Όλα όσα θέλεις να ξέρεις για το νέο Galaxy Z TriFold της Samsung
Tο πρώτο smartphone που μεταμορφώνεται σε «tablet»
00.00/
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Νέα εποχή για τη Samsung που ανακοίνωσε την κυκλοφορία του Galaxy Z TriFold.
Πρόκειται για το πρώτο smartphone της κορεάτικης εταιρείας με διπλό μηχανισμό αναδίπλωσης που μεταμορφώνει τη συσκευή από «απλό» smartphone τύπου μπάρας σε «tablet» με εσωτερική οθόνη 10”, με μεταβαλλόμενο ρυθμό ανανέωσης έως 120Hz και φωτεινότητα 1.600nits.
Όλα όσα θέλεις να γνωρίζεις για το Galaxy Z TriFold στο παρακάτω βίντεο:
Σχόλια
Trending
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
07:56 ∙ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ
Ο νέος turbo diesel της Audi καίει μέχρι και λάδι από τηγάνι
07:29 ∙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ
Όλα όσα θέλεις να ξέρεις για το νέο Galaxy Z TriFold της Samsung
07:08 ∙ ΕΛΛΑΔΑ
Διακοπές ρεύματος την Τρίτη στην Αττική - Δείτε τις περιοχές
06:54 ∙ ΕΛΛΑΔΑ
Διακοπές νερού την Τρίτη στην Αττική - Δείτε τις περιοχές
06:42 ∙ ΕΛΛΑΔΑ
Πρωτοσέλιδα εφημερίδων: Τι γράφουν σήμερα 3 Δεκεμβρίου
06:37 ∙ ΕΛΛΑΔΑ