότι οι όχλοι είναι επικίνδυνοι».

Μια απάντηση από έναν λογαριασμό που αναφέρεται στα έγγραφα ως Νόαμ Τσόμσκι αναφέρει: «Αυτό που θέλουν διακαώς οι γύπες είναι η δημόσια ανταπόκριση, η οποία στη συνέχεια παρέχει ένα δημόσιο άνοιγμα για μια επίθεση δηλητηριωδών επιθέσεων, πολλές από τις οποίες προέρχονται απλώς από άτομα που αναζητούν δημοσιότητα ή από κάθε είδους τρελούς».

«Αυτό ισχύει ιδιαίτερα τώρα με την υστερία που έχει αναπτυχθεί σχετικά με την κακοποίηση γυναικών, η οποία έχει φτάσει σε σημείο που ακόμη και η αμφισβήτηση μιας κατηγορίας είναι έγκλημα χειρότερο από τη δολοφονία», προστίθεται στο email.

Τα έγγραφα φαίνεται επίσης να δείχνουν ότι το ζευγάρι απευθύνθηκε στον χρηματιστή για συμβουλές σχετικά με τις πληρωμές τόκων και για το πώς να επικοινωνήσει με τα παιδιά τους σχετικά με τα οικονομικά τους. «Ο Ν θέλει να στείλει την παρακάτω επιστολή στα παιδιά του», έγραψε μια διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που ταυτοποιήθηκε ως Βαλέρια Τσόμσκι τον Σεπτέμβριο του 2017. «Προτάσεις; Κάτι να προσθέσετε; Μη διστάσετε να προτείνετε. Σας εμπιστευόμαστε», κατέληγε το email.

Η αλληλογραφία μεταξύ του Επστάιν και του Τσόμσκι είχε επίσης εμφανιστεί σε προηγούμενες δημοσιοποιήσεις εγγράφων. Αρχεία που δημοσιεύθηκαν πέρυσι έδειξαν ότι οι δύο άνδρες αντάλλαξαν αρκετά μηνύματα όλα αυτά τα χρόνια και ο Επστάιν τον προσκάλεσε να μείνει στα σπίτια του. Σε μια επιστολή που περιλαμβάνεται στη συλλογή ηλεκτρονικών μηνυμάτων, ο Τσόμσκι ανέφερε ότι είχαν πραγματοποιήσει «πολλές μακρές και συχνά εις βάθος συζητήσεις».

