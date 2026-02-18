Αθλητικές μεταδόσεις: Πού θα δείτε Ολυμπιακός-Λεβερκούζεν και Παναθηναϊκός-ΠΑΟΚ
Δείτε το πρόγραμμα με τις αθλητικές μεταδόσεις της Τετάρτης (18/02).
Έντονο ενδιαφέρον παρουσιάζει το τηλεοπτικό μενού της ημέρας, με Champions League και Final 8 του Κυπέλλου Ελλάδας στο Ηράκλειο. Στις 17:00 ο Ηρακλής θα αντιμετωπίσει τη Μύκονο και στις 20:00 ο Παναθηναϊκός AKTOR τον ΠΑΟΚ, με τις δύο αναμετρήσεις των προημιτελικών να μεταδίδονται από την ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ.
Λίγες ώρες αργότερα, στις 22:00 ο Ολυμπιακός υποδέχεται την Μπάγερ Λεβερκούζεν, στον πρώτο αγώνα play offs στο Champions League. Το ματς θα καλυφθεί από το MEGA αλλά και τα κανάλια της Cosmote TV, απ’ όπου θα μεταδοθούν και οι υπόλοιπες «μάχες» στην κορυφαία «σκηνή» του ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου.
Συνοπτικά, οι αθλητικές μεταδόσεις:
ΩΡΑ
ΚΑΝΑΛΙ
ΑΓΩΝΑΣ
ΑΘΛΗΜΑ / ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ
12:30
COSMOTE SPORT 6 HD
Μάρτον Φούκσοβιτς - Κάρεν Κατσάνοφ
ATP 500 2026
14:30
COSMOTE SPORT 6 HD
Ντανιίλ Μεντβέντεφ - Στέφανος Τσιτσιπάς
ATP 500 2026
17:00
Novasports 6HD
WTA 1000 2026
Ντουμπάι, 4η Μέρα
17:00
ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ
Ηρακλής - ΑΟ Μυκόνου Betsson
Κύπελλο Ελλάδας Ανδρών
18:30
COSMOTE SPORT 6 HD
Αλεξέι Πόπιριν - Γιανίκ Σίνερ
ATP 500 2026
19:00
Novasports 6HD
WTA 1000 2026
Ντουμπάι, 4η Μέρα
19:00
COSMOTE SPORT 9 HD
Λβι Πράγας - Λας Πάλμας
CEV Champions League 2026
19:00
COSMOTE SPORT 7 HD
Μπρέσια – Ούντινε
Lega Basket Coppa Italia 2026
19:00
COSMOTE SPORT 1 HD
UEFA Champions League Show 2025-26
Εκπομπή
19:45
COSMOTE SPORT 3 HD
Καραμπάγκ – Νιούκαστλ
UEFA Champions League 2025-26
20:00
ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ
Παναθηναϊκός AKTOR – ΠΑΟΚ
allwyn Final 8 Κυπέλλου Ελλάδας
20:30
COSMOTE SPORT 6 HD
ATP 500 2026
Ντόχα
21:00
Novasports Prime
Λεβάντε – Βιγιαρεάλ
La Liga EA Sports 2025/26
21:00
COSMOTE SPORT 2 HD
UEFA Champions League Show 2025-26
Pregame
21:30
COSMOTE SPORT 8 HD
ATP 500 2026
Ρίο ντε Τζανέιρο
21:30
COSMOTE SPORT 4 HD
Pick n Roll
Εκπομπή
21:45
COSMOTE SPORT 9 HD
Μίλαν – Κόμο
Serie A 2025-26
21:45
COSMOTE SPORT 7 HD
Αρμάνι Μιλάνο – Τριέστε
Lega Basket Coppa Italia 2026
21:50
COSMOTE SPORT 1 HD
UEFA Champions League 2025-26 Λεπτό προς Λεπτό
Εκπομπή
22:00
Novasports Premier League
Γουλβς – Άρσεναλ
Premier League 2025/26
22:00
COSMOTE SPORT 5 HD
Κλαμπ Μπριζ - Ατλέτικο Μαδρίτης
UEFA Champions League 2025-26
22:00
COSMOTE SPORT 2 HD, MEGA
Ολυμπιακός – Λεβερκούζεν
UEFA Champions League
22:00
COSMOTE SPORT 3 HD
Μπόντο Γκλιμτ – Ίντερ
UEFA Champions League 2025-26
00:05
COSMOTE SPORT 1 HD
UEFA Champions League Show 2025-26
Εκπομπή