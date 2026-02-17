Καιρός: Προειδοποίηση Ιταλών μετεωρολόγων για τις επόμενες ώρες για την Ελλάδα - Προσοχή το μεσημέρι

Ιδιαίτερα έντονα αναμένονται τα φαινόμενα στη δυτική Ελλάδα, στην Πελοπόννησο, στην Κρήτη και στο ανατολικό Αιγαίο

Δημήτρης Δρίζος

Καιρός: Προειδοποίηση Ιταλών μετεωρολόγων για τις επόμενες ώρες για την Ελλάδα - Προσοχή το μεσημέρι
ΚΑΙΡΟΣ
3'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται ένα νέο, εξαιρετικά ισχυρό κύμα κακοκαιρίας, το οποίο αναμένεται να πλήξει σφοδρά τη χώρα μας τις επόμενες 24 έως 36 ώρες, καθώς ένας ακόμη βίαιος ατλαντικός κυκλώνας κινείται ανατολικά, επηρεάζοντας ολόκληρη την κεντρική και ανατολική Μεσόγειο.

Το βαρομετρικό χαμηλό χαρακτηρίζεται από τεράστια έκταση, καθώς τα καιρικά του φαινόμενα εκτείνονται από τις Βαλεαρίδες Νήσους στα δυτικά έως τη Ρωσία και τις ακτές του Εύξεινου Πόντου στα ανατολικά. Πρόκειται για ένα σύστημα που, αν και ταχύτερο από τα προηγούμενα, αναμένεται να είναι εξίσου σφοδρό, με καιρικές συνθήκες αντίστοιχες εκείνων που προκάλεσαν ο κυκλώνας Nils την περασμένη εβδομάδα και ο «μεγα-κυκλώνας» Harry πριν από έναν μήνα.

Η βασική διαφορά σε αυτή την περίπτωση αφορά τις θερμοκρασίες, καθώς η θέση του συστήματος φέρνει ψυχρές αέριες μάζες, με αποτέλεσμα την εκδήλωση έντονων χιονοπτώσεων ακόμη και σε ημιορεινές περιοχές. Ωστόσο, τα φαινόμενα που προκαλούν τη μεγαλύτερη ανησυχία είναι οι καταρρακτώδεις βροχές, οι θυελλώδεις άνεμοι και τα έντονα φαινόμενα θαλάσσιας διαταραχής.

Καταιγίδες, θυελλώδεις άνεμοι και χιόνια στην Ελλάδα

Η Ελλάδα αναμένεται να βρεθεί στο επίκεντρο της κακοκαιρίας από τα ξημερώματα της Τρίτης, με έντονα και επικίνδυνα φαινόμενα σε μεγάλο μέρος της χώρας, σύμφωνα με το ιταλικό μετεωρολογικό meteoweb.eu. Ισχυρές βροχές και καταιγίδες θα πλήξουν κυρίως το Ιόνιο, τη δυτική και νότια ηπειρωτική χώρα, την Πελοπόννησο, τη Στερεά Ελλάδα, την Ήπειρο, τη Μακεδονία και το Αιγαίο, ενώ σταδιακά τα φαινόμενα θα επεκταθούν και στην Κρήτη.

Ιδιαίτερα έντονα αναμένονται τα φαινόμενα στη δυτική Ελλάδα, στην Πελοπόννησο, στην Κρήτη και στο ανατολικό Αιγαίο, όπου δεν αποκλείονται πλημμυρικά επεισόδια. Σημαντικές χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα ορεινά και ημιορεινά της ηπειρωτικής χώρας, με τα χιόνια να κατεβαίνουν σε υψόμετρα ακόμη και κάτω από τα 700 μέτρα στη Μακεδονία, στη Θεσσαλία, στη Στερεά Ελλάδα και στην Πελοπόννησο.

Στα βόρεια και κεντρικά ορεινά, τα φαινόμενα θα είναι κατά τόπους ιδιαίτερα ισχυρά, με μεγάλα ύψη χιονιού, γεγονός που αναμένεται να προκαλέσει προβλήματα στο οδικό δίκτυο, ιδιαίτερα σε ορεινές διαδρομές.

Δύσκολες ώρες έως το βράδυ της Τρίτης

Το αποκορύφωμα της κακοκαιρίας αναμένεται τις πρωινές και μεσημεριανές ώρες της Τρίτης, οπότε τα φαινόμενα θα είναι ιδιαίτερα έντονα σχεδόν σε όλη τη χώρα. Σταδιακή ύφεση προβλέπεται από το απόγευμα και μετά, ωστόσο οι άνεμοι θα παραμείνουν ισχυροί μέχρι και αργά το βράδυ.

Οι Αρχές βρίσκονται σε αυξημένη επιφυλακή, ενώ συνιστάται στους πολίτες να περιορίσουν τις μετακινήσεις τους στις απολύτως απαραίτητες, να αποφεύγουν τη διέλευση από χειμάρρους και περιοχές με ιστορικό πλημμυρών και να ακολουθούν πιστά τις οδηγίες της Πολιτικής Προστασίας.

Το νέο αυτό κύμα κακοκαιρίας έρχεται να επιβεβαιώσει την τάση για ολοένα και συχνότερα ακραία καιρικά φαινόμενα, εντείνοντας την ανησυχία των επιστημόνων για τις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής στη Μεσόγειο και ειδικά στη χώρα μας.

*Με πληροφορίες από το meteoweb.eu

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
08:20ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Δακτυλιοειδής έκλειψη Ηλίου σήμερα: Πού θα είναι ορατός ο «δακτύλιος της φωτιάς»

08:17ΕΛΛΑΔΑ

Κίνηση τώρα: Ουρές χιλιομέτρων σε Κηφισό και Λεωφόρο Αθηνών - Καθυστερήσεις στην Κηφισίας

08:13ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Κλέφτες αρπάζουν τα πάντα στα κοιμητήρια Θέρμης – Κάμερες και σεκιούριτι βάζει ο Δήμος

08:13ΚΟΣΜΟΣ

Κρίσιμες πυρηνικές συνομιλίες ΗΠΑ-Ιράν υπό την απειλή πολέμου - Η συγκέντρωση αμερικανικών δυνάμεων στη Μέση Ανατολή και η βόμβα «γίγαντας» GBU-57

08:11WHAT THE FACT

Τι απαντούν οι επιστήμονες για τον έρωτα με την πρώτη ματιά – Μύθος ή πραγματικότητα;

08:03ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Τι ώρα θα βρέξει στην Αττική σήμερα

08:00ΕΛΛΑΔΑ

Crime Study - Αντώνης Δαγκλής, o Έλληνας «Τζακ Αντεροβγάλτης»

07:57ΚΟΣΜΟΣ

Η κλιματική αλλαγή είναι εδώ: Η Ευρώπη προετοιμάζεται για μέση αύξηση θερμοκρασίας 3 βαθμών

07:56ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Το Tesla Semi λίγο πριν την έναρξη παραγωγής

07:47ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΕΝΦΙΑ 2026: Έρχονται τα «ραβασάκια» σε 6,2 εκατομμύρια ιδιοκτήτες - Τι θα πληρώσουμε φέτος

07:40TRAVEL

Μόλις 90 λεπτά από την Αθήνα: Το Ξυλόκαστρο της απλότητας και της ηρεμίας

07:26ΕΛΛΑΔΑ

Διακοπές ρεύματος την Τρίτη (17/2) στην Αττική - Δείτε τις περιοχές

07:19ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο έκανε… χαμό χορεύοντας και τραγουδώντας Μάικλ Τζάκσον – Βίντεο

07:17ΕΛΛΑΔΑ

Καισαριανή: Τα ερωτήματα για την πηγή των φωτογραφιών των 200 αγωνιστών και την παράλληλη ιδιωτική αγορά με τους συλλέκτες

07:07ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Προειδοποίηση Ιταλών μετεωρολόγων για τις επόμενες ώρες για την Ελλάδα - Προσοχή το μεσημέρι

07:02ΕΛΛΑΔΑ

Κίνηση τώρα: Μποτιλιάρισμα άνευ προηγουμένου στον Κηφισό και τη Λεωφόρο Αθηνών

06:56ΕΛΛΑΔΑ

Πρωτοσέλιδα εφημερίδων: Τι γράφουν σήμερα 17 Φεβρουαρίου

06:52ΕΛΛΑΔΑ

Διακοπές νερού την Τρίτη (17/2) στην Αττική - Δείτε τις περιοχές

06:51ΚΟΣΜΟΣ

Explainer: Ανησυχία στην Ουάσιγκτον - Γιατί η Κίνα κατασκευάζει εκατοντάδες υποβρύχια;

