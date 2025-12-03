Όλα όσα θέλεις να ξέρεις για το νέο Galaxy Z TriFold της Samsung

Νέα εποχή για τη Samsung που ανακοίνωσε την κυκλοφορία του Galaxy Z TriFold.

Πρόκειται για το πρώτο smartphone της κορεάτικης εταιρείας με διπλό μηχανισμό αναδίπλωσης που μεταμορφώνει τη συσκευή από «απλό» smartphone τύπου μπάρας σε «tablet» με εσωτερική οθόνη 10”, με μεταβαλλόμενο ρυθμό ανανέωσης έως 120Hz και φωτεινότητα 1.600nits.

Όλα όσα θέλεις να γνωρίζεις για το Galaxy Z TriFold στο παρακάτω βίντεο: