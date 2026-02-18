Βιολάντα: «Ψάχνουμε να δούμε τι είναι... σωστό» - Σοβαρές παραλείψεις και στο τρίτο εργοστάσιο

Snapshot Σοβαρές παραλείψεις στην πυρασφάλεια εντοπίστη στα τρία εργοστάσια της «Βιολάντα», το τρίτο εργοστάσιο στη Λάρισα να κινδυνεύει με ανάκληση λειτουργίας λόγω κρυφής αποθήκης χωρίς μέτρα πυρασφάλειας.

Το δεύτερο εργοστάσιο στα Τρίκαλα διέκοψε τη λειτουργία του εξαιτίας έλλειψης ισχύοντος πιστοποιητικού ελέγχου δεξαμενών και μελέτης πυροπροστασίας.

Παράνομες εκσκαφές κοντά σε δεξαμενές και σωλήνες στο δεύτερο εργοστάσιο προκάλεσαν εισαγγελική παρέμβαση και έκτακτους ελέγχους από την Πυροσβεστική. Snapshot powered by AI

«Ψάχνουμε πλέον να βρούμε τι είναι σωστό και όχι τι είναι λάθος στις τρεις εγκαταστάσεις της βιομηχανίας μπισκότων», αναφέρουν χαρακτηριστικά τα αρμόδια στελέχη του Πυροσβεστικού Σώματος, που συνεχώς εντοπίζουν επικίνδυνες παραλείψεις και αμέλειες για την ασφάλεια εργαζομένων και εγκαταστάσεων της «Βιολάντα».

Και το τρίτο εργοστάσιο της βιομηχανίας στη Λάρισα οδεύει προς ανάκληση λειτουργίας. Μπορεί να λειτουργεί με ρεύμα και όχι με δεξαμενές αερίου, αλλά και σε αυτό στην αρχειοθετημένη μελέτη πυρασφάλειας δεν αναφέρεται μια κρυφή αποθήκη 300-400 τετραγωνικών μέτρων, ενώ από μία αρχική έρευνα η συγκεκριμένη αποθήκη δεν φαίνεται και στα πολεοδομικά σχέδια. Σε αυτήν την αποθήκη δεν φαίνεται να υπάρχει κανένα απαιτούμενο, σύμφωνα με τη σχετική νομοθεσία, μέτρο πυρασφάλειας.

Στο δεύτερο εργοστάσιο των Τρικάλων διακόπηκε η λειτουργία του από την Περιφέρεια Θεσσαλίας καθώς κρίθηκε ότι προκαλείται άμεσος κίνδυνος για την ασφάλεια των εγκαταστάσεων και των εργαζομένων λόγω μη ύπαρξης πιστοποιητικού ελέγχου δεξαμενών σε ισχύ και μη ύπαρξης πιστοποιητικού πυροπροστασίας ή αποδεικτικού αρχειοθέτησης μελέτης πυροπροστασίας.

Συγκεκριμένα υπάρχει μελέτη πυρασφάλειας για τα αρχικά 1.500 τ.μ. της εγκατάστασης, όχι όμως για τα επιπλέον 1.500 τ.μ. της επέκτασης, ενώ δεν έχει αρχειοθετηθεί η μελέτη πυρασφάλειας. Επιπλέον στη μελέτη πυρασφάλειας φαίνεται ότι υπάρχουν δύο δεξαμενές αερίου, αλλά στην επιχείρηση λειτουργούν τέσσερις.

Την Κυριακή εντοπίστηκαν σκαπτικά μηχανήματα να προβαίνουν σε «κρυφές» εκσκαφές, δίπλα από δεξαμενές και σωλήνες στις εγκαταστάσεις, του δεύτερου εργοστασίου στο 12ο της Ε.Ο. Τρικάλων -Λάρισας. Αυτές οι εκσκαφές προκάλεσαν την παρέμβαση της εισαγγελέως, καθώς όπως διαπιστώθηκε δεν είχαν ζητηθεί από κάποια δημόσια υπηρεσία, ούτε υπήρχε ενημέρωση των Αρχών. Η Πυροσβεστική πραγματοποίησε έκτακτο έλεγχο στον χώρο, φωτογραφίζοντας τις σκαμμένες εκτάσεις, ενώ αντίστοιχος έλεγχος έγινε και στο τρίτο εργοστάσιο στη Λάρισα.

Τα αρμόδια στελέχη της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού, μετά από αυτές τις παράξενες εργασίες, εξετάζουν πλέον αν και σε αυτό το εργοστάσιο υπήρχαν πρόχειρες σωληνώσεις χωρίς προδιαγραφές ασφαλείας, απουσία αισθητήρων διαρροής και άλλα κενά στην πυρασφάλεια, σαν αυτά του πρώτου εργοστασίου στο οποίο σημειώθηκε η φονική έκρηξη.

Έγγραφα ντοκουμέντα αποκαλύπτουν ότι για σχεδόν ένα έτος, οι δεξαμενές του εργοστασίου που σημειώθηκε η φονική έκρηξη, παρέμεναν χωρίς πιστοποίηση! Σύμφωνα με το πιστοποιητικό περιοδικού ελέγχου που υπογράφηκε από αρμόδια εταιρία με έδρα τα Βριλήσσια τον Σεπτέμβριο του 2024, η προηγούμενη πιστοποίηση είχε λήξει από τις 25 Νοεμβρίου του 2023, χωρίς να υπάρξει επανέλεγχος.

Μάλιστα σύμφωνα με τα έγγραφα που έχουν κατασχεθεί από την ΔΑΕΕ στο πλαίσιο της έρευνας, υπήρξε πιστοποίηση για συνολικά πέντε δεξαμενές προπανίου, τις δύο από τις οποίες ξεκίνησε η διαρροή, δύο «κρυφές» που δεν υπήρχαν στα σχέδια του εργοστασίου, αλλά και για μια ακόμα δεξαμενή-«φάντασμα» που δεν έχει εντοπιστεί από την Πυροσβεστική. Η συγκεκριμένη εταιρία δεν είχε δώσει πιστοποίηση για τις σωληνώσεις παροχής καθώς δεν της είχε ζητηθεί, ενδεχομένως γιατί η επιχείρηση γνώριζε την πρόχειρη τοποθέτηση χωρίς τις απαραίτητες προδιαγραφές ασφαλείας, ενώ να σημειωθεί ότι οι εταιρίες μπορούν να πιστοποιήσουν δεξαμενές ακόμα και αν δεν υπάρχουν στα σχέδια των εγκαταστάσεων.

Προθεσμία πήρε ο ιδιοκτήτης

Εν τω μεταξύ ενώπιον του ανακριτή Τρικάλων βρέθηκε χθες ο ιδιοκτήτης της μπισκοτοβιομηχανίας «Βιολάντα», ο οποίος είχε συλληφθεί εκ νέου το Σάββατο με αναβαθμισμένη σε βάρος του κατηγορία. Ο ιδιοκτήτης της επιχείρησης ζήτησε και έλαβε προθεσμία για να απολογηθεί σήμερα στη μία το μεσημέρι.

Πηγή: Εφημερίδα «Ελεύθερος Τύπος»

Διαβάστε επίσης