06:41ΜΠΑΣΚΕΤ

Με Χέιζ-Ντέιβις αναχωρεί ο Παναθηναϊκός AKTOR για το Final 8 της Κρήτης

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
06:00ΕΛΛΑΔΑ

Σπάτα: Κρυμμένο στους θάμνους βρήκαν οι αστυνομικοί τον Χρήστο Μαυρίκη - Άνοιξε πυρ στον αέρα

00:58ΣΕΙΣΜΟΙ

Σεισμός 4,5 Ρίχτερ κοντά στη Νεστάνη Αρκαδίας – Αισθητός και στην Αττική

07:07ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Προειδοποίηση Ιταλών μετεωρολόγων για τις επόμενες ώρες για την Ελλάδα - Προσοχή το μεσημέρι

15:17ΕΛΛΑΔΑ

Αυτός θα είναι ο καιρός για τις επόμενες δέκα ημέρες μέχρι και την Καθαρά Δευτέρα -Η πρόγνωση Κολυδά

06:16ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Η βεβαιότητα της Ελένης Γλύκατζη-Αρβελέρ για τον τάφο του Μεγάλου Αλεξάνδρου - Τα 6 επιχειρήματα που βάσιζε τον ισχυρισμό της

06:24ΚΟΣΜΟΣ

Η «σκοτεινή» σχέση του Έπσταϊν με τη Ναόμι Κάμπελ - Πώς τον βοηθούσε να στρατολογήσει νεαρά κορίτσια

15:08ΕΛΛΑΔΑ

Σχολή Ευελπίδων: Αύξηση 19% των μαθητών που ενδιαφέρονται να υπηρετήσουν ως μάχιμοι αξιωματικοί

07:02ΕΛΛΑΔΑ

Κίνηση τώρα: Μποτιλιάρισμα άνευ προηγουμένου στον Κηφισό και τη Λεωφόρο Αθηνών

14:35ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ

Νόμος Κατσέλη: Γιατί είναι λάθος ο όρος «αναδρομικότητα» στην απόφαση του Αρείου Πάγου – Ο δικηγόρος Λυρίτσης εξηγεί

07:47ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΕΝΦΙΑ 2026: Έρχονται τα «ραβασάκια» σε 6,2 εκατομμύρια ιδιοκτήτες - Τι θα πληρώσουμε φέτος

08:03ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Τι ώρα θα βρέξει στην Αττική σήμερα

00:07ΕΛΛΑΔΑ

Συνελήφθη ο Χρήστος Μαυρίκης έπειτα από ανθρωποκυνηγητό της ΕΛΑΣ στα Σπάτα

06:32ΕΛΛΑΔΑ

Πάτρα: «Ζούσαν απομονωμένες, χωρίς επαφές», λένε οι γείτονες για τις δύο αδελφές που βρέθηκαν νεκρές

07:17ΕΛΛΑΔΑ

Καισαριανή: Τα ερωτήματα για την πηγή των φωτογραφιών των 200 αγωνιστών και την παράλληλη ιδιωτική αγορά με τους συλλέκτες

20:56ΕΛΛΑΔΑ

Νταλάρας: Το «αντίο» στην Ελένη Γλύκατζη Αρβελέρ με το τραγούδι που έγραψε τους στίχους

05:32ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 17 Φεβρουαρίου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

06:51ΚΟΣΜΟΣ

Explainer: Ανησυχία στην Ουάσιγκτον - Γιατί η Κίνα κατασκευάζει εκατοντάδες υποβρύχια;

23:21ΚΟΣΜΟΣ

Ισραήλ: Το μοιραίο λάθος με τις δεκάδες κάρτες SIM στη Γάζα που οδήγησε τη σφαγή της 7ης Οκτωβρίου

22:22ΚΟΣΜΟΣ

Λευκός καρχαρίας στη Μεσόγειο: Επιβεβαιώνουν οι Ισπανοί - Βίντεο

06:36LIFESTYLE

Eurovision 2026: Οι αντίπαλοι του Akyla και οι κρίσιμες ημερομηνίες που μπορούν να ανατρέψουν πολλά

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