Αρτέμιδα: Αναστάτωση από σπείρα διαρρηκτών με το λευκό βαν

Ανησυχία έχει προκαλέσει τις τελευταίες ημέρες στην Αρτέμιδα η παρουσία ενός ύποπτου οχήματος, καθώς κάτοικοι της περιοχής καταγγέλλουν ότι ένα βαν κινείται επανειλημμένα σε γειτονιές, παρακολουθεί σπίτια και καταστήματα και φέρεται να εμπλέκεται σε περιστατικά διαρρήξεων.

Σύμφωνα με πληροφορίες της ΕΡΤ, πρόκειται για λευκό βαν, το οποίο φέρει σπασμένο τζάμι στο πίσω μέρος, ενώ η πινακίδα κυκλοφορίας έχει αφαιρεθεί από τη συνήθη θέση της και έχει τοποθετηθεί στο ταμπλό, με τρόπο που να μην είναι ευδιάκριτη στους διερχόμενους.

Μητέρα που ήρθε αντιμέτωπη με τους επιβαίνοντες του οχήματος, ενώ βρισκόταν μαζί με το παιδί της, περιέγραψε στην ΕΡΤ και τη Σοφία Ορφανού τη στιγμή της συνάντησης. Όπως ανέφερε, το βαν βρέθηκε πολύ κοντά στο σπίτι της την ώρα που περνούσε με το αυτοκίνητό της, γεγονός που της κίνησε την προσοχή, καθώς δεν υπήρχε πινακίδα στο πίσω μέρος και ο αριθμός δεν φαινόταν στο παρμπρίζ. «Πάγωσα για λίγο, τους κοίταξα και είδα ότι μέσα βρίσκονταν τρία άτομα. Ανταλλάξαμε βλέμματα και απομακρύνθηκα», σημείωσε, προσθέτοντας πως όταν επικοινώνησε με τις Αρχές, ενημερώθηκε ότι το συγκεκριμένο όχημα ήταν ήδη γνωστό στην αστυνομία.

Κάτοικοι της περιοχής αναφέρουν ότι έχουν δει το λευκό βαν να κινείται σε διάφορα σημεία της Αρτέμιδας, μεταξύ άλλων στη συμβολή των οδών Εθνικής Αντιστάσεως και Παπανδρέου, Δημοκρατίας και Χρυσοβαλάντου, καθώς και Αγίας Ειρήνης και Χρυσοβαλάντου.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, για την υπόθεση έχουν κατατεθεί επίσημες καταγγελίες στην ΕΛ.ΑΣ., όχι μόνο στην Αρτέμιδα, αλλά και στη Ραφήνα και σε γειτονικές περιοχές. Οι αστυνομικές Αρχές πραγματοποιούν έρευνες με στόχο τον εντοπισμό των δραστών και του ύποπτου οχήματος.