Κακοκαιρία στη Θεσσαλονίκη: Ο Θερμαϊκός βγήκε στη στεριά - Πτώσεις δένδρων λόγω των ισχυρών ανέμων

Σημαντικά προβλήματα προκαλεί στη Θεσσαλονίκη η κακοκαιρία και οι ισχυροί άνεμοι που πλήττουν τις τελευταίες ώρες την περιοχή.

Αρχικά, εξαιτίας των ισχυρών ανέμων που πνέουν στη περιοχή παρατηρήθηκε πως ο Θερμαϊκός κόλπος «βγήκε» στη στεριά στο ύψος του Μεγάρου Μουσικής Θεσσαλονίκης, ενώ την ίδια ώρα ξέβρασε και φερτά υλικά στη νέα παραλία της Θεσσαλονίκης.

Δεκάδες πτώσεις δένδρων

Οι ισχυροί άνεμοι που σαρώνουν από χθες το βράδυ τη Θεσσαλονίκη είχαν ως αποτέλεσμα και την πτώση δεκάδων δέντρων και ως εκ τούτου μεγάλη ήταν και η κινητοποίηση της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας η οποία δέχθηκε περισσότερες από 180 κλήσεις.

Από τις πτώσεις των δένδρων προκλήθηκαν και υλικές ζημιές σε αρκετά Ι.Χ και αυτοκίνητα.

