Βιολάντα: «Ψάχνουμε να δούμε τι είναι... σωστό» - Σοβαρές παραλείψεις και στο τρίτο εργοστάσιο

Συνεχίζονται οι αποκαλύψεις για τα εργοστάσια της εταιρείας μπισκότων

Επιμέλεια - Δημήτρης Δρίζος

Βιολάντα: «Ψάχνουμε να δούμε τι είναι... σωστό» - Σοβαρές παραλείψεις και στο τρίτο εργοστάσιο
ΟΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟΥ ΜΠΙΣΚΟΤΩΝ "ΒΙΟΛΑΝΤΑ" ΣΤΑ ΤΡΙΚΑΛΑ -ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ ΑΡΧΕΙΟΥ (ΔΗΜΗΤΡΑ ΚΟΥΤΡΑ/EUROKINISSI)
Eurokinissi
ΕΛΛΑΔΑ
3'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Snapshot
  • Σοβαρές παραλείψεις στην πυρασφάλεια εντοπίστη στα τρία εργοστάσια της «Βιολάντα», το τρίτο εργοστάσιο στη Λάρισα να κινδυνεύει με ανάκληση λειτουργίας λόγω κρυφής αποθήκης χωρίς μέτρα πυρασφάλειας.
  • Το δεύτερο εργοστάσιο στα Τρίκαλα διέκοψε τη λειτουργία του εξαιτίας έλλειψης ισχύοντος πιστοποιητικού ελέγχου δεξαμενών και μελέτης πυροπροστασίας.
  • Παράνομες εκσκαφές κοντά σε δεξαμενές και σωλήνες στο δεύτερο εργοστάσιο προκάλεσαν εισαγγελική παρέμβαση και έκτακτους ελέγχους από την Πυροσβεστική.
Snapshot powered by AI

«Ψάχνουμε πλέον να βρούμε τι είναι σωστό και όχι τι είναι λάθος στις τρεις εγκαταστάσεις της βιομηχανίας μπισκότων», αναφέρουν χαρακτηριστικά τα αρμόδια στελέχη του Πυροσβεστικού Σώματος, που συνεχώς εντοπίζουν επικίνδυνες παραλείψεις και αμέλειες για την ασφάλεια εργαζομένων και εγκαταστάσεων της «Βιολάντα».

Και το τρίτο εργοστάσιο της βιομηχανίας στη Λάρισα οδεύει προς ανάκληση λειτουργίας. Μπορεί να λειτουργεί με ρεύμα και όχι με δεξαμενές αερίου, αλλά και σε αυτό στην αρχειοθετημένη μελέτη πυρασφάλειας δεν αναφέρεται μια κρυφή αποθήκη 300-400 τετραγωνικών μέτρων, ενώ από μία αρχική έρευνα η συγκεκριμένη αποθήκη δεν φαίνεται και στα πολεοδομικά σχέδια. Σε αυτήν την αποθήκη δεν φαίνεται να υπάρχει κανένα απαιτούμενο, σύμφωνα με τη σχετική νομοθεσία, μέτρο πυρασφάλειας.

Στο δεύτερο εργοστάσιο των Τρικάλων διακόπηκε η λειτουργία του από την Περιφέρεια Θεσσαλίας καθώς κρίθηκε ότι προκαλείται άμεσος κίνδυνος για την ασφάλεια των εγκαταστάσεων και των εργαζομένων λόγω μη ύπαρξης πιστοποιητικού ελέγχου δεξαμενών σε ισχύ και μη ύπαρξης πιστοποιητικού πυροπροστασίας ή αποδεικτικού αρχειοθέτησης μελέτης πυροπροστασίας.

