Πώς μπορείς να περάσεις την «ψηφιακή εικόνα» των ακινήτων σου στο κινητό σου
H διαδικασία είναι πολύ απλή, μέσα από την εφαρμογή Gov.gr Wallet
00.00/
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Αν έχεις ακίνητη περιουσία αυτό το βίντεο σε ενδιαφέρει αφού μπορείς πλέον να προσθέσεις την ψηφιακή «εικόνα» των ακινήτων σου στην εφαρμογή του Gov.gr Wallet, και να έχεις ανά πάσα ώρα και στιγμή πρόσβαση σε όλες τις απαραίτητες πληροφορίες, απευθείας από το κινητό σου.
H διαδικασία είναι πολύ απλή και γίνετια μέσα από την εφαρμογή Gov.gr Wallet.
Δες στο βίντεο πώς μπορείς να το επιτύχεις εύκολα και απλά:
