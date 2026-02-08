Έπσταϊν: Έφερνε συνοδούς στο Παλάτι του Μπάκιγχαμ - Νέες αποκαλύψεις για τον πρώην πρίγκιπα Άντριου

Ο καταδικασμένος παιδόφιλος Τζέφρι Επστάιν πήρε ένα νεαρό μοντέλο από την Ρουμανία σε ένα ιδιωτικό δείπνο στο Παλάτι του Μπάκιγχαμ με τον Άντριου Μαουντμπάτεν-Γουίντσορ. Αποκαλυπτικά email δείχνουν πώς ο πρώην πρίγκιπας φιλοξένησε τον Επστάιν και τέσσερις ακόμη γυναίκες, συμπεριλαμβανομένου του μοντέλου από το Βουκουρέστι και ενός άλλου από τη Ρωσία, στο Παλάτι ενώ η βασίλισσα Ελισάβετ βρισκόταν στο Κάστρο Μπαλμόραλ στη Σκωτία, όπως αναφέρει η Daily Mail.

Σε αυτά τα email που απευθύνονταν στην 20χρονη Ρουμάνα, ο Έπσταϊν την περιέγραψε ως «πολύ χαριτωμένη», ενώ ανέφερε ότι ο Άντριου την θεωρούσε «όμορφη», προσθέτοντας: «Κανένας άντρας δεν κοιτάζει τα ρούχα σου, βλέπουν μέσα από αυτά». Σε ένα άλλο email ο Έπσταϊν έγραψε στον Άντριου: «Ήταν πολύ διασκεδαστικό, (σ.σ. θα μιλήσουμε για) περισσότερα αργότερα», στο οποίο ο τότε πρίγκιπας απάντησε με ενθουσιασμό: «Ναι, παρακαλώ!»

Η αποκάλυψη αυτή πυροδότησε εκκλήσεις προς την Μητροπολιτική Αστυνομία να ξεκινήσει ποινική έρευνα για τον πρώην πρίγκιπα, ενώ ταυτόχρονα εγείρει νέα ερωτήματα σχετικά με το τι γνώριζαν οι αυλικοί για τις σχέσεις του με τον Έπσταϊν και το δίκτυο νεαρών γυναικών του.

Μιλώντας στην Daily Mail, ο βασιλικός συγγραφέας Άντριου Λάουνι είπε: «Πλέον, γνωρίζομε για πολλές ιστορίες για διάφορες γυναίκες που μεταφέρθηκαν στον Άντριου και νομίζω ότι υπάρχουν αρκετοί λόγοι για την Μητροπολιτική Αστυνομία να ξανανοίξει την υπόθεση. Το Παλάτι έχει μητρώα επισκεπτών και πρέπει να ξεκινήσει τη δική του έρευνα για την ασφάλεια των βασιλικών παλατιών και για να δει αν παραβιάστηκε ο νόμος. Στη συνέχεια, το Παλάτι θα πρέπει να διαβιβάσει αυτές τις πληροφορίες στις αρχές επιβολής του νόμου».

Το δείπνο στο Παλάτι του Μπάκιγχαμ

Αρχεία που δημοσιοποιήθηκαν από το υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ το περασμένο Σαββατοκύριακο υποδήλωναν, αρχικά, ότι ο Άντριου οργάνωσε ένα ιδιωτικό δείπνο για τον Έπσταϊν και τρεις γυναίκες – που αναφέρονται μόνο ως Σάρα, Σου και Βέρα – στο Παλάτι του Μπάκιγχαμ τον Σεπτέμβριο του 2010, υποσχόμενος «μεγάλη ιδιωτικότητα». Μία από τις τρεις ήταν ένα μοντέλο από την Ρωσία.

Τώρα, όμως, η Daily Mail αποκάλυψε περαιτέρω αρχεία που αποκαλύπτουν ότι στο δείπνο ήταν καλεσμένη και μια τέταρτη γυναίκα.

Το μοντέλο από την Ρουμανία

Σε επιστολή του προς τον Άντριου στις 18.41 της 27ης Σεπτεμβρίου 2010, ο Έπσταϊν ζήτησε από τον τότε Δούκα να «προσθέσει μία ακόμη (σ.σ. θέση)», περιγράφοντας την καλεσμένη ως: «Ρουμάνα, πολύ όμορφη». Ο Άντριου απάντησε «κανένα πρόβλημα».