Συγκεκριμένα υπάρχει μελέτη πυρασφάλειας για τα αρχικά 1.500 τ.μ. της εγκατάστασης, όχι όμως για τα επιπλέον 1.500 τ.μ. της επέκτασης, ενώ δεν έχει αρχειοθετηθεί η μελέτη πυρασφάλειας. Επιπλέον στη μελέτη πυρασφάλειας φαίνεται ότι υπάρχουν δύο δεξαμενές αερίου, αλλά στην επιχείρηση λειτουργούν τέσσερις.

Την Κυριακή εντοπίστηκαν σκαπτικά μηχανήματα να προβαίνουν σε «κρυφές» εκσκαφές, δίπλα από δεξαμενές και σωλήνες στις εγκαταστάσεις, του δεύτερου εργοστασίου στο 12ο της Ε.Ο. Τρικάλων -Λάρισας. Αυτές οι εκσκαφές προκάλεσαν την παρέμβαση της εισαγγελέως, καθώς όπως διαπιστώθηκε δεν είχαν ζητηθεί από κάποια δημόσια υπηρεσία, ούτε υπήρχε ενημέρωση των Αρχών. Η Πυροσβεστική πραγματοποίησε έκτακτο έλεγχο στον χώρο, φωτογραφίζοντας τις σκαμμένες εκτάσεις, ενώ αντίστοιχος έλεγχος έγινε και στο τρίτο εργοστάσιο στη Λάρισα.

Τα αρμόδια στελέχη της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού, μετά από αυτές τις παράξενες εργασίες, εξετάζουν πλέον αν και σε αυτό το εργοστάσιο υπήρχαν πρόχειρες σωληνώσεις χωρίς προδιαγραφές ασφαλείας, απουσία αισθητήρων διαρροής και άλλα κενά στην πυρασφάλεια, σαν αυτά του πρώτου εργοστασίου στο οποίο σημειώθηκε η φονική έκρηξη.

Έγγραφα ντοκουμέντα αποκαλύπτουν ότι για σχεδόν ένα έτος, οι δεξαμενές του εργοστασίου που σημειώθηκε η φονική έκρηξη, παρέμεναν χωρίς πιστοποίηση! Σύμφωνα με το πιστοποιητικό περιοδικού ελέγχου που υπογράφηκε από αρμόδια εταιρία με έδρα τα Βριλήσσια τον Σεπτέμβριο του 2024, η προηγούμενη πιστοποίηση είχε λήξει από τις 25 Νοεμβρίου του 2023, χωρίς να υπάρξει επανέλεγχος.

Μάλιστα σύμφωνα με τα έγγραφα που έχουν κατασχεθεί από την ΔΑΕΕ στο πλαίσιο της έρευνας, υπήρξε πιστοποίηση για συνολικά πέντε δεξαμενές προπανίου, τις δύο από τις οποίες ξεκίνησε η διαρροή, δύο «κρυφές» που δεν υπήρχαν στα σχέδια του εργοστασίου, αλλά και για μια ακόμα δεξαμενή-«φάντασμα» που δεν έχει εντοπιστεί από την Πυροσβεστική. Η συγκεκριμένη εταιρία δεν είχε δώσει πιστοποίηση για τις σωληνώσεις παροχής καθώς δεν της είχε ζητηθεί, ενδεχομένως γιατί η επιχείρηση γνώριζε την πρόχειρη τοποθέτηση χωρίς τις απαραίτητες προδιαγραφές ασφαλείας, ενώ να σημειωθεί ότι οι εταιρίες μπορούν να πιστοποιήσουν δεξαμενές ακόμα και αν δεν υπάρχουν στα σχέδια των εγκαταστάσεων.

Προθεσμία πήρε ο ιδιοκτήτης

Εν τω μεταξύ ενώπιον του ανακριτή Τρικάλων βρέθηκε χθες ο ιδιοκτήτης της μπισκοτοβιομηχανίας «Βιολάντα», ο οποίος είχε συλληφθεί εκ νέου το Σάββατο με αναβαθμισμένη σε βάρος του κατηγορία. Ο ιδιοκτήτης της επιχείρησης ζήτησε και έλαβε προθεσμία για να απολογηθεί σήμερα στη μία το μεσημέρι.

Πηγή: Εφημερίδα «Ελεύθερος Τύπος»

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
08:56ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ελληνο-ινδικές σχέσεις: Πώς η Ελλάδα «ξεκλειδώνει» την μεγαλύτερη αγορά στον κόσμο

08:55ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Νέο κύμα κακοκαιρίας από την Παρασκευή - Η πρόγνωση Καλλιάνου για την Καθαρά Δευτέρα

08:52ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

«Γυαλίζει το μάτι τους» - Τα πρωτοσέλιδα των αθλητικών εφημερίδων

08:47ΕΛΛΑΔΑ

Κακοκαιρία στη Θεσσαλονίκη: Ο Θερμαϊκός βγήκε στη στεριά - Πτώσεις δένδρων λόγω των ισχυρών ανέμων

08:43ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στη Σκιάθο: Νεκρή 38χρονη από εγκεφαλικό - Είχε γεννήσει πριν 20 ημέρες

08:39ΚΟΣΜΟΣ

Συναγερμός για τον ιό Chikungunya: «Έρχεται» στην Ευρώπη λόγω κλιματικής αλλαγής - Πώς απειλεί την Ελλάδα

08:38ΕΛΛΑΔΑ

Δομοκός: «Του έστησαν παγίδα, ήταν συμβόλαιο θανάτου» λέει μητέρα του δολοφονημένου ισοβίτη

08:30ΕΛΛΑΔΑ

Αστυπάλαια: Ψαράς πάλεψε με τα κύματα και τα 10 μποφόρ για να σώσει το καΐκι του

08:27ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

3 νέες λειτουργίες του Instagram που πρέπει να γνωρίζεις!

08:21ΚΟΣΜΟΣ

Οι ΗΠΑ αποκάλυψαν νέες λεπτομέρειες για τη φερόμενη πυρηνική δοκιμή της Κίνας το 2020

08:14ΚΟΣΜΟΣ

Έρχονται νέες αποκαλύψεις στο σκάνδαλο Έπσταϊν: Ανακτήθηκε το κρυφό αρχείο πτήσεών του

08:00ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Κύμα συμπαράστασης στον Βινίσιους που έπεσε θύμα ρατσιστικής συμπεριφοράς από παίκτη της Μπενφίκα

07:58ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Η Toyota ποντάρει στα υβριδικά

07:57ΕΛΛΑΔΑ

Βιολάντα: «Ψάχνουμε να δούμε τι είναι... σωστό» - Σοβαρές παραλείψεις και στο τρίτο εργοστάσιο

07:53ΚΟΣΜΟΣ

ΟΗΕ για Αρχεία Έπσταϊν: Οι καταγγελίες μπορεί να ισοδυναμούν με «εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας»

07:43ΕΛΛΑΔΑ

Κίνηση τώρα: Στο «κόκκινο» ο Κηφισός - Αδιάβατη η περιφερειακή στο Σχιστό

07:42ΕΛΛΑΔΑ

Διακοπές ρεύματος την Τετάρτη (18/2) στην Αττική - Δείτε τις περιοχές

07:41ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Νέα αστυνομική επιχείρηση στο ΑΠΘ με 48 προσαγωγές - 38 συλλήψεις

07:39ΕΛΛΑΔΑ

10 χρόνια από τον χαμό του Παντελίδη: Η ζωή, η δόξα, το δυστύχημα και η κληρονομιά που δεν σβήνει

07:34ΚΟΣΜΟΣ

ΗΠΑ: 10 σκιέρ αγνοούνται μετά από γιγαντιαία χιονοστιβάδα κοντά στη λίμνη Τάχο

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
06:32ΚΟΣΜΟΣ

Πώς ένας πράκτορας του dark web έσωσε ένα 12χρονο κορίτσι από χρόνια κακοποίησης, με μόλις ένα στοιχείο από τον τοίχο του υπνοδωματίου της

