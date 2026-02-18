Καιρός: Περιορίζεται σταδιακά η κακοκαιρία – Η πρώτη εκτίμηση για το τριήμερο της Καθαράς Δευτέρας

Θα επιμείνει και την Τετάρτη η κακοκαιρία σε αρκετές περιοχές της χώρας.

Έκτακτο Δελτίο ΕΜΥ

Το Έκτακτο Δελτίο Επιδείνωσης Καιρού με α.α. 7/2026 που εκδόθηκε τη Δευτέρα 16-02-2026 στις 12:00 επικαιροποιείται σύμφωνα με τα τελευταία προγνωστικά στοιχεία. Επισημαίνεται πως δεν υπάρχουν μεγάλες διαφοροποιήσεις από το αρχικό δελτίο.



Πιο συγκεκριμένα:

1. Κατά τόπους ισχυρές βροχές, καταιγίδες και πιθανώς κατά τόπους χαλαζοπτώσεις προβλέπονται:

α. στην Ήπειρο και τη δυτική Στερεά έως το απόγευμα

β. στη δυτική και νότια Πελοπόννησο έως και τις απογευματινές ώρες

γ. στην Κρήτη (κυρίως στα δυτικά και τα νότια τμήματα) έως και τις απογευματινές ώρες

δ. στις Κυκλάδες (κυρίως τα νοτιότερα νησιά) πρόσκαιρα το απόγευμα

ε. στα νησιά του βορείου και ανατολικού Αιγαίου και τα Δωδεκάνησα από νωρίς το απόγευμα μέχρι και το βράδυ.

2. Πολύ ισχυροί έως θυελλώδεις άνεμοι θα πνέουν:

α. στο Ιόνιο και τα παράκτια της δυτικής ηπειρωτικής χώρας (Ηπείρου, δυτικής Στερεάς και δυτικής Πελοποννήσου) δυτικοί 7 με 9 μποφόρ και από το βράδυ έως τις πρώτες ώρες της Τετάρτης 18-02-2026 βορειοδυτικοί 9 με 10 μποφόρ

β. στην Κρήτη, τις Κυκλάδες και τη νοτιοανατολική Πελοπόννησο δυτικών διευθύνσεων 8 μποφόρ και από το βράδυ έως και τις πρωινές ώρες της Τετάρτης 18-02-2026 9 με 10 μποφόρ

γ. στην κεντρική Μακεδονία (συμπεριλαμβανομένης της πόλης της Θεσσαλονίκης) από σήμερα το βράδυ μέχρι και τις πρωινές ώρες της Τετάρτης 18-02-2026 βορειοδυτικοί 8 με 9 μποφόρ.



Ήπιος ο καιρός της Καθαράς Δευτέρας

Σύμφωνα με τον Γιάννη Καλλιάνο, «μετά το πέρας της κακοκαιρίας που επηρέασε την Τρίτη, τη χώρα μας με βροχές και καταιγίδες στις περισσότερες περιοχές, αναμένεται σταδιακή βελτίωση του καιρικού σκηνικού».

Για την Καθαρά Δευτέρα, «με τα έως τώρα προγνωστικά δεδομένα και διατηρώντας κάθε επιφύλαξη λόγω των πολλών ημερών έως τότε, αναμένεται :

Σχετικά ήπιος καιρός

Τοπικές νεφώσεις

Εναλλαγές με ανοίγματα στον ουρανό

Πιθανές τοπικές βροχές στα ανατολικά ηπειρωτικά και στο κεντρικό και νότιο Αιγαίο

Σχετική ψύχρα αλλά λίγο πιο ανεβασμένες θερμοκρασίες σε σχέση με την Κυριακή που θα είναι η πιο κρύα μέρα του τριημέρου

Δεν διαφαίνεται κακοκαιρία, αλλά ούτε και ανοιξιάτικο σκηνικό για όσους σχεδιάζουν να πετάξουν χαρταετό

Ο Γιάννης Καλλιάνος επισημαίνει «ότι βρισκόμαστε ακόμη αρκετές ημέρες πριν, επομένως ενδέχεται να υπάρξουν διαφοροποιήσεις».

Ο καιρός σήμερα

Σύμφωνα με την ΕΜΥ, στην ανατολική Μακεδονία, τη Θράκη, τα νησιά του βορείου και ανατολικού Αιγαίου, τις Κυκλάδες, τα Δωδεκάνησα και την Κρήτη νεφώσεις με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες, κυρίως στα θαλάσσια παραθαλάσσια.

Χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα βόρεια ορεινά της ηπειρωτικής χώρας. Βελτίωση αναμένεται από νωρίς το απόγευμα.

Στις υπόλοιπες περιοχές γενικά αίθριος καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις στην αρχή της ημέρας στα δυτικά, όπου θα σημειωθούν λίγες ασθενείς βροχές και στα ορεινά ασθενείς χιονοπτώσεις.

Οι άνεμοι θα πνέουν δυτικοί βορειοδυτικοί 5 με 7 και στο Ιόνιο, τα παράκτια της δυτικής ηπειρωτικής χώρας, την Κρήτη, τις Κυκλάδες, τη νοτιοανατολική Πελοπόννησο και την κεντρική Μακεδονία τοπικά 9 με 10 μποφόρ, με γρήγορη εξασθένηση.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση. Θα φτάσει στα βόρεια τους 11 με 13 βαθμούς, στα δυτικά τους 14 με 15 και στις υπόλοιπες περιοχές τους 15 με 17 βαθμούς Κελσίου, ενώ νωρίς το πρωί στα βορειοδυτικά ηπειρωτικά θα σημειωθεί τοπικά παγετός.

Tο ραντάρ με τον καιρό ΤΩΡΑ, μέσα από το WINDY που χρησιμοποιεί τα προγνωστικά μοντέλα GFS, ECMWF και NEMS

Αναλυτικά η πρόγνωση του καιρού από την ΕΜΥ για την Τετάρτη 18 Φεβρουαρίου

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, ΘΡΑΚΗ

Καιρός: Στην ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη νεφώσεις με τοπικές βροχές και βελτίωση από νωρίς το απόγευμα. Στις υπόλοιπες περιοχές πρόσκαιρες νεφώσεις.

Χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα ορεινά.

Άνεμοι: Βορειοδυτικοί 5 με 7 και στην κεντρική Μακεδονία 8 με 9 μποφόρ με γρήγορη εξασθένηση.

Θερμοκρασία: Από 03 έως 13 βαθμούς Κελσίου. Στη δυτική Μακεδονία 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερη.

ΝΗΣΙΑ ΙΟΝΙΟΥ, ΗΠΕΙΡΟΣ, ΔΥΤΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΔΥΤΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Γενικά αίθριος καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις στην αρχή της ημέρας, οπότε θα σημειωθούν λίγες ασθενείς βροχές και στα ορεινά ασθενείς χιονοπτώσεις.

Άνεμοι: Βορειοδυτικοί 6 με 8, στο Ιόνιο και τα παράκτια της δυτικής ηπειρωτικής χώρας 9 με 10 μποφόρ με γρήγορη εξασθένηση.

Θερμοκρασία: Από 05 έως 15 βαθμούς Κελσίου. Στο εσωτερικό της Ηπείρου 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερη.

ΘΕΣΣΑΛΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΕΥΒΟΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Γενικά αίθριος καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις στην αρχή της ημέρας.

Άνεμοι: Βορειοδυτικοί 5 με 7, στα ανατολικά τοπικά 8 και τη νότια Πελοπόννησο 9 με 10 μποφόρ με βαθμιαία εξασθένηση.

Θερμοκρασία: Από 05 έως 16 βαθμούς Κελσίου.

ΚΥΚΛΑΔΕΣ, ΚΡΗΤΗ

Καιρός: Αρχικά νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες. Βελτίωση από το μεσημέρι.

Άνεμοι: Δυτικών διευθύνσεων 9 με 10 μποφόρ με γρήγορη εξασθένηση.

Θερμοκρασία: Από 12 έως 17 βαθμούς Κελσίου.

ΝΗΣΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ - ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ

Καιρός: Νεφώσεις με τοπικές βροχές και κυρίως στα νότια σποραδικές καταιγίδες. Βελτίωση από το βράδυ.

Άνεμοι: Δυτικοί βορειοδυτικοί 5 με 7, πρόσκαιρα τοπικά 8 μποφόρ με βαθμιαία εξασθένηση.

Θερμοκρασία: Από 14 έως 16 με 17 βαθμούς Κελσίου. Στα βόρεια 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.

ΑΤΤΙΚΗ

Καιρός: Γενικά αίθριος καιρός με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις τις πρωινές ώρες.

Άνεμοι: Βορειοδυτικοί 4 με 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 10 έως 16 βαθμούς Κελσίου.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Καιρός: Γενικά αίθριος καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις στην αρχή της ημέρας.

