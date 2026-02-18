Αθλητικές μεταδόσεις: Πού θα δείτε Ολυμπιακός-Λεβερκούζεν και Παναθηναϊκός-ΠΑΟΚ

Έντονο ενδιαφέρον παρουσιάζει το τηλεοπτικό μενού της ημέρας, με Champions League και Final 8 του Κυπέλλου Ελλάδας στο Ηράκλειο. Στις 17:00 ο Ηρακλής θα αντιμετωπίσει τη Μύκονο και στις 20:00 ο Παναθηναϊκός AKTOR τον ΠΑΟΚ, με τις δύο αναμετρήσεις των προημιτελικών να μεταδίδονται από την ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ.

Λίγες ώρες αργότερα, στις 22:00 ο Ολυμπιακός υποδέχεται την Μπάγερ Λεβερκούζεν, στον πρώτο αγώνα play offs στο Champions League. Το ματς θα καλυφθεί από το MEGA αλλά και τα κανάλια της Cosmote TV, απ’ όπου θα μεταδοθούν και οι υπόλοιπες «μάχες» στην κορυφαία «σκηνή» του ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου.

Συνοπτικά, οι αθλητικές μεταδόσεις:

ΩΡΑ ΚΑΝΑΛΙ ΑΓΩΝΑΣ ΑΘΛΗΜΑ / ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ 12:30 COSMOTE SPORT 6 HD Μάρτον Φούκσοβιτς - Κάρεν Κατσάνοφ ATP 500 2026 14:30 COSMOTE SPORT 6 HD Ντανιίλ Μεντβέντεφ - Στέφανος Τσιτσιπάς ATP 500 2026 17:00 Novasports 6HD WTA 1000 2026 Ντουμπάι, 4η Μέρα 17:00 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ Ηρακλής - ΑΟ Μυκόνου Betsson Κύπελλο Ελλάδας Ανδρών 18:30 COSMOTE SPORT 6 HD Αλεξέι Πόπιριν - Γιανίκ Σίνερ ATP 500 2026 19:00 Novasports 6HD WTA 1000 2026 Ντουμπάι, 4η Μέρα 19:00 COSMOTE SPORT 9 HD Λβι Πράγας - Λας Πάλμας CEV Champions League 2026 19:00 COSMOTE SPORT 7 HD Μπρέσια – Ούντινε Lega Basket Coppa Italia 2026 19:00 COSMOTE SPORT 1 HD UEFA Champions League Show 2025-26 Εκπομπή 19:45 COSMOTE SPORT 3 HD Καραμπάγκ – Νιούκαστλ UEFA Champions League 2025-26 20:00 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ Παναθηναϊκός AKTOR – ΠΑΟΚ allwyn Final 8 Κυπέλλου Ελλάδας 20:30 COSMOTE SPORT 6 HD ATP 500 2026 Ντόχα 21:00 Novasports Prime Λεβάντε – Βιγιαρεάλ La Liga EA Sports 2025/26 21:00 COSMOTE SPORT 2 HD UEFA Champions League Show 2025-26 Pregame 21:30 COSMOTE SPORT 8 HD ATP 500 2026 Ρίο ντε Τζανέιρο 21:30 COSMOTE SPORT 4 HD Pick n Roll Εκπομπή 21:45 COSMOTE SPORT 9 HD Μίλαν – Κόμο Serie A 2025-26 21:45 COSMOTE SPORT 7 HD Αρμάνι Μιλάνο – Τριέστε Lega Basket Coppa Italia 2026 21:50 COSMOTE SPORT 1 HD UEFA Champions League 2025-26 Λεπτό προς Λεπτό Εκπομπή 22:00 Novasports Premier League Γουλβς – Άρσεναλ Premier League 2025/26 22:00 COSMOTE SPORT 5 HD Κλαμπ Μπριζ - Ατλέτικο Μαδρίτης UEFA Champions League 2025-26 22:00 COSMOTE SPORT 2 HD, MEGA Ολυμπιακός – Λεβερκούζεν UEFA Champions League 22:00 COSMOTE SPORT 3 HD Μπόντο Γκλιμτ – Ίντερ UEFA Champions League 2025-26 00:05 COSMOTE SPORT 1 HD UEFA Champions League Show 2025-26 Εκπομπή

Διαβάστε επίσης