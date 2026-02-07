Άντριου Μάουντμπάτεν: Μέρα προς μέρα η επίσκεψη του στην έπαυλη του Έπσταϊν στη Νέα Υόρκη το 2010

Η επίσκεψη του Άντριου Μάουντμπάτεν-Ουίνδσορ (πρώην πρίγκιπα Άντριου) στην έπαυλη του Τζέφρεϊ Έπσταϊν το 2010 στη Νέα Υόρκη έχει έρθει πάλι στο επίκεντρο της δημοσιότητας, μετά την δημοσίευση των αρχείων Έπσταϊν από το υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ.

Σε συνέντευξη του στο BBC το 2019, ο πρώην πρίγκιπας είχε ισχυριστεί ότι επισκέφτηκε την έπαυλη του καταδικασμένου παιδόφιλου μόνο και μόνο για να τον ενημερώσει «τιμητικά» ότι δεν θα μπορούσε να τον ξαναδεί ποτέ. Στην ίδια συνέντευξη είχε πει ότι έμεινε «τέσσερις ημέρες», αλλά στην πραγματικότητα ο Άντριου απόλαυσε τη φιλοξενία του Έπσταϊν για εννέα ολόκληρες μέρες, με τον καταδικασμένο παιδόφιλο να οργάνωσε μια σειρά από συναντήσεις και πάρτι – ξεκινώντας με μια «περιποίηση προσώπου», όπως αποκάλυψε η Daily Mail μέσω ανάλυσης που έκανε στα email που δημοσιοποιήθηκαν.

Αυτό που είναι ανησυχητικό είναι το γεγονός ότι υπάρχουν πολλά email προς τον Έπσταϊν εκείνη την εβδομάδα σχετικά με νεαρές γυναίκες που φαίνεται να πήγαιναν ακόμη σχολείο.

Ένα από αυτά τα email «επιβεβαίωνε ότι (σ.σ. ένα κορίτσι) θα ερχόταν μετά το σχολείο», ενώ ένα άλλο email ανέφερε ότι κάποιος «θα έρθει μετά το σχολείο». Τα άτομα στα οποία αναφέρονται τα email δεν έχουν ταυτοποιηθεί, οπότε δεν είναι σαφές αν αναφέρονται στο ίδιο κορίτσι – αν και αυτά τα δύο email στάλθηκαν από διαφορετικές συσκευές. Σημαντικό να τονιστεί ότι οι Αμερικανοί συχνά αναφέρονται στο κολέγιο ή το πανεπιστήμιο ως «σχολείο».

Την ίδια μέρα, ο Έπσταϊν έστειλε ένα μήνυμα στον λογιστή του με οδηγίες να «φέρει 5.000 δολάρια σε μετρητά». Δεν υπάρχει τίποτα που να εξηγεί αυτά τα μυστηριώδη email, αλλά υπάρχουν πολλές ξεχωριστές αποδείξεις ότι ο Έπσταϊν παρέσυρε μαθήτριες για να τις κακοποιήσει στο σπίτι του στη Φλόριντα, όπου φύλαγε δεσμίδες μετρητών για να δώσει 300 δολάρια σε κάθε θύμα.

Ο πρώην δούκας του Γιορκ είχε ισχυριστεί στη συνέντευξη του 2019 ότι πήγε στην έπαυλη του Έπσταϊν «με μοναδικό σκοπό» να τον ενημερώσει ότι δεν θα τον ξαναέβλεπε, προσθέτοντας: «Δεν είχα καμία επαφή μαζί του από εκείνη την ημέρα και μετά». Όπως ισχυρίστηκε, «συμπτωματικά» είχε μόλις τερματίσει τη φιλία τους όταν τραβήχτηκε η περίφημη φωτογραφία των δύο να περπατούν στο Σέντραλ Παρκ.

