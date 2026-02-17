Καιρός: Προειδοποίηση Ιταλών μετεωρολόγων για τις επόμενες ώρες για την Ελλάδα - Προσοχή το μεσημέρι

Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται ένα νέο, εξαιρετικά ισχυρό κύμα κακοκαιρίας, το οποίο αναμένεται να πλήξει σφοδρά τη χώρα μας τις επόμενες 24 έως 36 ώρες, καθώς ένας ακόμη βίαιος ατλαντικός κυκλώνας κινείται ανατολικά, επηρεάζοντας ολόκληρη την κεντρική και ανατολική Μεσόγειο.

Το βαρομετρικό χαμηλό χαρακτηρίζεται από τεράστια έκταση, καθώς τα καιρικά του φαινόμενα εκτείνονται από τις Βαλεαρίδες Νήσους στα δυτικά έως τη Ρωσία και τις ακτές του Εύξεινου Πόντου στα ανατολικά. Πρόκειται για ένα σύστημα που, αν και ταχύτερο από τα προηγούμενα, αναμένεται να είναι εξίσου σφοδρό, με καιρικές συνθήκες αντίστοιχες εκείνων που προκάλεσαν ο κυκλώνας Nils την περασμένη εβδομάδα και ο «μεγα-κυκλώνας» Harry πριν από έναν μήνα.

Η βασική διαφορά σε αυτή την περίπτωση αφορά τις θερμοκρασίες, καθώς η θέση του συστήματος φέρνει ψυχρές αέριες μάζες, με αποτέλεσμα την εκδήλωση έντονων χιονοπτώσεων ακόμη και σε ημιορεινές περιοχές. Ωστόσο, τα φαινόμενα που προκαλούν τη μεγαλύτερη ανησυχία είναι οι καταρρακτώδεις βροχές, οι θυελλώδεις άνεμοι και τα έντονα φαινόμενα θαλάσσιας διαταραχής.

Καταιγίδες, θυελλώδεις άνεμοι και χιόνια στην Ελλάδα

Η Ελλάδα αναμένεται να βρεθεί στο επίκεντρο της κακοκαιρίας από τα ξημερώματα της Τρίτης, με έντονα και επικίνδυνα φαινόμενα σε μεγάλο μέρος της χώρας, σύμφωνα με το ιταλικό μετεωρολογικό meteoweb.eu. Ισχυρές βροχές και καταιγίδες θα πλήξουν κυρίως το Ιόνιο, τη δυτική και νότια ηπειρωτική χώρα, την Πελοπόννησο, τη Στερεά Ελλάδα, την Ήπειρο, τη Μακεδονία και το Αιγαίο, ενώ σταδιακά τα φαινόμενα θα επεκταθούν και στην Κρήτη.

Ιδιαίτερα έντονα αναμένονται τα φαινόμενα στη δυτική Ελλάδα, στην Πελοπόννησο, στην Κρήτη και στο ανατολικό Αιγαίο, όπου δεν αποκλείονται πλημμυρικά επεισόδια. Σημαντικές χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα ορεινά και ημιορεινά της ηπειρωτικής χώρας, με τα χιόνια να κατεβαίνουν σε υψόμετρα ακόμη και κάτω από τα 700 μέτρα στη Μακεδονία, στη Θεσσαλία, στη Στερεά Ελλάδα και στην Πελοπόννησο.

Στα βόρεια και κεντρικά ορεινά, τα φαινόμενα θα είναι κατά τόπους ιδιαίτερα ισχυρά, με μεγάλα ύψη χιονιού, γεγονός που αναμένεται να προκαλέσει προβλήματα στο οδικό δίκτυο, ιδιαίτερα σε ορεινές διαδρομές.

Δύσκολες ώρες έως το βράδυ της Τρίτης

Το αποκορύφωμα της κακοκαιρίας αναμένεται τις πρωινές και μεσημεριανές ώρες της Τρίτης, οπότε τα φαινόμενα θα είναι ιδιαίτερα έντονα σχεδόν σε όλη τη χώρα. Σταδιακή ύφεση προβλέπεται από το απόγευμα και μετά, ωστόσο οι άνεμοι θα παραμείνουν ισχυροί μέχρι και αργά το βράδυ.

Οι Αρχές βρίσκονται σε αυξημένη επιφυλακή, ενώ συνιστάται στους πολίτες να περιορίσουν τις μετακινήσεις τους στις απολύτως απαραίτητες, να αποφεύγουν τη διέλευση από χειμάρρους και περιοχές με ιστορικό πλημμυρών και να ακολουθούν πιστά τις οδηγίες της Πολιτικής Προστασίας.

Το νέο αυτό κύμα κακοκαιρίας έρχεται να επιβεβαιώσει την τάση για ολοένα και συχνότερα ακραία καιρικά φαινόμενα, εντείνοντας την ανησυχία των επιστημόνων για τις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής στη Μεσόγειο και ειδικά στη χώρα μας.

*Με πληροφορίες από το meteoweb.eu

