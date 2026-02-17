Θεσσαλονίκη: Στη φυλακή 55χρονη για υπόθεση stalking με θύμα δημοσιογράφο

Στη φυλακή οδηγείται 55χρονη για υπόθεση stalking με θύμα δημοσιογράφο- ραδιοφωνική παραγωγό. Το Τριμελές Πλημμελειοδικείο Θεσσαλονίκης την έκρινε ένοχη για απειλή, μέσω επίμονης παρακολούθησης, αναγνωρίζοντάς της μειωμένο καταλογισμό. Οι δικαστές της επέβαλλαν φυλάκιση 10 μηνών, ενώ αποφάσισαν την έκτισή της ποινής.

Η υπόθεση εξετάστηκε σε δεύτερο βαθμό, καθώς είχε προηγηθεί τον Νοέμβριο του 2024 η καταδίκη της από το Μονομελές Πλημμελειοδικείο Θεσσαλονίκης σε ποινή φυλάκισης 12 μηνών, η εκτέλεση της οποίας ανεστάλη ενόψει του εφετείου.

Καταθέτοντας στο δικαστήριο, η δημοσιογράφος περιέγραψε τον «εφιάλτη» που ζει από το 2009. «Δεν έχω καμία σχέση μαζί της, δεν την γνωρίζω, δεν ήμασταν ποτέ φίλες. Όλα ξεκίνησαν, όταν άρχισε να τηλεφωνεί στον χώρο εργασίας μου. Προσπάθησα να αποφύγω τα τηλέφωνα. Μετά άρχισε να καλεί στο σπίτι μου. Από το 2012 μου έστελνε συνέχεια δώρα, όπως σοκολατάκια, ανθοδέσμες, κοσμήματα, λούτρινα αρκουδάκια κ.ά.- και τηλεφωνούσε συνέχεια σε ακατάλληλες ώρες αδιαφορώντας για την ιδιωτική μου ζωή», ανέφερε.

Παρότι η παθούσα προσέφυγε τα τελευταία χρόνια στη Δικαιοσύνη με αίτηση ασφαλιστικών μέτρων για να μην την πλησιάζει, η «θαυμάστρια» έδειξε να μην πτοείται και με κάποια διαστήματα παύσης συνέχισε να γίνεται «σκιά» της. «Αισθάνομαι φόβο. Είναι ένας άνθρωπος που δεν δέχεται το «όχι». Δεν ξέρω τι θα βάλει στο κεφάλι της την επόμενη φορά και πού μπορεί να φτάσει» είπε.

Στη απολογία της η 55χρονη ομολόγησε την πράξη της, ενώ επικαλέστηκε ψυχιατρικά προβλήματα, τα οποία επιβεβαίωσε ο γιατρός της- εξεταζόμενος ως μάρτυρας. «Το ραδιόφωνο ήταν η μόνη μου συντροφιά. Είμαι χαλί να με πατήσουν, μόνο το καλό θέλω. Πράγματι της έστελνα δώρα, όπως έστελνα και σε άλλους ανθρώπους», απολογήθηκε, μεταξύ άλλων.

Πηγή: Αθηναϊκό/ Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων

