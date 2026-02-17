ΣΤΑΣΥ: Νέος τερματικός σταθμός για τη Γραμμή 7 - Σε λειτουργία η στάση «Ακτή Ποσειδώνος»

Σε λειτουργία τίθεται από αύριο, Τετάρτη 18 Φεβρουαρίου , η στάση Τραμ «Ακτή Ποσειδώνος» στον Πειραιά, ως νέος τερματικός σταθμός για τη Γραμμή 7, σύμφωνα με ανακοίνωση της ΣΤΑΣΥ.

Με την προσθήκη της νέας στάσης στο δίκτυο του Τραμ, τα δρομολόγια στη Γραμμή 7 θα καλύπτουν πλέον τη διαδρομή Ασκληπιείο Βούλας - Ακτή Ποσειδώνος και Ακτή Ποσειδώνος - Ασκληπιείο Βούλας.

Πηγή: Αθηναϊκό/ Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων

