Η Toyota ποντάρει στα υβριδικά

Του Γιάννη Σκουφή

Η Toyota, η κορυφαία εταιρεία στον κόσμο από πλευράς πωλήσεων, προχωρά σε νέες επενδύσεις για να αυξήσει σημαντικά την παραγωγή υβριδικών μοντέλων της την επόμενη τριετία, εν μέσω επιβράδυνσης της ζήτησης για αμιγώς ηλεκτρικά.

Μάλιστα, τα στοιχεία που δημοσιοποιήθηκαν δείχνουν ότι το 2028 περίπου το 60% της συνολικής της παραγωγής θα αντιστοιχεί σε υβριδικές εκδόσεις. Κάτι που αποτελεί σαφή ένδειξη ότι η εταιρεία ποντάρει στην εμπειρία της και στη διεθνή ζήτηση που συνεχίζει να ευνοεί τα συγκεκριμένα μοντέλα.

Το 2025 η Toyota πούλησε πάνω από 10,5 εκατομμύρια αυτοκίνητα παγκοσμίως, από τα οποία σχεδόν 5 εκατομμύρια ήταν εξηλεκτρισμένα. Από αυτά τα 4,4 εκατομμύρια ήταν παραδοσιακά υβριδικά, δείχνοντας τη μεγάλη προτίμηση των καταναλωτών σε τεχνολογίες που προσφέρουν καλύτερη κατανάλωση καυσίμου χωρίς να εξαρτώνται αποκλειστικά από υποδομές φόρτισης.

Για να στηρίξει αυτή την τάση, η Toyota έχει ανακοινώσει επενδύσεις περίπου 10 δισεκατομμυρίων ευρώ στις εγκαταστάσεις της στις Ηνωμένες Πολιτείες τα επόμενα πέντε χρόνια, με στόχο την αναβάθμιση εργοστασίων που παράγουν υβριδικά συστήματα και κινητήρες.

Παράλληλα, νέα υβριδικά μοντέλα όπως οι εκδόσεις του RAV4 και η μελλοντική Corolla Hybrid ενισχύουν τη γκάμα και την ελκυστικότητά της στην αγορά.

Αντίθετα, η εταιρεία δεν έχει δώσει συγκεκριμένες εκτιμήσεις για την αύξηση παραγωγής αμιγώς ηλεκτρικών μοντέλων, γεγονός που αντικατοπτρίζει την προσαρμογή της στις μεταβαλλόμενες απαιτήσεις της αγοράς και στις πολιτικές που πλέον δεν ευνοούν τόσο έντονα τα EVs.

Όπως και να έχει και με δεδομένες τις προβλέψεις της αγοράς που εκτιμούν ότι τα υβριδικά θα παραμείνουν δυναμικό κομμάτι των πωλήσεων, η Toyota εντείνει την ηγετική της θέση στη συγκεκριμένη κατηγορία.