Η περίφημη φωτογραφία των δύο να περπατούν στο Σέντραλ Παρκ

Στην πραγματικότητα, όπως αποκαλύπτει το βρετανικό μέσο, η φωτογραφία τραβήχτηκε την έβδομη ημέρα μιας εννιαήμερης διαμονής στην έπαυλη του Έπσταϊν, κατά τη διάρκεια της οποίας παρατηρήθηκε μια σειρά από νεαρές γυναίκες να πηγαινοέρχονται από την οικία.

Φαίνεται ότι μία από αυτές ήταν η 26χρονη «όμορφη, αξιόπιστη» Ρωσίδα με την οποία ο Έπσταϊν, τέσσερις μήνες νωρίτερα, είχε κανονίσει να δειπνήσει ο πρώην πρίγκιπας.

Ακολουθεί η ανάλυση της Daily Mail μέρα προς μέρα για την επίσκεψη του πρώην πρίγκιπα Άντριου στην έπαυλη του Έπσταϊν στη Νέα Υόρκη.

Δευτέρα, 29 Νοεμβρίου

Ο τότε πρίγκιπας Άντριου πετάει για τη Νέα Υόρκη και στέλνει email στον φίλο του στις 6.43 μ.μ. για να του πει «Προσγειώθηκα». Ο βοηθός του Έπσταϊν κλείνει ραντεβού για τον Άντριου για «περιποίηση προσώπου» στο αποκλειστικό Core Club της Νέας Υόρκης, που είναι μόνο για μέλη.

Ο Έπσταϊν περνάει τη μέρα του υπερηφανευόμενος για τον βασιλικό του επισκέπτη, λέγοντας σε ένα email: «Ο Άντριου είναι στη Νέα Υόρκη μαζί μου για μια εβδομάδα. Μεγάλες γνώσεις».

Ο καταδικασμένος παιδόφιλος λαμβάνει μια φωτογραφία μιας κοπέλας από τη Λευκορωσία και, όπως φαίνεται, στέλνει ένα email σε κάποιον ζητώντας του «το μέγεθος του σουτιέν και του εσώρουχου της».

Εκείνο το βράδυ, ο Έπσταϊν λαμβάνει ένα email που λέει: «Γεια σου Τζέφρι, αύριο έχω δουλειά και σχολείο, την Τετάρτη μπορώ να έρθω μεταξύ 4 και 6.30». Η ίδια κοπέλα του ζήτησε χρήματα για να αγοράσει «μερικά παπούτσια για τις πρόβες [μπαλέτου] της».

Τρίτη, 30 Νοεμβρίου

Ο Έπσταϊν πήρε πρωινό με τον πρίγκιπα Άντριου και τον επιχειρηματία Άντριου Φάρκας. Ο Άντριου, που τότε ήταν εμπορικός απεσταλμένος της Βρετανίας, λαμβάνει ένα email από το γραφείο του στο Μπάκιγχαμ Παλάς που περιέχει αναφορές του Whitehall από το πρόσφατο ταξίδι του στην Κίνα, το Βιετνάμ και τη Σιγκαπούρη. Πέντε λεπτά αργότερα, τα προωθεί όλα στον Έπσταϊν.

Ένα άλλο email από τον Επστάιν προς τον λογιστή του στις 3 μ.μ. αναφέρει: «Βερόνικα; Στείλε άλλα 500 ευρώ στην Έμιλι. Υπάρχει και ένα άλλο κορίτσι στο σχολείο που κανονίζει να έρθει απόψε, η Τζένια από τη Λευκορωσία, που θέλει να έρθει». Στις 4.38 μ.μ. στέλνει: «Η Όλγα είναι εδώ».

Τετάρτη, 1 Δεκεμβρίου

Η επίσκεψη του πρώην πρίγκιπα βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη και επόμενο στην λίστα είναι ένα δείπνο στο οποίο ο Άντριου ήταν επίτιμος καλεσμένος, που διοργανώθηκε από την Peggy Siegal, διοργανώτρια εκδηλώσεων της Νέας Υόρκης. Το δείπνο έγινε για να γιορταστεί η αποφυλάκιση του Έπσταϊν από την φυλακή.

Στη λίστα των καλεσμένων περιλαμβάνονται ο σκηνοθέτης Woody Allen και η σύζυγός του Soon-Yi.

