Οι ΗΠΑ αποκάλυψαν νέες λεπτομέρειες για τη φερόμενη πυρηνική δοκιμή της Κίνας το 2020

Θεατές κυματίζουν κινεζικές σημαίες καθώς στρατιωτικά οχήματα που μεταφέρουν βαλλιστικούς πυραύλους DF-41 κινούνται κατά τη διάρκεια παρέλασης για τον εορτασμό της 70ής επετείου από την ίδρυση της Κίνας

Ανώτερος Αμερικανός αξιωματούχος αποκάλυψε χθες νέες λεπτομέρειες μιας υπόγειας πυρηνικής δοκιμής που φέρεται να διεξήγαγε η Κίνα τον Ιούνιο του 2020. Ο αναπληρωτής υπουργός Εξωτερικών Κρίστοφερ Γιόου δήλωσε σε εκδήλωση στο think tank του Ινστιτούτου Χάντσον στην Ουάσινγκτον ότι ένας απομακρυσμένος σεισμικός σταθμός στο Καζακστάν μέτρησε «έκρηξη» μεγέθους 2,75 Ρίχτερ που εντοπίστηκε 720 χιλιόμετρα μακριά στα πεδία δοκιμών Λοπ Νορ στη δυτική Κίνα στις 22 Ιουνίου 2020.

«Έχω εξετάσει πρόσθετα δεδομένα από τότε. Υπάρχει πολύ μικρή πιθανότητα, θα έλεγα, ότι είναι οτιδήποτε άλλο εκτός από μια έκρηξη, μια μεμονωμένη έκρηξη», δήλωσε, προσθέτοντας ότι τα δεδομένα δεν συνάδουν με τις εκρήξεις σε ορυχεία. «Επίσης, δεν είναι καθόλου συμβατά με σεισμό», δήλωσε ο Γιόου, πρώην αναλυτής πληροφοριών και αξιωματούχος άμυνας, ο οποίος κατέχει διδακτορικό στην πυρηνική μηχανική. «Είναι... αυτό που θα περίμενε κανείς από μια πυρηνική δοκιμή».

Ο Οργανισμός της Συνθήκης για την Πλήρη Απαγόρευση των Πυρηνικών Δοκιμών (CTBTO), ο οποίος είναι επιφορτισμένος με την ανίχνευση εκρήξεων πυρηνικών δοκιμών, δήλωσε ότι δεν υπήρχαν επαρκή δεδομένα για να επιβεβαιώσουν με σιγουριά τον ισχυρισμό του Γιό. Εκπρόσωπος της κινεζικής πρεσβείας στην Ουάσινγκτον δήλωσε ότι ο ισχυρισμός για τη διεξαγωγή πυρηνικής δοκιμής από την Κίνα ήταν «εντελώς αβάσιμος» και μια προσπάθεια «να κατασκευαστούν δικαιολογίες για την επανέναρξη» των πυρηνικών δοκιμών των ΗΠΑ.

«Πρόκειται για πολιτική χειραγώγηση που αποσκοπεί στην επιδίωξη πυρηνικής ηγεμονίας και στην αποφυγή των δικών της ευθυνών για τον πυρηνικό αφοπλισμό», δήλωσε ο εκπρόσωπος της κινεζικής πρεσβείας, Λιού Πενγκιού, σε μια δήλωση που εστάλη μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. «Η Κίνα προτρέπει τις ΗΠΑ να επιβεβαιώσουν τη δέσμευση των πέντε κρατών που διαθέτουν πυρηνικά όπλα για την αποχή από πυρηνικές δοκιμές, να τηρήσουν την παγκόσμια συναίνεση κατά των πυρηνικών δοκιμών και να λάβουν συγκεκριμένα μέτρα για την προστασία του διεθνούς καθεστώτος πυρηνικού αφοπλισμού και μη διάδοσης», πρόσθεσε ο Λιού.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, πιέζει την Κίνα να συμμετάσχει με τις ΗΠΑ και τη Ρωσία στη διαπραγμάτευση μιας συμφωνίας αντικατάστασης της New START, της τελευταίας συμφωνίας περιορισμού των στρατηγικών πυρηνικών όπλων μεταξύ ΗΠΑ και Ρωσίας, η οποία έληξε στις 5 Φεβρουαρίου. Η λήξη της συνθήκης έχει τροφοδοτήσει ανησυχίες ότι ο κόσμος βρίσκεται στα πρόθυρα μιας επιταχυνόμενης κούρσας πυρηνικών εξοπλισμών.

