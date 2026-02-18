3 νέες λειτουργίες του Instagram που πρέπει να γνωρίζεις!

Να διευκρινίσω μόνο ότι αν και κάποιοι από εσάς μπορεί αυτές τις λειτουργίες να τις έχετε αρκετό καιρό και κάποιοι άλλοι να μην έχετε καμία. Αυτό συμβαίνει γιατί όλα τα νέα χαρακτηριστικά γίνονται διαθέσιμα στους λογαριασμούς κατά κύματα. Oπότε αν κάποια λειτουργία δεν είναι ακόμα διαθέσιμη, λίγη υπομονή και θα γίνει. Μόνο φρόντισε να έχεις πάντα εγκατεστημένη την πιο πρόσφατη έκδοση του Instagram.

Πάμε τώρα και στα νέα χαρακτηριστικά:

Έχεις βαρεθεί να βλέπεις άσχετες αναρτήσεις στη ροή σου; Πλέον μπορείς να βλέπεις αναρτήσεις ή reels μόνο από τους λογαριασμούς που ακολουθείς.

Αν σου έχει ανοίξει η σχετική λειτουργία, δίπλα στο “Για εσάς” θα δεις ένα βελάκι. Αν το πατήσεις θα σου εμφανιστεί η επιλογή “Ακολουθείτε” και αν την επιλέξεις η ροή σου θα ανανεωθεί και θα σου δείχνει περιεχόμενο μόνο από τα προφίλ που ακολουθείς.

Μάλιστα, την ίδια επιλογή θα βρεις και στην καρτέλα των Reels.

Ήθελες πάντα ένα γρήγορο τρόπο για να μπορείς να μοιραστείς στα δικά σου stories, τα stories που ποστάρουν οι φίλοι σου ή άλλοι λογαριασμοί. Πλέον το Instagram σου δίνει αυτή τη δυνατότητα δύο tap.

Ενώ παρακολουθείς ένα story, μπορείς να πατήσεις στο εικονίδιο της αποστολής και αν σου έχει ανοίξει η σχετική λειτουργία και το προφίλ το επιτρέπει, η πρώτη επιλογή που θα βρεις πλέον είναι η δυνατότητα “Προσθήκης στην ιστορία”.

Tην επιλέγεις και είσαι έτοιμος!

Τέλος, το Instagram σου δίνει τη δυνατότητα να αφήσεις σχόλια σε κάποιο story που παρακολουθείς.

Αν σου έχει ανοίξει η σχετική λειτουργία και το προφίλ το επιτρέπει, θα δεις δίπλα στο εικονίδιο της διαμοίρασης ένα νέο εικονίδιο με το “συννεφάκι” του διαλόγου και αν το επιλέξεις θα μπορείς να αφήσεις το σχόλιό σου, απευθείας στη συγκεκριμένη ιστορία.

Τι λές, δυνατό;

Και γράψε μου στα σχόλια αν θέλεις να σου δείξω πως μπορείς να απενεργοποιήσεις τις δύο τελευταίες λειτουργίες από το δικό σου προφίλ.

