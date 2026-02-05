YouTuber μπήκε κρυφά στο νησί του Έπσταϊν: Τώρα βλέπει μαύρα… βανάκια έξω από το σπίτι του

Δημιουργός περιεχομένου κατάφερε αυτό που μέχρι πρότινος έμοιαζε αδύνατο: Να φτάσει στο διαβόητο νησί του Τζέφρι Έπσταϊν.

Ακολουθήστε το Newsbomb.gr στο Google News και στο YouTube και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις. Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο Newsbomb.gr

Εγγραφείτε στο Newsletter του Newsbomb για την ημερήσια ενημέρωσή σας