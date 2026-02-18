Κυρανάκης: «Από σήμερα το Τραμ φτάνει στο Λιμάνι του Πειραιά»

«Λύσαμε ένα πρόβλημα που κρατούσε μια έτοιμη στάση τραμ σε εγκατάλειψη, εξαιτίας ασυνεννοησίας δημόσιων υπηρεσιών», ανέφερε μεταξύ άλλων ο αναπληρωτής υπουργός Μεταφορών, Κωνσταντίνος Κυρανάκης 

Κυρανάκης: «Από σήμερα το Τραμ φτάνει στο Λιμάνι του Πειραιά»

Ο αναπληρωτής υπουργός Μεταφορών, Κωνσταντίνος Κυρανάκης

Σε λειτουργία τέθηκε η νέα τερματική στάση «Ακτή Ποσειδώνος» του Τραμ στον Πειραιά, ενεργοποιώντας πλήρως τη σύνδεση της Γραμμής 7 με το λιμάνι και κλείνοντας μια εκκρεμότητα χρόνων, η οποία συνεχιζόταν παρότι το έργο είχε ολοκληρωθεί κατασκευαστικά.

Το εμπόδιο που κρατούσε ανενεργή τη στάση δεν ήταν διοικητικό αλλά καθαρά τεχνικό. Η συνύπαρξη των εναέριων καλωδίων του δικτύου τρόλεϊ με τη χάραξη του τραμ στο ίδιο σημείο δεν επέτρεπε την ασφαλή και απρόσκοπτη λειτουργία της γραμμής.

Η λύση δόθηκε με στοχευμένη αποξήλωση τμήματος του εναέριου δικτύου τρόλεϊ. Οι εργασίες ξεκίνησαν στις 7 Δεκεμβρίου 2025 από τον Πειραιά, από μια περιοχή με ιδιαίτερα πυκνό δίκτυο που δημιουργούσε πολλαπλά λειτουργικά προβλήματα.

Η παρέμβαση εντάσσεται σε ευρύτερο σχέδιο εξορθολογισμού του δικτύου μεταφορών, όπως έχει παρουσιάσει ο αναπληρωτής Υπουργός Μεταφορών Κωνσταντίνος Κυρανάκης, με βάση μελέτη του ΟΑΣΑ.

Με την ολοκλήρωση του σχεδίου, το δίκτυο τρόλεϊ θα περιοριστεί στα 44 χιλιόμετρα, δηλαδή μείωση της τάξης του 70% από τα 144 χιλιόμετρα που ήταν αρχικά. Τα τμήματα που θα παραμείνουν αντιστοιχούν κυρίως σε μεγάλες ευθείες, όπου τα εναπομείναντα τρόλεϊ - τα οποία διαθέτουν ακόμη επιχειρησιακό χρόνο ζωής - θα συγκεντρωθούν ώστε να εκτελούν πιο πυκνά δρομολόγια.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της μελέτης:

● Για κάθε αντικατάσταση τρόλεϊ με ηλεκτρικό λεωφορείο επιτυγχάνεται εξοικονόμηση άνω του 50% στο λειτουργικό κόστος.

● Η δαπάνη για δύο νέα τρόλεϊ αντιστοιχεί σε τρία νέα ηλεκτρικά λεωφορεία.

● Προβλέπεται εξοικονόμηση 20 εκατ. ευρώ από κόστη αντικατάστασης και συντήρησης του δικτύου καλωδίων.

Οι γραμμές και τα δρομολόγια δεν καταργούνται. Εκτελούνται πλέον με ηλεκτρικά λεωφορεία, κάτι που σταδιακά οδηγεί και σε πύκνωση δρομολογίων λόγω αυξημένης ευελιξίας. Παράλληλα, το σύνολο των εργαζομένων συνεχίζει κανονικά την επαγγελματική του πορεία στην Οδικές Συγκοινωνίες Α.Ε..

Ο αναπληρωτής υπουργός Κωνσταντίνος Κυρανάκης σε δήλωση του τονίζει «Από σήμερα το Τραμ φτάνει στο Λιμάνι του Πειραιά, όπως είχα δεσμευθεί. Λύσαμε ένα πρόβλημα που κρατούσε μια έτοιμη στάση τραμ σε εγκατάλειψη, εξαιτίας ασυνεννοησίας δημόσιων υπηρεσιών. Ένας σύγχρονος τερματικός σταθμός είχε μετατραπεί σε σημείο υποβάθμισης, στέκι παραβατικών στοιχείων και εστία μόλυνσης, χωρίς να εξυπηρετεί τους πολίτες από και προς το λιμάνι.

Ξηλώσαμε τα καλώδια που δημιουργούσαν το τεχνικό εμπόδιο και το έργο ξεμπλόκαρε, ικανοποιώντας και ένα πάγιο αίτημα των δημοτών και προσωπικά του Δημάρχου Γιάννη Μώραλη. Από σήμερα, το τραμ καταλήγει κανονικά στο λιμάνι και θα εξυπηρετεί χιλιάδες επιβάτες, οι οποίοι δεν θα ταλαιπωρούνται πλέον μεταφέροντας τις βαλίτσες τους στους δρόμους του Πειραιά».