Όπως φαίνεται από τα αρχεία, η γυναίκα αυτή συνάντησε τον Έπσταϊν στο σπίτι της Γκισλέιν Μάξγουελ στην περιοχή της Μπελγκράβια, πριν μεταφερθεί στο Παλάτι του Μπάκιγχαμ.

Το σπίτι αυτό είναι το μέρος όπου η Βιρτζίνια Τζούφρε, θύμα του Έπσταϊν, ισχυρίστηκε ότι είχε σεξουαλική επαφή με τον Άντριου Μαουντμπάτεν-Γουίντσορ το 2001 – ισχυρισμούς που ο ίδιος πάντα αρνιόταν σθεναρά.

Ο πρίγκιπας Άντριου με τη Βιρτζίνια Τζιούφρε και τη Γκισλέιν Μάξγουελ

Από τα έγγραφα δεν έχει γίνει σαφές τι ακριβώς συνέβη εκείνο το βράδυ, αλλά την επόμενη μέρα ο Έπσταϊν έστειλε ένα email στον Άντριου λέγοντας ότι ήταν: «Πολύ διασκεδαστικό».

Από την πλευρά της, η 20χρονη γυναίκα ευχαρίστησε τον Έπσταϊν μέσω ενός email, λέγοντας ότι ήταν «μια μοναδική εμπειρία». Αυτός, απάντησε, υπενθυμίζοντάς της ότι σχεδόν αρνήθηκε την πρόσκληση επειδή δεν της άρεσαν τα τζιν που φορούσε, πριν προσθέσει: «Ήσουν τέλεια και ο Άντριου σε βρήκε όμορφη. Κανένας άντρας δεν κοιτάζει τα ρούχα σου, βλέπουν μέσα από αυτά».

Η περίφημη φωτογραφία του Έπσταιν και του πρώην πρίγκιπα Άντριου να περπατούν στο Σέντραλ Παρκ

Από τα έγγραφα προκύπτουν ότι η Ρουμάνα που γνώρισε τον Άντριου το 2010, γνώρισε τον Έπσταϊν όταν ήταν φοιτήτρια στο Βουκουρέστι το 2008. Τα email δείχνουν ότι η ίδια επισκέφθηκε τον Έπσταϊν στη Φλόριντα και το Παρίσι και ότι ο καταδικασμένος παιδόφιλος φαίνεται να της πλήρωνε το ενοίκιο και τα οδοντιατρικά της έξοδα. Επίσης προκύπτει ότι, τον Μάιο του 2010, λίγο μετά τη μετακόμισή της στο Ηνωμένο Βασίλειο, ο Έπσταϊν την βοήθησε να βρει δουλειά μέσω του πολυεκατομμυριούχου Βρετανού επιχειρηματία Λίντον Λία.

Ο ΈπσταϊΝ είπε στον Λία, μέσω email, ότι η Ρουμάνα ήταν «καλή φίλη, πρώην μοντέλο υψηλής μόδας από τη Ρουμανία, με πτυχίο από σχολή επιχειρήσεων, που ανυπομονούσε να ξεκινήσει μια πραγματική δουλειά... Είμαι σίγουρος ότι θα διαπρέψει».

Από την πλευρά του, ο Λία, ο οποίος συμμετέχει σε μια φιλανθρωπική οργάνωση κατά της εμπορίας ανθρώπων, έστειλε ένα email αργότερα στον Έπσταϊν λέγοντας του ότι της κανόνισε μια αμειβόμενη πρακτική άσκηση στο Λονδίνο.

Ο Έπσταϊν συχνά προσέφερε δώρα και βοήθεια σε νεαρές γυναίκες για να τις προετοιμάσει πριν εισέλθουν στο κύκλωμά του. Τον Οκτώβριο του 2010, μετά το ταξίδι της Ρουμάνας στο Παλάτι, ο Έπσταϊν την επέπληξε επειδή φαινόταν να αγνοεί τις συμβουλές του. «Είμαι δίπλα σου για πάνω από δύο χρόνια», της είπε. «Ακολούθησες το δικό σου μονοπάτι, σε αντίθεση με τις προτάσεις μου. Όπως και τη νύχτα μας στο Παλάτι, ήταν εύκολο, ήσουν τέλεια και κανείς δεν έδωσε σημασία στα ρούχα σου. Θα σε βοηθήσω ΑΦΟΎ και μόνο ΑΦΟΎ αρχίσεις να βοηθάς τον εαυτό σου».