08:00ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Κύμα συμπαράστασης στον Βινίσιους που έπεσε θύμα ρατσιστικής συμπεριφοράς από παίκτη της Μπενφίκα

06:00ΕΛΛΑΔΑ

Καισαριανή: Ποιος είναι ο Βέλγος συλλέκτης που έχει τις φωτογραφίες των 200 - Έχει πουλήσει πάνω από 47.000 αντικείμενα του Τρίτου Ράιχ

08:43ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στη Σκιάθο: Νεκρή 38χρονη από εγκεφαλικό - Είχε γεννήσει πριν 20 ημέρες

23:50ΕΛΛΑΔΑ

«Στεκόμαστε με σεβασμό στους ανθρώπους που επλήγησαν, γνωρίζουμε τον κύριο Κώστα...» - Ανακοίνωση στήριξης Τζιωρτζιώτη από 256 υπαλλήλους της Βιολάντα

05:46ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Περιορίζεται σταδιακά η κακοκαιρία – Η πρώτη εκτίμηση για το τριήμερο της Καθαράς Δευτέρας

07:39ΕΛΛΑΔΑ

10 χρόνια από τον χαμό του Παντελίδη: Η ζωή, η δόξα, το δυστύχημα και η κληρονομιά που δεν σβήνει

00:58ΕΘΝΙΚΑ

ΗΠΑ: Ο πρέσβης Αντώνης Αλεξανδρίδης επέδωσε τα διαπιστευτήριά του στον Ντόναλντ Τραμπ

07:07ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Προειδοποίηση Ιταλών μετεωρολόγων για τις επόμενες ώρες για την Ελλάδα - Προσοχή το μεσημέρι

08:14ΚΟΣΜΟΣ

Έρχονται νέες αποκαλύψεις στο σκάνδαλο Έπσταϊν: Ανακτήθηκε το κρυφό αρχείο πτήσεών του

05:32ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 18 Φεβρουαρίου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

06:40LIFESTYLE

Eurovision: Οι κορυφαίες συμμετοχές της Ελλάδας που τρέλαναν τους Eurofans και μπήκαν τριάδα

08:30ΕΛΛΑΔΑ

Αστυπάλαια: Ψαράς πάλεψε με τα κύματα και τα 10 μποφόρ για να σώσει το καΐκι του

14:35ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ

Νόμος Κατσέλη: Γιατί είναι λάθος ο όρος «αναδρομικότητα» στην απόφαση του Αρείου Πάγου – Ο δικηγόρος Λυρίτσης εξηγεί

06:12ΕΛΛΑΔΑ

Συμμορίες «ξαφρίζουν» επιβάτες στα Μέσα Μεταφοράς – Αστυνομικοί προσποιούνται τους επιβάτες

08:39ΚΟΣΜΟΣ

Συναγερμός για τον ιό Chikungunya: «Έρχεται» στην Ευρώπη λόγω κλιματικής αλλαγής - Πώς απειλεί την Ελλάδα

07:57ΕΛΛΑΔΑ

Βιολάντα: «Ψάχνουμε να δούμε τι είναι... σωστό» - Σοβαρές παραλείψεις και στο τρίτο εργοστάσιο

15:44ΚΟΣΜΟΣ

Ραγίζει καρδιές το μωρό μαϊμουδάκι - Το εγκατέλειψε η μητέρα του και έχει συντροφιά ένα λούτρινο

06:08ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Πώς διαβάζουν στην κυβέρνηση τις δημοσκοπήσεις και γιατί πιστεύουν ότι η ΝΔ μπορεί να είναι αυτοδύναμη

06:44ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Ολυμπιακός - Λεβερκούζεν: Το πρώτο βήμα σε μία απαιτητική αποστολή στο Champions League

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