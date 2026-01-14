Οι τεχνολογίες από το «μέλλον» που είδαμε στη CES 2026

LG CLOiD & SwitchBot onero H1

Θα είναι το 2026 χρονιά που τα ρομπότ θα σε κάνουν να ξεχάσεις τις βαρετές δουλειές στο σπίτι; Η LG παρουσίασε το CLOiD και η Switchbot το Onero H1. Αμφότερα είναι οικιακά ρομπότ που υπόσχονται να ξεκουράσουν από καθημερινές εργασίες. Το CLOiD μπορεί βάλει πλυντήριο, να διπλώσει τη μπουγάδα και να προετοιμάσει το πρωϊνό, ενώ σύμφωνα με την Switchbot το Onero H1 εκτός από αυτά θα μπορεί να βάλει πλυντήριο πιάτων, να καθαρίσει τα τζάμια ή να ποτίσει τα λουλούδια.

Boston Dynamics ATLAS

To δικό της ρομπότ παρουσίασε και η Boston Dynamics σε συνεργασία με την Hyundai. Η νέα έκδοση του Atlas, ενός ρομπότ που προορίζεται για βιομηχανικά περιβάλλοντα, μπορεί να φτάσει προϊόντα σε ύψος 2,3 μέτρων, να σηκώσει μέγιστο φορτίο 50 κιλών, έχει 56 βαθμούς ελευθερίας κινήσεων και όλα αυτά με δυνατότητα αυτόματης αποφυγής ανθρώπων, με κάμερες που έχουν κάλυψη 360ο και αυτονομία 4 ωρών.

Roborock Saros Rover

Όχι δεν πρόκειται για κάποιο ρόβερ της NASA που θα πάει στη σελήνη. Η Saros Rover της Roborock είναι η πρώτη ρομποτική σκούπα που διαθέτει πόδια με ρόδες. Χάρη σε αυτά η εταιρεία υπόσχεται ότι η σκούπα της θα μπορεί να αποφύγει πολύπλοκα εμπόδια, να πηδήξει πάνω από αντικείμενα ακόμα και ν’ ανέβει και και να κατέβει σκάλες, ενώ τις καθαρίζει κιόλας!

Lenovo Legion Pro Rollable

Για άλλη μία χρονιά η Lenovo παρουσίασε πολλά φορητά συστήματα , εγώ όμως θα σταθώ στο Legion Pro Rollable. Πρόκειται ένα concept gaming laptop με rollable οθόνη τεχνολογίας OLED 16” η οποία επεκτείνεται οριζόντια και μπορεί να φτάσει τις 21,5” στο Tactical Mode και τις 24” στο Arena mode, με την εταιρεία να στοχεύει στους επαγγελματίες παίκτες eSports που ψάχνουν μεγάλη οθόνη σε φορητό form factor.

Το SΜΑRΤ PLAY System της LEGO

Έχουν θέση τα τουβλάκια της LEGO σε μία έκθεση τεχνολογίας; Και όμως το σύστημα SMART PLAY της LEGO κάνει τα δημοφιλή παιχνίδια πιο έξυπνα, προσθέτοντας τα SMART Bricks που χάρη στους αισθητήρες που ενσωματώνουν μπορούν να προσθέσουν δυνατότητες διάδρασης με ήχο και φωτισμό που αντιδρά στις κινήσεις των παικτών ενώ θα μπορούν να συνδυαστούν με τα νέα SMART Tags και τα νέα SMART minifigures για ακόμα περισσότερες δυνατότητες αλληλεπίδρασης.

Τεχνολογία και ομορφιά

Πολλές τεχνολογίες από το μέλλον είδαμε και σε προϊόντα styling και ομορφιάς

H startup iPolish παρουσίασε τα πρώτα ακρυλικά ψηφιακά νύχια που μπορούν να αλλάξουν έως και 400 διαφορετικές αποχρώσεις μέσω εφαρμογής στο κινητό σου

ενώ η L'Oréal παρουσίασε μία εύκαμπτη μάσκα προσώπου από σιλικόνη με φωτισμό LED για καθημερινή φροντίδα προσώπου και αντιγήρανση, καθώς και το Light Straight+, ένα Multi-Styler μαλλιών που χρησιμοποιεί φως στο υπέρυθρο φάσμα που του επιτρέπει να φορμάρει τα μαλλιά σε χαμηλότερες θερμοκρασίες που δεν ταλαιπωρούν τις τρίχες.