Άνεμοι: Βορειοδυτικοί 8 με 9 μποφόρ τις πρωινές ώρες με βαθμιαία εξασθένηση.

Θερμοκρασία: Από 07 έως 12 βαθμούς Κελσίου.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΑΥΡΙΟ ΠΕΜΠΤΗ 19-02-2026

Αρχικά σχεδόν αίθριος καιρός σε όλη τη χώρα, στα δυτικά όμως γρήγορα θα αναπτυχθούν νεφώσεις και μετά το μεσημέρι στα βορειοδυτικά θα σημειωθούν τοπικές βροχές που τη νύχτα θα ενταθούν και θα εκδηλωθούν και σποραδικές καταιγίδες.

Οι άνεμοι θα πνέουν αρχικά βορειοδυτικοί 3 με 5 μποφόρ, γρήγορα όμως θα στραφούν σε νοτίων διευθύνσεων 4 με 6 και από αργά το απόγευμα στο Ιόνιο τοπικά 7 μποφόρ, με περαιτέρω ενίσχυση τη νύχτα.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο ως προς τις μέγιστες τιμές της. Θα φτάσει στα βόρεια ηπειρωτικά τους 14 με 15 βαθμούς, στις υπόλοιπες περιοχές τους 16 με 17 και τοπικά στη νότια νησιωτική χώρα τους 18 βαθμούς Κελσίου. Παγετός θα σημειωθεί κατά τόπους στα βορειοδυτικά ηπειρωτικά τις πρωινές ώρες.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 20-02-2026

Νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές. Σποραδικές καταιγίδες θα εκδηλωθούν στα βορειοδυτικά και σταδιακά και στα βόρεια βορειοανατολικά. Τα φαινόμενα στα δυτικά μέχρι το μεσημέρι, στη Θράκη το απόγευμα και στα νησιά του ανατολικού Αιγαίου από τις βραδινές ώρες πιθανόν να είναι κατά τόπους ισχυρά.

Χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα ορεινά της Ηπείρου, της Μακεδονίας και πιθανόν της κεντρικής Στερεάς.

Οι άνεμοι θα πνέουν νότιοι νοτιοδυτικοί 5 με 7 και στα πελάγη τοπικά 8 μποφόρ, στα δυτικά όμως γρήγορα θα εξασθενήσουν και από το απόγευμα θα στραφούν σε δυτικούς βορειοδυτικούς 4 με 5 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΣΑΒΒΑΤΟ 21-02-2026

Αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές. Σποραδικές καταιγίδες θα εκδηλωθούν κυρίως στα νησιά του ανατολικού Αιγαίου, τις Κυκλάδες, την Κρήτη και τα Δωδεκάνησα μέχρι το μεσημέρι. Τα φαινόμενα στα νησιά του ανατολικού Αιγαίου και τα Δωδεκάνησα πιθανόν να είναι κατά τόπους ισχυρά αλλά το απόγευμα θα εξασθενήσουν.

Χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα ηπειρωτικά ορεινά.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 5 με 7 και στο βόρειο Αιγαίο τοπικά 8 μποφόρ και μόνο τις πρωινές ώρες στο ανατολικό και νότιο Αιγαίο θα επικρατούν νότιοι άνεμοι 4 με 6 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ 22-02-2026

Στη δυτική και τη βόρεια χώρα παροδικές νεφώσεις. Στις υπόλοιπες περιοχές αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές.

Χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα ορεινά της Θεσσαλίας, της ανατολικής Στερεάς και της Πελοποννήσου.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 και τοπικά στο νότιο Αιγαίο 7 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει νέα πτώση στα ανατολικά.

Η πρόγνωση του καιρού, μέσα από το WINDY που χρησιμοποιεί τα προγνωστικά μοντέλα GFS, ECMWF και NEMS

Οι πολίτες μπορούν να ενημερώνονται καθημερινά για την εξέλιξη των έκτακτων καιρικών φαινομένων στα τακτικά δελτία καιρού της ΕΜΥ και στην ιστοσελίδα της ΕΜΥ στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.emy.gr.

Οι οδηγίες της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας

Η γενική γραμματεία Πολιτικής Προστασίας (www.civilprotection.gr) του υπουργείου Προστασίας του Πολίτη, έχει ενημερώσει τις αρμόδιες υπηρεσιακά εμπλεκόμενες κρατικές υπηρεσίες, καθώς και τις περιφέρειες και τους δήμους της χώρας, ώστε να βρίσκονται σε αυξημένη ετοιμότητα πολιτικής προστασίας, προκειμένου να αντιμετωπίσουν άμεσα τις επιπτώσεις από την εκδήλωση των έντονων καιρικών φαινομένων.

