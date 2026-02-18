ΟΗΕ για Αρχεία Έπσταϊν: Οι καταγγελίες μπορεί να ισοδυναμούν με «εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας»

Οι καταγγελίες στα αρχεία του Τζέφρι Έπσταϊν μπορεί να ισοδυναμούν με «εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας», λένε ειδικοί του ΟΗΕ 

ΟΗΕ για Αρχεία Έπσταϊν: Οι καταγγελίες μπορεί να ισοδυναμούν με «εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας»

O Τζέφρι Έπσταϊν

Εκατομμύρια αρχεία που σχετίζονται με τον εκλιπόντα σεξουαλικό εγκληματία Τζέφρι Έπσταϊν υποδηλώνουν την ύπαρξη μιας «παγκόσμιας εγκληματικής επιχείρησης» που διέπραττε πράξεις που πληρούσαν το νόμιμο όριο των εγκλημάτων κατά της ανθρωπότητας, σύμφωνα με μια ομάδα ανεξάρτητων εμπειρογνωμόνων που διορίστηκαν από το Συμβούλιο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων των Ηνωμένων Εθνών.

Οι ειδικοί δήλωσαν ότι τα εγκλήματα που περιγράφονται σε έγγραφα που δημοσίευσε το Υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ διαπράχθηκαν σε ένα πλαίσιο υπερεθνικιστικών πεποιθήσεων, ρατσισμού, διαφθοράς και ακραίου μισογυνισμού. Τα εγκλήματα, είπαν, έδειχναν μια εμπορευματοποίηση και απανθρωποποίηση των γυναικών και των κοριτσιών.

«Τόσο σοβαρή είναι η κλίμακα, η φύση, ο συστηματικός χαρακτήρας και η διακρατική εμβέλεια αυτών των φρικαλεοτήτων κατά των γυναικών και των κοριτσιών, που ορισμένες από αυτές ενδέχεται να πληρούν εύλογα το νόμιμο όριο των εγκλημάτων κατά της ανθρωπότητας», ανέφεραν οι ειδικοί σε ανακοίνωσή τους. Οι εμπειρογνώμονες δήλωσαν ότι οι ισχυρισμοί που περιέχονται στα αρχεία απαιτούν ανεξάρτητη, διεξοδική και αμερόληπτη έρευνα και δήλωσαν ότι θα πρέπει επίσης να ξεκινήσουν έρευνες για το πώς ήταν δυνατόν να διαπράττονται τέτοια εγκλήματα για τόσο μεγάλο χρονικό διάστημα.

Το Υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ δεν απάντησε αμέσως σε αίτημα για σχολιασμό. Ένας νόμος, που εγκρίθηκε από το Κογκρέσο με ευρεία διακομματική υποστήριξη τον Νοέμβριο, απαιτεί τη δημοσιοποίηση όλων των αρχείων που σχετίζονται με τον Έπσταϊν. Οι εμπειρογνώμονες του ΟΗΕ εξέφρασαν ανησυχίες σχετικά με «σοβαρές παραλείψεις συμμόρφωσης και αποτυχημένες διορθώσεις» που εξέθεσαν ευαίσθητες πληροφορίες θυμάτων.

Περισσότερα από 1.200 θύματα ταυτοποιήθηκαν στα έγγραφα που έχουν δημοσιοποιηθεί μέχρι στιγμής. «Η απροθυμία να αποκαλυφθούν πλήρως πληροφορίες ή να διευρυνθούν οι έρευνες έχει αφήσει πολλά θύματα να αισθάνονται ότι έχουν υποστεί ξανά ψυχικό τραύμα και έχουν υποστεί αυτό που περιγράφουν ως «θεσμική εκφοβιστική συμπεριφορά»», ανέφεραν οι ειδικοί.

Η δημοσιοποίηση εγγράφων από το Υπουργείο Δικαιοσύνης αποκάλυψε τους δεσμούς του Έπσταϊν με πολλά εξέχοντα πρόσωπα στην πολιτική, τα οικονομικά, τον ακαδημαϊκό χώρο και τις επιχειρήσεις - τόσο πριν όσο και μετά την παραδοχή της ενοχής του το 2008 για κατηγορίες πορνείας, συμπεριλαμβανομένης της προσέλκυσης ανήλικων κοριτσιών. Βρέθηκε απαγχονισμένος στο κελί του το 2019, αφού συνελήφθη ξανά με ομοσπονδιακές κατηγορίες για σεξουαλική εμπορία ανηλίκων. Ο θάνατός του θεωρήθηκε αυτοκτονία.

