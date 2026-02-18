Θεσσαλονίκη: Νέα αστυνομική επιχείρηση στο ΑΠΘ με 48 προσαγωγές - 38 συλλήψεις

Νέα αστυνομική επιχείρηση έγινε το βράδυ της Τρίτης στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, όπου υπήρξε κάλεσμα για προβολή ταινίας, αγνοώντας την απόφαση της Πρυτανείας να κλείνει από τις 10 το βράδυ, μετά τα επεισόδια των προηγούμενων ημερών .

Παρότι οι πρυτανικές αρχές ζήτησαν να μη γίνει πραγματοποιηθεί η προβολή, και να απομακρυνθούν όσοι ήταν μέσα, στην Πολυτεχνική Σχολή, κάτι που δεν έγινε με συνέπεια την επέμβαση της αστυνομίας, όπου ομάδες ΜΑΤ και ΟΠΚΕ, απομάκρυναν πάνω από 40 με 50 άτομα.

Έγιναν 48 προσαγωγές, εκ των οποίων οι 38 μετατράπηκαν σε συλλήψεις για το αδίκημα της διατάραξης λειτουργίας υπηρεσίας.

Αναφορικά με τα επεισόδια στο Αριστοτέλειο τις προηγούμενες μέρες, σύμφωνα με ρεπορτάζ του MEGA δόθηκε το πόρισμα της ΕΔΕ τη Δευτέρα το μεσημέρι, στο υπουργείο από την Πρυτανεία και αναμένονται εξελίξεις.