Πέμπτη, 2 Δεκεμβρίου

Η νύχτα του μεγάλου πάρτι. Ο Έπσταϊν και οι διοργανωτές του ανησυχούν για τα λουλούδια, τα τραπεζομάντιλα και τη διακόσμηση.

Ο Έπσταϊν βρίσκει χρόνο να συμβουλεύσει μια Ρωσίδα που λέει ότι οι γονείς της ανησυχούν για το διαβατήριο της.

Παρασκευή, 3 Δεκεμβρίου

Email μιλούν για την επιτυχία του πάρτι. Ο Άντριου είπε αργότερα στην συνέντευξή του BBC ότι: «Ήταν ένα μικρό δείπνο».

Σάββατο, 4 Δεκεμβρίου

Ο Έπσταϊν και ο Άντριου πηγαίνουν μαζί για ψώνια στο πολυκατάστημα Barneys, καθώς ο Έπσταϊν αρχίζει να σχεδιάζει τη βραδιά ρωτώντας «κάποιος νέος για απόψε;» σε έναν άγνωστο παραλήπτη μέσω email, ο οποίος απαντά ότι «το φροντίζω» και προσφέρει δύο γυναίκες.

Κάποιος άλλος του προσφέρει μια «μισή Ελβετή, μισή Ρωσίδα» γυναίκα που είναι «καυτή και διασκεδαστική».

Στη συνέχεια, ο Επστάιν στέλνει έναν οδηγό να παραλάβει το μοντέλο Λάνα από το αεροδρόμιο και λέει ότι θα την φιλοξενήσει για «μία ή δύο νύχτες».

Κυριακή, 5 Δεκεμβρίου

Η μέρα της περιβόητης φωτογραφίας στο Σέντραλ Παρκ. Ο Άντριου και ο Έπσταϊν πηγαίνουν στο Core, τον ιδιωτικό σύλλογο μελών, πριν από τη βόλτα τους στο πάρκο.

Σε συνέντευξή του στο BBC, ο Άντριου είχε πει ότι συνάντησε τον Έπσταϊν μόνο τρεις φορές κατά τη διάρκεια του ταξιδιού του.

Στη συνέχεια, ο Άντριου δέχεται μασάζ από ένα μοντέλο, ενώ αυτός και ο Έπσταϊν παρακολουθούν την ταινία «Ο Λόγος του Βασιλιά», που τους έστειλαν η Πέγκι Σίγκαλ και ο Χάρβεϊ Γουάινστιν.

Δευτέρα, 6 Δεκεμβρίου

Ο Άντριου είπε στο BBC ότι αυτή ήταν η μέρα που επέστρεψε στο σπίτι του – αλλά ένα email από την Πέγκι Σίγκαλ προς έναν άγνωστο παραλήπτη, αποκαλύπτει την αλήθεια: «Είναι η τελευταία βραδιά του Άντριου. Θέλεις να έρθεις ή να βοηθήσεις;»

Ένα email προς τον τραπεζίτη Jes Staley αναφέρει ότι η Naomi Campbell και ο φίλος της «έρχονται για δείπνο στις 9, αν θέλεις».

Λίγο αργότερα, ο Άντριου φωτογραφίζεται στην πόρτα να αποχαιρετά την Katherine Keating, κόρη του πρώην πρωθυπουργού της Αυστραλίας.

Τρίτη, 7 Δεκεμβρίου

Ο Άντριου επιστρέφει στην Βρετανία. Όπως δήλωσε στο BBC: «Υπήρχαν άνθρωποι που μπαινόβγαιναν συνεχώς σε εκείνο το σπίτι. Δεν είχα καμία σχέση με το τι έκαναν και γιατί ήταν εκεί».

Ο πρίγκιπας στέλνει μια χριστουγεννιάτικη κάρτα που λέει: «Ήταν υπέροχο να περάσω χρόνο με την αμερικανική μου οικογένεια. Ανυπομονώ να σας ξαναδώ όλους σύντομα».