Παράλληλα, η γενική γραμματεία Πολιτικής Προστασίας συνιστά στους πολίτες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί, μεριμνώντας για τη λήψη μέτρων αυτοπροστασίας από κινδύνους που προέρχονται από την εκδήλωση των έντονων καιρικών φαινομένων.

Καταιγίδες

Ειδικότερα, σε περιοχές όπου προβλέπεται η εκδήλωση έντονων βροχοπτώσεων, καταιγίδων ή θυελλωδών ανέμων:

Να ασφαλίσουν αντικείμενα τα οποία αν παρασυρθούν από τα έντονα καιρικά φαινόμενα ενδέχεται να προκαλέσουν καταστροφές ή τραυματισμούς.

Να βεβαιωθούν ότι τα λούκια και οι υδρορροές των κατοικιών δεν είναι φραγμένα και λειτουργούν κανονικά.

Να αποφεύγουν να διασχίζουν χειμάρρους και ρέματα, πεζή ή με όχημα, κατά τη διάρκεια καταιγίδων και βροχοπτώσεων, αλλά και για αρκετές ώρες μετά το τέλος της εκδήλωσής τους.

Να αποφεύγουν τις εργασίες υπαίθρου και δραστηριότητες σε θαλάσσιες και παράκτιες περιοχές κατά τη διάρκεια εκδήλωσης των έντονων καιρικών φαινομένων (κίνδυνος από πτώσεις κεραυνών).

Να προφυλαχτούν αμέσως κατά τη διάρκεια μιας χαλαζόπτωσης. Να καταφύγουν σε κτίριο ή σε αυτοκίνητο και να μην εγκαταλείπουν τον ασφαλή χώρο, παρά μόνο όταν βεβαιωθούν ότι η καταιγίδα πέρασε. Η χαλαζόπτωση μπορεί να είναι πολύ επικίνδυνη και για τα ζώα.

Να αποφύγουν τη διέλευση κάτω από μεγάλα δέντρα, κάτω από αναρτημένες πινακίδες και γενικά από περιοχές, όπου ελαφρά αντικείμενα (π.χ. γλάστρες, σπασμένα τζάμια κλπ.) μπορεί να αποκολληθούν και να πέσουν στο έδαφος (π.χ. κάτω από μπαλκόνια).

Να ακολουθούν πιστά τις οδηγίες των κατά τόπους αρμοδίων φορέων, όπως Τροχαία κλπ.

Επίσης, σε περιοχές που εκδηλώνεται έντονη κεραυνική δραστηριότητα:

Αν βρίσκεστε στο σπίτι

Μην κρατάτε ηλεκτρικές συσκευές ή το τηλέφωνο διότι ο κεραυνός μπορεί να περάσει μέσα από τα καλώδια. Αποσυνδέστε τις συσκευές τηλεόρασης από την κεραία και την παροχή του ηλεκτρικού ρεύματος.

Αποφύγετε να αγγίξετε τις σωληνώσεις των υδραυλικών (κουζίνα, μπάνιο) καθώς συνιστούν καλούς αγωγούς του ηλεκτρισμού.

Αν βρίσκεστε στο αυτοκίνητο

Ακινητοποιείστε το στην άκρη του δρόμου και μακριά από δέντρα που ενδέχεται να πέσουν πάνω του.

Μείνετε μέσα και ανάψτε τα προειδοποιητικά φώτα στάσης (φώτα έκτακτης ανάγκης) μέχρι να κοπάσει η καταιγίδα.

Κλείστε τα τζάμια και μην ακουμπάτε σε μεταλλικά αντικείμενα.

Αποφύγετε τους πλημμυρισμένους δρόμους.

Αν βρίσκεστε σε εξωτερικό χώρο

Καταφύγετε σε κτίριο ή σε αυτοκίνητο διαφορετικά καθίστε αμέσως στο έδαφος χωρίς να ξαπλώσετε.

Προστατευτείτε κάτω από συμπαγή κλαδιά χαμηλών δέντρων στην περίπτωση που είστε μέσα σε δάσος.

Μην καταφύγετε ποτέ κάτω από ένα ψηλό δέντρο σε ανοιχτό χώρο.

Αποφύγετε τα χαμηλά εδάφη για τον κίνδυνο πλημμύρας.

