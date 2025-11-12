5 κολπάκια για το πληκτρολόγιο του Android που θέλεις να γνωρίζεις
Δες στο παρακάτω βίντεο πέντε «μυστικά» που θα διευκολύνουν τη χρήση του κινητού σου
Υπάρχουν πέντε απλά κολπάκια για το πληκτρολόγιο του Android που πολύ πιθανόν να μη γνωρίζεις.
Στο παρακάτω βίντεο μπορείς να δεις αυτά τα πέντε «μυστικά» που θα διευκολύνουν τη χρήση του κινητού σου: Πώς θα μετακινείς εύκολα τον κέρσορα στο κείμενό σου, πώς να κάνεις κεφαλαίο το πρώτο γράμμα κάποιας λέξης, πώς θα σβήσεις γρήγορα τις τελευταίες λέξεις που έχεις γράψει, πώς θα προσθέσεις γρήγορα κάποιο σύμβολο ή αριθμό και πώς θα κάνεις το πληκτρολόγιό σου πιο φιλικό όταν επιλέγεις να πληκτρολογείς με το ένα χέρι.