Η Κίνα αρνείται τις πυρηνικές δοκιμές

Η Κίνα, η οποία έχει υπογράψει αλλά δεν έχει επικυρώσει τη διεθνή συνθήκη του 1996 που απαγορεύει τις πυρηνικές δοκιμές, αρνήθηκε ότι προκάλεσε υπόγεια πυρηνική δοκιμή, αφού οι ΗΠΑ διατύπωσαν για πρώτη φορά τον ισχυρισμό σε διεθνές συνέδριο νωρίτερα αυτόν τον μήνα. Η τελευταία επίσημη υπόγεια δοκιμή της Κίνας πραγματοποιήθηκε το 1996.

Ο σεισμικός σταθμός PS23 στο Καζακστάν αποτελεί μέρος ενός παγκόσμιου συστήματος παρακολούθησης που λειτουργεί από τον Οργανισμό Συνθήκης για την Πλήρη Απαγόρευση των Δοκιμών (CTBTO). Ο εκτελεστικός γραμματέας του οργανισμού, Ρόμπερτ Φλόιντ, δήλωσε σε ανακοίνωσή του ότι ο σταθμός PS23 κατέγραψε «δύο πολύ μικρά σεισμικά γεγονότα» σε απόσταση 12 δευτερολέπτων μεταξύ τους στις 22 Ιουνίου 2020. Το σύστημα παρακολούθησης του CTBTO μπορεί να ανιχνεύσει «γεγονότα» που συνάδουν με εκρήξεις πυρηνικών δοκιμών με αποδόσεις 551 τόνων TNT ή μεγαλύτερης, είπε.

«Αυτά τα δύο γεγονότα ήταν πολύ κάτω από αυτό το επίπεδο. Ως αποτέλεσμα, μόνο με αυτά τα δεδομένα, δεν είναι δυνατόν να εκτιμηθεί η αιτία αυτών των γεγονότων με σιγουριά», δήλωσε ο Φλόιντ. Ο Γιου δήλωσε ότι η Κίνα προσπάθησε να αποκρύψει τη δοκιμή χρησιμοποιώντας μια μέθοδο γνωστή ως αποσύνδεση, κατά την οποία η συσκευή πυροδοτείται μέσα σε έναν μεγάλο υπόγειο θάλαμο για να μειωθεί το μέγεθος των κρουστικών κυμάτων που στέλνει μέσω του περιβάλλοντος βράχου.

Όπως και η Κίνα, οι ΗΠΑ έχουν υπογράψει αλλά δεν έχουν επικυρώσει την απαγόρευση των δοκιμών. Σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο, και οι δύο χώρες υποχρεούνται να τηρούν τη συμφωνία. Οι ΗΠΑ διεξήγαγαν την τελευταία υπόγεια πυρηνική δοκιμή τους το 1992 και βασίζονται σε ένα πρόγραμμα πολλών δισεκατομμυρίων δολαρίων που χρησιμοποιεί προηγμένα εργαλεία και προσομοιώσεις υπερυπολογιστών για να διασφαλίσουν ότι οι πυρηνικές κεφαλές τους λειτουργούν σωστά.

Η Κίνα απέρριψε την έκκληση του Τραμπ να διαπραγματευτεί μια τριμερή συνθήκη που θα αντικαταστήσει τη Νew START, υποστηρίζοντας ότι το στρατηγικό πυρηνικό της οπλοστάσιο επισκιάζεται από εκείνο της Ουάσινγκτον και της Μόσχας, των μεγαλύτερων πυρηνικών δυνάμεων στον κόσμο. Το Πεντάγωνο λέει ότι η Κίνα διαθέτει πλέον περισσότερες από 600 λειτουργικές κεφαλές και διεξάγει μια σημαντική επέκταση της στρατηγικής πυρηνικής του δύναμης. Προβλέπει ότι η Κίνα θα αναπτύξει περισσότερες από 1.000 κεφαλές έως το 2030.