Μην στέκεστε πλάι σε πυλώνες, γραμμές μεταφοράς ηλεκτρικού ρεύματος, τηλεφωνικές γραμμές και φράκτες.

Μην πλησιάζετε μεταλλικά αντικείμενα (π.χ. αυτοκίνητα, ποδήλατα, σύνεργα κατασκήνωσης κλπ.).

Απομακρυνθείτε από ποτάμια, λίμνες ή άλλες μάζες νερού.

Αν είστε μέσα στη θάλασσα βγείτε αμέσως έξω.

Αν βρίσκεστε απομονωμένοι σε μια επίπεδη έκταση και νιώσετε να σηκώνονται τα μαλλιά σας (γεγονός που δηλώνει ότι σύντομα θα εκδηλωθεί κεραυνός), κάντε βαθύ κάθισμα με το κεφάλι ανάμεσα στα πόδια (ώστε να ελαχιστοποιήσετε την επιφάνεια του σώματός σας και την επαφή σας με το έδαφος) πετώντας τα μεταλλικά αντικείμενα που έχετε επάνω σας.

Θυελλώδεις άνεμοι

Πριν και κατά τη διάρκεια θυελλωδών ανέμων

Ασφαλίστε αντικείμενα τα οποία αν παρασυρθούν από τον άνεμο ενδέχεται να προκαλέσουν καταστροφές ή τραυματισμούς

Στερεώστε τις διαφημιστικές πινακίδες που τυχόν έχετε αναρτήσει.

Ασφαλίστε τις πόρτες και τα παράθυρα του σπιτιού ή του χώρου εργασίας σας.

Αποφύγετε δραστηριότητες σε θαλάσσιες και παράκτιες περιοχές.

Αποφύγετε τη διέλευση κάτω από μεγάλα δέντρα, κάτω από αναρτημένες πινακίδες και γενικά από περιοχές, όπου ελαφρά αντικείμενα (π.χ. γλάστρες, σπασμένα τζάμια κλπ.) μπορεί να αποκολληθούν και να πέσουν στο έδαφος (π.χ. κάτω από μπαλκόνια).

Χιονοπτώσεις

Αν κατοικείτε σε ορεινή ή δύσβατη περιοχή που αντιμετωπίζει προβλήματα από χιονοπτώσεις

Προμηθευτείτε υλικό θέρμανσης και τρόφιμα για αρκετές ημέρες.

Φροντίστε για εξοπλισμό καθαρισμού του χιονιού (π.χ. φτυάρια).

Κατά τη διάρκεια της χιονόπτωσης ή της χιονοθύελλας

Αν βρίσκεστε στο σπίτι

Διατηρήστε το ζεστό και παραμείνετε σε αυτό όσο μπορείτε.

Μην αφήνετε τα παιδιά να βγουν έξω ασυνόδευτα.

Φορέστε κατάλληλα ρούχα και παπούτσια.

Ελέγξτε το δίκτυο ύδρευσης, τους σωλήνες και τον υαλοπίνακα του ηλιακού θερμοσίφωνα

Αν βρίσκεστε στο αυτοκίνητο

Αποφύγετε την οδήγηση σε δύσβατες ορεινές περιοχές.

Αλλάξτε πορεία αν είστε σε δύσβατο δρόμο και υπάρχει έντονη χιονόπτωση.

Τηρείτε τις αποστάσεις ασφαλείας από τα προπορευόμενα οχήματα.

Παραμείνετε στο αυτοκίνητο αν ακινητοποιηθεί. Τοποθετήστε στην κεραία του ραδιοφώνου ή σε άλλο εμφανές σημείο ένα ύφασμα με έντονο χρώμα ώστε να σας εντοπίσουν οι ομάδες διάσωσης. Ανάβετε τη μηχανή για 10 λεπτά ανά ώρα και διατηρήστε την εξάτμιση καθαρή από το χιόνι.

Αν βρίσκεστε σε εξωτερικό χώρο

Πηγαίνετε σε ασφαλές μέρος χωρίς να εκτεθείτε στη χιονοθύελλα.

Ντυθείτε με πολλά στρώματα από ελαφριά και ζεστά ρούχα αντί για ένα βαρύ ρούχο και φορέστε ζεστές αδιάβροχες μπότες. Προτιμήστε ένα αδιάβροχο εξωτερικό ρούχο.

Προσέξτε τις μετακινήσεις σας σε περιοχές όπου προβλέπονται χιονοπτώσεις.

Χρησιμοποιήστε αντιολισθητικές αλυσίδες αν είναι απολύτως απαραίτητο να μετακινηθείτε με αυτοκίνητο. Είναι προτιμότερο να ταξιδέψετε κατά τη διάρκεια της ημέρας χρησιμοποιώντας κεντρικούς δρόμους. Ενημερώστε τους οικείους σας για τη διαδρομή που θα ακολουθήσετε.

Προτιμήστε τα μέσα μαζικής μεταφοράς για μετακινήσεις στην πόλη.

Παγετός

Προετοιμαστείτε

Σε περιοχές όπου έχει δημιουργηθεί παγετός απαιτείται προσοχή όταν οδηγείτε. Ενημερωθείτε για την κατάσταση του οδικού δικτύου και έχετε αντιολισθητικές αλυσίδες.

Αν μετακινήστε πεζή, φορέστε κατάλληλα παπούτσια ώστε να αποφύγετε τραυματισμούς λόγω της ολισθηρότητας.

Στα δίκτυα ύδρευσης των κατοικιών

Μάθετε πού βρίσκεται ο υδρομετρητής (ρολόι) του σπιτιού σας καθώς και τα σημεία όπου βρίσκονται ο κεντρικός και οι περιφερειακοί διακόπτες υδροδότησης.

Ελέγξτε και βεβαιωθείτε ότι οι διακόπτες του δικτύου υδροδότησης ανοιγοκλείνουν και λειτουργούν ομαλά.

Βεβαιωθείτε ότι οι εξωτερικοί σωλήνες (π.χ. ηλιακού θερμοσίφωνα, βρύσες μπαλκονιών) είναι μονωμένοι, διαφορετικά φροντίστε να μονωθούν το συντομότερο δυνατόν.

Απομονώστε ή καλύτερα εκκενώστε το δίκτυο του ηλιακού θερμοσίφωνα, αν πρόκειται να λείψετε για μεγάλο χρονικό διάστημα κατά τη διάρκεια του χειμώνα. Ρυθμίστε το σύστημα θέρμανσης του σπιτιού ώστε να λειτουργεί αυτόματα σε χαμηλές θερμοκρασίες.

Κλείστε την παροχή νερού προς τον ηλιακό θερμοσίφωνα και αδειάστε το νερό από το σύστημα, αν είστε στο σπίτι κατά τη διάρκεια του παγετού και ιδιαίτερα το βράδυ.

Μην σπαταλάτε αλόγιστα νερό για να απομακρύνετε το χιόνι και τον πάγο.

Περιορίστε τις δραστηριότητες που απαιτούν αυξημένη κατανάλωση νερού (πλυντήρια ρούχων κ.λπ.).

Ενημερωθείτε αν έχει τοποθετηθεί αντιψυκτικό στον ηλιακό θερμοσίφωνα από την κατασκευάστρια εταιρία ή τον ειδικό τοποθέτησης, σε περίπτωση κλειστού κυκλώματος. Σε αντίθετη περίπτωση προμηθευτείτε το κατάλληλο αντιψυκτικό και φροντίστε για την τοποθέτησή του.

Ελέγξτε αν υπάρχουν διαρροές στις βρύσες ή στα καζανάκια.

Βεβαιωθείτε ότι οι υδρορροές στα μπαλκόνια και στις ταράτσες είναι καθαρές από φύλλα και σκουπίδια και λειτουργούν ομαλά.

Όταν επικρατήσει παγετός

Αν παγώσουν οι κεντρικοί σωλήνες ύδρευσης

Κλείστε αμέσως τον κεντρικό διακόπτη παροχής νερού του σπιτιού και ελέγξτε τον υδρομετρητή. Αν συνεχίζει να λειτουργεί («γράφει») τότε υπάρχει διαρροή στο δίκτυο. Κλείστε το διακόπτη της κεντρικής παροχής και καλέστε υδραυλικό.

Αν αποφασίσετε να ξεπαγώσετε τους σωλήνες, αρχίστε από το μέρος του σωλήνα κοντά στον διακόπτη ώστε η θερμοκρασιακή μεταβολή να είναι σταδιακή. Αν δεν έχετε αποτελέσματα επικοινωνήστε με έναν υδραυλικό.

Ελέγξτε αν έχουν βραχεί ή διατρέχουν κίνδυνο οι ηλεκτρικές εγκαταστάσεις ώστε να τις απομονώσετε.

Για περισσότερες πληροφορίες και οδηγίες αυτοπροστασίας από τα έντονα καιρικά φαινόμενα, οι πολίτες μπορούν να επισκεφθούν την ιστοσελίδα της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.civilprotection.gr.